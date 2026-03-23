コンドルズ結成30周年の愛をこめて！ 今始まる、コンドルズのソウルスパークステージを君に！

彩の国さいたま芸術劇場・芸術監督の近藤良平が1996年に旗揚げしたコンドルズは、学ラン姿がトレードマークの男性のみからなるダンスカンパニー。ダンス、コント、人形劇、生演奏などが次々に展開され、他に類をみないユニークなその舞台は、コンテンポラリーダンスの概念を常に拡大し、子どもから大人まで幅広い世代を魅了し続けています。コンドルズが彩の国さいたま芸術劇場で集中的な創作期間を経て発表する本シリーズは2006年にスタート。結成30周年を迎える今年の新作で19作目を数えます。多才で個性豊かなメンバーがアイデアを重ね、一丸となって創り上げる埼玉での新作は、ステージいっぱいに繰り広げるダンス、舞台機構を存分に活かした演出、客席も巻き込みながら展開する遊び心たっぷりのシーンの数々、時代を鋭く捉える視点にユーモアを織り交ぜたコントなど、いつしか“これがコンドルズの王道”とも言える数々の名作を生み出してきました。昨年はアメリカを代表するロック界のスター、ブルース・スプリングスティーンの名曲から名付けられた新作『BORN TO RUN』を上演。色とりどりの背景幕を活かしながら、疾走感あふれるステージを繰り広げ、明日へのエールを多くの観客に届けました。今年6月に上演するコンドルズ×彩の国さいたま芸術劇場シリーズ第19弾のタイトルは『ALL YOU NEED IS LOVE』。1967年に発表されたこのビートルズの名曲は、世界で初めて宇宙中継により同時放送されたテレビ番組『OUR WORLD～われらの世界～』のために書き下ろされたものでした。発表当時の背景に激化するベトナム戦争があったように、約60年が経った今も世界中で争いが絶えることはありません。そんな現代を生きる私たちへ、「愛こそはすべて」のタイトルを冠して届ける今回の新作。コンドルズに出来ることは、作品を通してありふれた日常を肯定し、一人一人の暮らしにささやかな喜びをもたらすこと、そんな思いが込められています。コンドルズが大きな「愛」を込めておくる新作に、どうぞご期待ください。

公演情報

コンドルズ×彩の国さいたま芸術劇場 Vol.19 『ALL YOU NEED IS LOVE』

構成・振付・演出：近藤良平出演：コンドルズ公演詳細https://www.saf.or.jp/stages/detail/106433/主催：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（彩の国さいたま芸術劇場）企画制作：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（彩の国さいたま芸術劇場）／ROCKSTAR有限会社

公演日程・会場・チケット情報

●日時：2026年6月12日（金）19:00開演6月13日（土）14:00開演★未就学児入場可6月14日（日）14:00開演（全3公演）●会場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール※開場は開演の30分前です。※演出の都合により、開演時間に遅れますと入場をお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。●チケット料金（全席指定・税込）：一般：S席5,500円、A席4,000円U-25 *1：S席3,500円、A席2,000円障がい者 *2：S席5,000円SAFメンバーズ：S席5,000円、A席3,600円*1＝公演時25歳以下対象。入場時要身分証。 *2＝S席のみ。入場時要障害者手帳。介助者1名まで同額。プレイガイドでの取扱い無し。※[S席]1階席D列目までのお席は前列との間に段差がございません。予めご了承ください。[A席]（サイドバルコニー・2階席の一部）は舞台の一部が見えづらいお席です。※6月13日（土）14:00公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください（有料託児サービスあり。要事前予約）。※車椅子でご来場の方は、チケットご購入時に必ずSAFチケットセンターへご連絡ください（車椅子スペースには限りがございます）。※営利目的での転売を禁止します。●チケット発売一般発売2026年3月28日（土）●チケット取扱い［Web］SAFオンラインチケット https://www.saf.or.jp/t/［電話］SAFチケットセンター 0570-064-939（劇場休館日を除く10:00～18:00）［窓口］彩の国さいたま芸術劇場・埼玉会館（休館日を除く10:00～18:00） ［プレイガイド］イープラス https://eplus.jp/ チケットぴあ https://t.pia.jp/

