ベルギー・フライドポテトの販売促進やプロモーションを行うフランドル農産物販売委員会(VLAM)は、2026年3月10日(火)～13日(金)に東京ビッグサイトで開催された「FOODEX JAPAN 2026(第51回国際食品・飲料展)」に、ベルギーを代表する5大ポテト輸出企業Agristo、Clarebout Potatoes、Ecofrost、Global Fries、Pomuniの加工ポテト製品を出展しました。





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本イベントでは、各出展企業が来場者に対してヨーロッパならではの品質、安定性、革新性を訴求し、本場ベルギー産フライドポテトの魅力を広く発信しました。あわせて、本イベントのために来日したベルギー人シェフ、バート・サブロン(Bart Sablon)氏がブース内で加工ポテト製品を調理し、来場者に配布しました。

サブロン氏は、完璧な味を追求し、ポテト本来の味を引き出すためには、140度と180度の2段階で揚げる「二度揚げ」がポイントであると紹介しました。

Pomuniの営業マネージャーであるRaf Sels氏は、来場者の反応について、「日本ではフライドポテトは細長い形状のイメージがあるようですが、当社ではそのような製品は展開していません。マッシュポテトなどさまざまな形状の冷凍製品があるため、来場者の皆さまには興味深くご覧いただいている印象です」とコメントしました。

また、EcofrostのディレクターであるSabine De Fauw氏は、「本イベントでは、フライドポテトだけでなく、マッシュポテトやグラタンなどの冷凍製品も日本の顧客に紹介したいと考えています」と述べました。さらに、日本市場での今後の展開については、「日本の顧客とともに、日本国内の需要に合った新製品を開発していきたい」と述べました。





シェフのバート・サブロン氏





PomuniのRaf Sels氏





EcofrostのSabine De Fauw氏









■開催概要

開催日 ： 2026年3月10日(火)～13日(金)

開催場所 ： 東京ビッグサイト西展示棟ホール1

ブースNO.： W1-JJ04

公式HP ： https://foodex.jma.or.jp/seminar/

詳細はこちらをご覧ください

https://belgianpotatoproducts.eu/





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■フランドル農産物販売委員会 (VLAM)について

フランドル農産物販売委員会(VLAM)はベルギー国内外におけるフランドル地域の農業、園芸、漁業、食品産業の製品・サービスの販売促進、付加価値向上、消費拡大、イメージ向上を推進する非営利組織です。VLAMは、産業界およびフランドル政府の委託を受け、食品サプライチェーン関係者との積極的な連携に尽力しています。