【叡啓大学】3月11日(水) PWS月次イベント：社会人キャリアラボ#5~～想いを分かち合う場を耕し、「人を繋ぐ」を仕事にする、新しいキャリアの形～を開催しました

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）は、2026年3月11日(水)に、PWS月次イベント「叡啓大学PWS月次イベント：キャリアラボ #5~ 想いを分かち合う場を耕し、「人を繋ぐ」を仕事にする、新しいキャリアの形～」を、叡啓大学１階のプロジェクトワークスペース(PWS)で開催しました。当日の様子についてお知らせします。

概要

自分のキャリアを捉え直すセミナーシリーズ「キャリアラボ」の第5弾として、自らコミュニティや場作りをしているお二人をゲストに迎え、人を繋ぐことから仕事に繋げるキャリア形成、コツについて語っていただくトークセッションを開催しました。

目的

- 「自分なりの場・ハブ」を作るための具体的なエピソードを聞き、自身の「次の一歩」となるヒントを得る。- シェアワークを通じて、自分自身のキャリアを客観的に捉え直す。

プログラム

19:00-20:30：トークセッションおよび参加者同士のシェアワーク

ゲスト：川村 太一 氏

株式会社マイフェイヴ 代表取締役/ ファイナンシャル・ジャパン株式会社 神戸支社 所属/BAR結ゐ オーナー

谷口 千春 氏

株式会社DoTS 代表取締役社長/ 株式会社ミナサカ代表取締役/ ミナガルテン代表

ファシリテーター：新家 美穂（PWSプランナー）

講義の内容/感想

トークセッションでは、川村さんと谷口さんのキャリアの歩みをそれぞれ伺った後に、経営者でもあるお二人が何を大切にして事業や場作りを進めているのか、キャリアの捉え方、そして今後の展望などをお話しいただきました。

最後に、グループに分かれて感想を共有し、自分事に置き換えて学びを持ち帰るための振り返りを行いました。

参加者からは以下のような声をいただきました：

「自分が心が動くことは何か、改めて在り方の部分を問い直すきっかけになった。仕事においても重ねられると感じた。DoingとBeingの両輪を持って仕事に取り組みたい。」

「win-winの利害関係を考えがちだが、まずはGiveすることで広がる緩やかな関係がキャリアの広がりに生きるとお二人から刺激を受けた。」

今後もPWSでは、学びや新たなご縁に繋がるイベント企画を行ってまいります。

次回のイベントは、2026年3月19日(木)に社会人キャリアラボ総集編～私たちのキャリア～を予定しています。

【参加者募集】3月19日(木) 叡啓大学PWS月次イベント：社会人キャリアラボ総集編～私たちのキャリア～ - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/13401/)

また、実践教育プラットフォーム協議会の皆さまには様々なイベント情報を随時ご案内いたしますので、ぜひご参加ください。

【開催報告】3月11日(水) PWS月次イベント：社会人キャリアラボ#5~～想いを分かち合う場を耕し、「人を繋ぐ」を仕事にする、新しいキャリアの形～ - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/13418/)

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)