『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』が2026年5月19日(火) ～ 2026年5月24日(日)に山王FOREST大森theater(東京都大田区山王１丁目５－２４ レコール山王 104【地下1階】)にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年4月13日（月）12：00～チケット販売開始予定です。

カンフェティにて4/13（月）12：00チケット販売開始http://confetti-web.com/@/gorakuza2026公式サイトhttps://wahahahompo.co.jp/stage/koen/202605_gorakuza2026

時は昭和の終わり、平成になる頃。2つのヤクザ組織が、音楽の興行権を得るために争っていた。時代の流れでヤクザが芸能事に絡めるのはこれが最後。「ならばハッキリ白黒つけたらんかい！勝った組が来年の興行権を総どりじゃー！」武力ではなく、紅白歌合戦にあやかってなんと歌謡祭で決着を！組員のほかに、オーディションやスカウトで集めた精鋭を引き連れる２組。ドスをマイクに持ち替えて、あれやこれやの大騒ぎ！まずは前半3日の「激走編」各組が決戦に挑むまで、どんな面々を集め、どんな選曲をしたのか。チーム内に起きるイザコザも…？本番までの血と汗と涙のドラマを追った物語。そして後半３日は「激闘編」いよいよ来た、決戦当日の歌謡祭！舞台裏で巻き起こるドラマの数々、この物語の結末やいかに！？どちらも内容や唄う曲はもちろん違います。お見逃しなく。どちら様もお控えなすって、カラオケ仁義通させて頂きます！！

公演概要

『昭和のど自慢列伝！！～カラオケ仁義通します～』脚本・演出：喰始公演期間：2026年5月19日(火) ～ 2026年5月24日(日)会場：山王FOREST大森theater(東京都大田区山王１丁目５－２４ レコール山王 104【地下1階】)■チケット料金自由席(税込) 前売 5,000円当日 6,000円

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