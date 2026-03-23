株式会社KOZOU（大阪府大阪市、代表取締役社長 堀川 大地）は、2026年3月30日（月）に新業態となる「小僧中華そば店」を名古屋駅のエスカ地下街（愛知県名古屋市）にオープンいたします。

【濃厚豚骨を生かした新しい「中華そば」】

大阪府大阪市福島区に本店を構える行列店「極濃豚骨 らーめん小僧」が手掛ける、豚骨仕立ての中華そば専門店です。“豚骨の可能性をさらに広げたい”という思いから、得意とする濃厚豚骨スープを炊き上げる技術を生かし、濃厚な旨みがありながらもスッキリとした味わいが特徴の、今までにない中華そばを作り上げました。

「あつあつ、なみなみ、ただ旨い」が当店のモットーです。味のベースとなるのは、島根県の醤油蔵「松島屋」と共同開発した、甘みを抑えたキレのあるタレ。そこに、熱々の半濁豚骨スープ を並々と注ぎ、スープに合わせて特注した愛知県名古屋市の「林製麺所」謹製・多加水中太ちぢれ麺 をイン！ そして、KOZOUグループで継ぎ足しながら使ってきた秘伝のタレを染み込ませた、切りたて豚バラチャーシューをオン！写真映えはしませんが、ただただ旨い中華そばを、ぜひ一度お楽しみください。

＜店舗情報＞

■店舗名：小僧中華そば店 名古屋駅エスカ■住 所：愛知県名古屋市中村区椿町6番9号先 エスカ地下街■電話番号：052‐453‐5780■営業時間：11:00～22:30（ラストオーダー22:00） ■定休日：無し（施設に準ずる）■席 数：21席（カウンター10席、テーブル11席） ※表示価格はすべて税込です。

【「株式会社KOZOU」「極濃豚骨 らーめん小僧」について】

2014年2月に大阪府大阪市福島区で「極濃豚骨 らーめん小僧」を創業し、現在は大阪府内を中心にラーメン店6店舗、スパイスカレー専門店1店舗を運営しています。らーめん小僧の豚骨スープは、水と豚骨だけを圧力釜で一気に炊き上げる極濃スープです。一番人気のメニュー「禁断らーめん」は、さらに創業時から禁じ手としてきた背脂を加え、豚骨スープの濃度を限界突破した一杯。その濃度の高さはスープに突き刺さったレンゲが表しています。“濃厚民族”と呼ばれる濃厚なラーメンを求める方々にご支持いただき、らーめん小僧の人気に火が付くきっかけにもなりました。JR福島駅（大阪）から徒歩７分ほどの狭い路地裏という立地にもかかわらず、極めて濃厚な豚骨ラーメンを求めて多くのお客様にご来店いただいています。