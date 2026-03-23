YouTube登録者数15万人超の理学療法士・長谷川陽介氏らが主宰する「やしのき介護サロン」がFANTSでスタート

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するクリエイターのためのビジネス統合プラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、YouTube登録者数15万人超の介護系チャンネル「やしのきチャンネル」を運営する長谷川陽介氏が主宰する「やしのき介護サロン」が、2026年3月29日（日）よりスタートいたします。

長谷川氏は理学療法士として介護の現場に携わりながら、YouTube「やしのきチャンネル」にて介護技術や福祉用具の活用法を発信。著書に『からだをいたわる介護術』『続 からだをいたわる介護術』があり、現場で培った知識を体系的に伝えています。

本サロンは、介護従事者や在宅介護をされている方に向けて、実践的な学びと本音で話せる交流の場を提供するオンラインコミュニティです。介護の現場で生まれる悩みを共有しながら、ライブ配信やコンテンツ配信を通じて、介護の「知りたい」と「話したい」が出会う場を目指します。

■「やしのき介護サロン」の特徴

「やしのき介護サロン」は、介護に携わる方々が悩みを共有できるオンラインコミュニティです。

介護の現場では、日々の業務の忙しさや在宅介護の負担から、悩みを相談できる場所が少なく、孤独を感じてしまう方も少なくありません。

本サロンでは、知識を学ぶだけでなく、同じ立場の仲間と悩みや経験を共有できる場を提供。雑談ルームやコミュニティ機能を通じて、日々の不安や疑問を気軽に相談できる環境を整えています。また、ライブ配信や限定コンテンツでは、現場ですぐに活かせる実践的な介護技術や考え方を学ぶことができ、学びと交流の両方を実現しています。

技術の向上だけでなく、心の負担を軽くし、「もっと喜んでもらえる介護がしたい」という想いを支えるコミュニティです。

■主宰者プロフィール

長谷川 陽介（はせがわ ようすけ）

合同会社やしのき代表／理学療法士

理学療法士として現場に立ちながら、訪問看護ステーションや福祉用具事業を運営。YouTube「やしのきチャンネル」は登録者数15万人を超え、介護技術や福祉用具の活用法を発信する同ジャンル日本一のチャンネルとして、多くのユーザーから支持を集めている。

著書に『からだをいたわる介護術』『続 からだをいたわる介護術』があり、現場で培った知識を体系的に発信。介護に関わる人の支えとなる情報を届けている。

・Instagram：https://www.instagram.com/yashinoki.riha/

・ホームページ：https://www.やしのきリハビリ訪問看護.com(https://www.xn--w8jta3e3dssya3nc7694fpr8cn7zbijd.com/)

・コミュニティ入会サイト：https://salon-yashinoki-kaigo-salon.fants.jp/

■主なコンテンツ

■料金プラン

- お悩み相談介護従事者の愚痴や悩み、在宅介護をされている方の愚痴や悩みを雑談形式て話せる場所。同じ思いを持つ仲間と交流できる温かい空間。仲間との繋がりが自然に深まり、孤立感が解消され、共に支え合う環境が整います。- ライブ配信（月一回）事前に募った質問や、ライブ配信中にいただいたコメントや質問に対してストレッチをしながら返信。介護現場では腰痛がつきものですので、みんなで一緒にストレッチをしながら、長く現場に居続けられる体つくりをしましょう。- テキストコンテンツサロン限定の介護術をテキストでわかりやすく学べるコンテンツ- 動画コンテンツYouTube【やしのきチャンネル】の動画に対してわからない内容があれば質問をいただき、サロンメンバーしか見られないショート動画で解答します。- 趣味の部屋グルメ、ペット、映画部など共通のテーマごとの交流が深まり、日々のストレスが緩和。交流が深まればオフ会も!?- 交流する場介護技術勉強部屋など移乗など特定のテーマについて対話しながら深めることで、参加者の視座が広がり、学びの質が高まる効果が期待できます。- 定期コラム介護にまつわる最新ニュースやブログを随時配信

3月23日～31日まで、早期入会キャンペーンを実施いたします。

通常料金：月額 2,980円（税込）- 先着30名限定 スペシャルプラン：月額 1,980円（税込）- 早期入会価格：月額 2,500円（税込）

お申し込みはこちら(https://salon-yashinoki-kaigo-salon.fants.jp/)

※ページに遷移していただき、月額利用費を確認し、【入会する】をクリックしてください。

■FANTSで広がる介護×交流型のコミュニティ

FANTSでは近年、教育や美容、キャリア支援などさまざまな分野でオンラインコミュニティの導入が進んでいます。特に介護分野では、在宅介護の孤立や現場で働く方のストレスといった課題を背景に、学びと交流を両立できる場としてオンラインコミュニティの活用が注目されています。

「やしのき介護サロン」は、介護に携わる方々が参加できる設計で、知識を学ぶだけでなく、悩みや想いを共有し、支え合える交流の場を大切にしたオンラインコミュニティです。

ライブ配信やチャット、掲示板機能などFANTSの機能を活かしながら、専門家との双方向のやり取りや参加者同士の交流を実現。介護における新しい支え合いの形として、今後もFANTSを活用した「交流型介護コミュニティ」の広がりが期待されています。

■FANTS（ファンツ）について

FANTSは、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSブランドサイト：https://biz.fants.jp/

FANTSコミュニティ：https://community.fants.jp/

FANTSサービス販売：https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者：代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主：株式会社スタメン（東証グロース上場）100%