【GUCCI】ジャスティン・ビーバー、デミ・ムーア、タイラら世界のセレブリティがグッチを愛用

株式会社ケリングジャパン

2026年3月15日、ジャスティン・ビーバーは毎年恒例のアカデミー賞 アフターパーティーにて、GUCCI PRIMAVERAコレクションからウールブレンド ラミネート ダブルブレスト ジャケットに、ダークブルーのシルクシャツ、ブラックのシルクパンツを纏って登場しました。

Image Courtesy of Backgrid

2026年3月11日、カリフォルニア州ビバリーヒルズにて開催された「98th Academy Awards Luncheon for Female Nominees」において、女優 デミ・ムーアは GENERATION GUCCIのイエロー×アイボリーのプリント シルクドレスを着用し、ブラックレザーの〔ホースビット リストレット〕ミディアム ショルダーバッグを携えて登場しました。

Image Courtesy of Backgrid

2026年3月8日 フランス・パリにて、シンガー・ソングライターのタイラが、ウェブ ストライプとホースビットのディテールをあしらった、ダークブラウンスエードの〔グッチ ボルセット〕ミディアム ボストンバッグを携えて登場しました。

Image Courtesy of Backgrid

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/)をご覧ください。