株式会社マイセンファインフード

亀田製菓グループの株式会社マイセンファインフード（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：村井 龍昭）は、いつもの料理にたすだけで簡単に大豆由来のたんぱく質が摂れる「ちょいたしたんぱく新習慣」シリーズを新たに立ち上げ、新商品『サクサクたんぱく』と『ごはんでたんぱく』の2品を2026年3月23日（月）より全国にて新発売しました。

そしてこの度、この新商品『サクサクたんぱく』が、株式会社日本アクセス主催の「新商品グランプリ202６年春夏」においてトレンド賞と加工食品部門６位入賞のW受賞をいたしました。

『サクサクたんぱく』は全国のスーパー等で順次展開を予定しています。またJOYGREENブランド公式通販サイト(https://joygreen.jp/)でのご購入が可能です。是非一度お手に取ってお確かめください。

『サクサクたんぱく』 商品特長

使用例：カップスープ/ヨーグルトボウル- いつものサラダにそのままかけるだけで簡単手軽にたんぱく質が摂れる「大豆と玄米の香ばしクルトン」です- 玄米配合を多くすることで大豆のクセを抑え、そのままでサクサクと食べられる食感に仕上げました。- 1食分（10g）あたりたんぱく質5.7gと食物繊維1.3gを含み、また油脂を使用していないため、非常にヘルシーな素材です。- 大豆と玄米由来の香ばしい風味でサラダやスープのトッピングにオススメですが、そのほかヨーグルトに加えたり、そのままスナック感覚で召し上がっていただいたり、多くの場面でお気軽にご活用いただけます。- チャック付きのパッケージ（4回分入り）のため、常備していただければ必要なときにすぐにご使用いただけます。

『サクサクたんぱく』 に対する審査員コメント（一部抜粋）

想像と違った形のクルトンでしたが、ザクザクとした食感がよく、大変美味しかったです。また大豆と玄米からできているということもあり、体に良さそうな点も良いです。レタスやキャベツさえあれば、十分な一品になり、手軽かつコスパも良いです。子供にも手軽に与えられそうなので、必ず買いたいです。(女性30代審査員)

サラダに乗せたいクルトン、摂取したいタンパク質、二つが同時に叶う便利で嬉しい商品でした。育ち盛りの子供や健康が気になる夫、家族にも食べて欲しいです。買います！

(女性４0代審査員)

大豆の匂いが抑えられているにも関わらず、大豆の美味しい味わいはしっかりと残っており美味しかったです。メーカーさんのこだわりが感じられました。手軽にタンパク質を取れるのがいいなと思いました。(女性30代審査員)

そのままでもサクサクで美味しかったです。普段からタンパク質多めを心がけているので利用したいと思いました。(女性５0代審査員)

クルトンを使う時はどうしても糖質が気になりますが、こちらは糖質少なめでタンパク質も摂れるのがありがたいです。ヘルシーなクルトン、なかなか新しいと思いました。(女性２0代審査員)

『サクサクたんぱく』 商品概要

1. 商品名

サクサクたんぱく

2. 規格

４０g

3. 発売日

２０２６年３月２３日（月）

4. 価格（税抜）

オープン

5. 販売チャネル

全国のスーパーマーケット、JOYGREEN公式サイト、玄米のマイセン公式ECサイト

6. 公式サイト

JOYGREEN: https://joygreen.jp/ 、玄米のマイセン：https://www.maisen.co.jp/

【日本アクセス新商品グランプリについて】

一般消費者の方がエントリーされた全商品を試食し、価格・味・コスパ・おすすめ度などの要素で採点し、春夏・秋冬と年2回に発売される新商品からグランプリを決定。

次なるヒット商品を消費者目線で発掘し、その時のトレンドを反映する「食の今」を届ける販促企画。

https://newgp.nippon-access.co.jp/

株式会社マイセンファインフード

【会社概要】

商号 ：株式会社マイセンファインフード

代表者 ：代表取締役社長 村井 龍昭

所在地 ：≪本社≫〒916-0074 福井県鯖江市上野田町十二号七番地一

創業 ：2014年2月4日

事業内容：アレルギー対応食品、プラントベースフード等の製造・加工・販売

資本金 ：5,010万円

URL ：https://www.maisen.co.jp/corporate-home/



●「お客様」からの商品に関するお問い合わせ先

株式会社マイセンファインフード お客様相談室

TEL ：0120-81-0932

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 祝日・お盆・年末年始を除く



●「報道各位」からのお問い合わせ先

株式会社マイセンファインフード お客様相談室まで

TEL ： 0778-62-2555

FAX ： 0778-62-2820

Mail ：info@maisen.co.jp