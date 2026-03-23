感覚過敏の子どもたちによりそう制服「やさしいワイシャツ」に半袖登場！全国17の実店舗で展示・販売を開始し「触れて選べる」安心を

菅公学生服株式会社

菅公学生服株式会社 (本社：岡山市北区駅元町、代表取締役社長：尾崎 茂 以下：カンコー学生服)は、感覚過敏の特性を持つお子さまでも安心して着用できる制服「やさしいワイシャツ」の新作・半袖モデルの販売を開始いたしました。あわせて、これまでオンラインショップ限定であった販売チャネルを、全国のカンコーショップなど17の実店舗へ拡大いたしました。

「やさしいワイシャツ」は感覚過敏の方をはじめ、敏感肌やアトピー肌、化繊アレルギーの方にも快適に着用していただけるよう、素材や縫製仕様、デザインに配慮したシャツです。近年の猛暑の影響により、5月頃から夏服が必要となる状況を考慮して、入学準備のタイミングで半袖も手にとっていただける体制を整えました。実際の商品の肌触りや仕様を、ぜひ店舗で直接体感していただきたいと考えております。

◆取り組み背景

これまでカンコー学生服は、子どもたちの快適な日常を支えるために、制服に求められる「丈夫さ」「透けにくさ」「家庭での洗濯のしやすさ」などを追及してまいりました。しかしその一方で、感覚過敏などの特性を持つお子さまからは、「耐久性のある丈夫な生地は固くて痛く感じる」「型崩れを防ぐための襟元やカフスの固い芯地が肌にあたって不快」など、どうしても今の制服が着られないという声も届いていました。

こうした課題を解決すべく、カンコー学生工学研究所は、感覚過敏研究所・所長の加藤路瑛氏と共同開発に着手し、加藤氏をはじめとする当事者の方々へのヒアリングや試着会を経て誕生したのが「やさしいワイシャツ」です。

2023年のテスト販売開始後、2024年には「第18回キッズデザイン賞」を受賞するなどさまざまな反響をいただく中で、「半袖も作ってほしい」「購入前に実物に触れて選びたい」というご要望も数多くいただきました。

近年の猛暑により5月頃から夏服が必要となるケースが増えています。こうした状況を考慮して、入学準備のタイミングで実際に商品を手にとり、安心して半袖モデルを選んでいただけるよう、今回チャネル拡大と新作リリースに至りました。

◆やさしいワイシャツ（半袖）について

特長：

(1)通常の半袖に比べ、袖丈をやや短く設定。腕を曲げても肘の内側に袖口がかからない袖丈で、着心地とフォーマル性の両立をはかっています。

(2)袖口・裾の生地は外側に折り、肌面をフラットに。縫い目やタグなどが肌に触れないデザインになっています。

サイズ展開：SS～EL

素材：綿100％

取り扱い：家庭洗濯可

販売開始時期：2026年3月より随時

取り扱い店舗：全国のカンコーショップなど17店舗

◆やさしいワイシャツ（長袖／半袖）について

長袖／半袖共通特長：

(1)縫い目やタグなどが肌に触れないデザイン

(2)首周りを締め付けないやわらかな襟元

(3)ハイグレードな綿100％の生地

(4)着心地とフォーマル性の両立

試着会参加者から寄せられた声：

・肌触りがよく、襟元が柔らかいため、窮屈感がないのが特によかった。

・1番上のボタンは普段閉められないけれど、このシャツなら柔らかくて閉められる。

・半袖の袖の長さが、肘にあたらないので気にならない。

・嫌なものを着るとソワソワと落ち着きがなくなるけれど、 このワイシャツを着ても自然に落ち着いている。

・入学式や発表会(小学校の音楽会)の時にあれば着たかった。

※試着会は、過去3回実施。長袖⇒1回目：2023年9月9日、10日、2回目：2024年9月8日、9日／半袖 ⇒2025年8月3日、4日

◆共同研究者

加藤 路瑛（かとう じえい）さん

2006年2月生まれ。

株式会社クリスタルロード代表取締役。

自身の困りごとである「感覚過敏」の課題解決に向き合い、13歳の時に感覚過敏研究所を立ち上げ、商品・サービスの開発・販売、感覚過敏の研究や啓発に力を注いでいる。感覚過敏課題解決アパレルブランドKANKAKU FACTORYを展開。

その他、感覚過敏に関する書籍や講演、学会発表など多方面で活躍中。

◆カンコー学生工学研究所とは

子どもたちを「カラダ」「ココロ」「時代」「学び」の4つの視点で見つめるカンコーの「学生工学」という考え方。この考えのもと基礎研究を行い、時代性、子どもたちの成長、嗜好などを調査し、新たな価値を創出することが私たちカンコー学生工学研究所の使命です。また社外にも門戸を開き、思いを共にする企業や研究機関と共創することでこれからの活動をさらに深め、学生たちや保護者の方々、学校・地域社会の皆さまが求める 「学生にとって本当に価値あるもの」を創出していきます。そして、その先にある安心で快適な学生生活の実現を目指します。

サイト：https://kanko-gakuseifuku.co.jp/lab/

◆菅公学生服株式会社

1854年（安政元年）創業。学校制服・体操服を通じて、子どもたちと学生生活を支えるすべての人々に寄り添い、さまざまな社会課題を解決するスクールソリューションカンパニーです。