6月13日（土）14:00公演限定：0歳児から入場可！

未就学児（0歳～6歳）：S席1,500円 ※S席のみ。枚数制限あり。 ※未就学児の入場には保護者の同伴が必須。※膝上鑑賞無料（3歳まで。ただし安全上の観点から、サイドバルコニー席での膝上鑑賞はご遠慮ください）。※4歳以上、また3歳以下の場合も座席を使用する場合はチケットが必要です。〔未就学児チケット取扱い・お問い合わせ〕SAFチケットセンター電話・窓口受付のみ 0570-064-939（劇場休館日を除く10:00～18:00）

プロフィール

コンドルズ Condors

1996年に近藤良平を中心に結成された男性のみのダンスカンパニー。学ラン姿でダンス、生演奏、奇想天外な人形劇、映像、コントを展開、国内はもちろん、世界約30カ国で公演を行う。メンバーは見た目も特技も多種多様の超個性派揃い、ダンスのみならず演劇、テレビ、ラジオ、映画、ファッションショーでも活躍し多才ぶりを発揮、子どもから大人まで幅広い世代の支持を得ている。2016年に結成20周年を迎え、NHKホールで開催したコンドルズ20周年記念超特別大感謝公演は即日完売、追加公演を行うなど、日本のコンテンポラリーダンス界では異例の躍進を遂げてきた。今年、記念すべき結成30周年を迎える。彩の国さいたま芸術劇場では、2006年よりほぼ毎年新作を上演。同年スタートした彩の国さいたま芸術劇場の「子どもと大人のためのダンス 日本昔ばなしのダンス」シリーズには選抜メンバーが出演、国内各地で公演を行うほか2016年にはニューヨークからも招聘され、現地でも好評を博した。近年では「SDGs」に貢献し得る活動にも尽力。また、NHKエデュケーショナルと0歳児からの子ども向け参加型公演「コンドルズの遊育計画」を共同開催、「社会的包摂」として、埼玉県との協働で障がい者ダンスチーム「ハンドルズ」公演の振付演出、「地方文化の活性化」を目標に、博多座や静岡市などと組んだ市民参加大型公演のプロデュース、総監督、振付演出、「次世代育成」を視野に入れた若手ダンサー・振付家の育成、公演サポート、ダンスフェスの開催などに積極的に取り組んでいる。

近藤良平 Ryohei Kondo ／コンドルズ主宰・振付家・ダンサー

ペルー、チリ、アルゼンチン育ち。96年に自身のダンスカンパニー「コンドルズ」を旗揚げし、全作品の構成・振付・演出を手がける。TBS系列『情熱大陸』、NHK総合『地球イチバン』、『AERA』表紙などで脚光を浴びる。NHK教育『からだであそぼ』内「こんどうさんちのたいそう」、『あさだ! からだ！』内「こんどうさんとたいそう」、NHK総合『サラリーマンNEO』内「テレビサラリーマン体操」振付出演、NHK連続テレビ小説『てっぱん』、NHK大河ドラマ『いだてん』振付など、親しみやすい人柄とダンスで幅広い層の支持を集める。野田秀樹作・演出による演劇作品や前田哲監督、三池崇史監督の映画、テレビCMなど、多方面で表現者として活躍。0歳児からの子ども向け観客参加型公演「コンドルズの遊育計画」や、埼玉県との共働で障がい者によるダンスチーム「ハンドルズ」公演など、多様なアプローチでダンスを通じた社会貢献にも取り組んでいる。多摩美術大学教授、立教大学、東京大学などで講師を務めるほか、全国各地で公演やワークショップを行っている。第4回朝日舞台芸術賞寺山修司賞、第67回芸術選奨文部科学大臣賞、第67回横浜文化賞、第42回ニムラ舞踊賞、第67回埼玉文化賞受賞。2025年春の紫綬褒章を受章。昨年11月に開催されたデフリンピックでは、開閉会式の総合演出（共同演出）を務めた。22年4月より彩の国さいたま芸術劇場芸術監督。愛犬家。

お問合せ

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（彩の国さいたま芸術劇場）TEL：0570-064-939（劇場休館日を除く10:00～18:00）