保安検査場の環境向上に向けた実証実験を羽田空港・熊本空港で開始

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社と熊本国際空港株式会社は、保安検査場をご利用になるお客さまの心理的負担の軽減と快適性の向上を目的として、ヒトの感覚（五感）を活用する空間演出による環境改善効果を検証するため、羽田空港および熊本空港において実証実験を開始します。

空港の保安検査場は航空保安確保のために不可欠なプロセスである一方、混雑や待ち時間、検査に伴う緊張感などにより、お客さまにとって心理的な負担が生じやすい空間です。また、検査員も高い集中力が求められる環境となっています。両空港はこうした共通する状況の解消に向け、日本空港ビルデング株式会社が推進する研究開発拠点「terminal.0 HANEDA」において参画企業とともに環境向上に向けた研究を進めてきました。このたび、その取り組みの一環として、各空港の保安検査場において実証実験を行います。

本実証実験では、航空会社の協力のもと、照明・映像・音・香りなどを取り入れたデザインや機能を保安検査場に導入し、旅客の心理的負担の軽減および検査員が業務に集中しやすい環境の整備を図ります。また、お客さまや検査員のインタビューや評価を収集し、新たな付加価値創出に向け、より快適にお過ごしいただくための環境整備に活かしてまいります。

■主な実験内容（一部抜粋）

【羽田空港】

・視覚・・・・・・・・緊張を和らげる落ち着いた照明環境と、バイオフィリックデザインを意識

した環境グラフィックの採用

・聴覚・・・・・・・・検査トレイや検査機器のノイズ低減効果

・嗅覚・・・・・・・・緊張を和らげ、呼吸を深める天然の香りの空間噴霧

・触覚・・・・・・・・心地よい自然の風を再現する装置の設置

・検査員の環境整備・・昇降デスク、作業チェア、タスク照明の設置

・サステナビリティ・・空港等で回収された資材を活用したパッキング台の設置

【熊本空港】

・視覚・・・・・・・・多彩かつ柔らかいカラーによるデザイン、熊本城石垣をイメージした

壁面、持込禁止品等のオリジナルイラストのボード設置

・嗅覚・・・・・・・・リラックス効果が期待される香りの散布

・旅客の環境整備・・・ブーツ等からスリッパへの履き替えに対する、スリッパ収納付きアナ

ウンスボードの設置

・その他・・・・・・・国際線出発旅客が国内線搭乗待合エリア内にも入場可能であることを

訴求するストーリー仕立てのイラスト

検査レーン通過後(熊本空港は通過前と通過後の2ヵ所)、アンケート調査を実施します。ご協力をお願いいたします。

■羽田空港の実験概要

期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）予定

場所：羽田空港 第2ターミナル2階 A保安検査場内 一部レーン

共創企業：「terminal.0 HANEDA」参画企業

株式会社オカムラ、株式会社スーパーメイト、DAIKEN株式会社、株式会社丹青社、

TS Aromatique株式会社、TOA株式会社

■熊本空港の実験概要

期間：2026年3月20日（金）～当面の期間

場所：熊本空港 国際線入口から旅客保安検査場までの通路

共創企業：「terminal.0 HANEDA」参画企業

株式会社カルモア、株式会社丹青社

■今後の展望

本実証実験を踏まえ、保安検査場に新たな付加価値を創出する空間モデルとして、羽田空港への導入をはじめ、国内外への展開を進めてまいります。

日本空港ビルデングは、異業種と共創する「terminal.0 HANEDA」を空港の研究開発拠点に位置づ

け、「人のこころを動かすために、空港ができることのすべて」をコンセプトに、空港体験全体の高度化と新たな価値創出に取り組んでまいります。

「terminal.0 HANEDA」 公式WEBサイト

URL: https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/terminal0/

＊随時参画企業を募集しております。お気軽にお問い合わせください。

「阿蘇くまもと空港」公式ホームページ

URL: https://www.kumamoto-airport.co.jp/