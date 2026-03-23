安さで選ばれる部屋から、価値で選ばれる部屋へ。Renotta、新デザインコンセプト「SELF EDIT LIFE」を発表

株式会社クラスコ

株式会社クラスコデザインスタジオ（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：小村典弘）が展開する全国賃貸リノベーションブランド「Renotta（リノッタ）」は、新デザインコンセプト「SELF EDIT LIFE（セルフエディットライフ）」を発表しました。

リノッタ新デザイン「SELF EDIT LIFE」

本コンセプトは、住まいを単なる「住む場所」ではなく、住む人が感性で編集し、暮らしの中で完成させていく空間として再定義するものです。画一的な部屋が並ぶ時代に、価格だけで選ばれるのではなく、「この部屋だから住みたい」と感じてもらえる価値を、デザイン・機能性・コンセプトによって創出します。 実証物件では、施工前家賃33,000円から施工後58,000円へ改善し、募集開始から約1.5か月で成約しました。また、通常の原状回復を行った場合との比較において、10年後の税引後キャッシュフローで約180万円の差益を見込んでいます。なお、これらの数値は当社試算であり、物件条件・施工内容・賃料設定・運用状況等により変動します。

背景｜住空間は「住む場所」から「自分を表現する場所」へ

住空間は「住む場所」から「自分らしさを表現する場所」へ 住まいを取り巻く価値観は変化しています。SNSやルームツアー文化の浸透により、部屋は単なる生活の器ではなく、暮らし方や感性が表れる空間として捉えられるようになってきました。 こうした変化の中で、賃貸住宅にも「駅から近い」「家賃が安い」といった条件面だけでなく、自分の好きなものに囲まれ、自分らしい世界観で暮らせることが求められています。 そしてその空間を自分自身で創る楽しさを感じる方も増えてきています。

Renottaはこの時代背景を踏まえ、住む人が自分らしく編集しながら暮らしを育てていける住まいとして、「SELF EDIT LIFE」を開発しました。

■ 新コンセプト「SELF EDIT LIFE」とは

グレーを基調した格調高いデザイン

SELF EDIT LIFEは、住む人が自分の感性で空間を仕上げていくことを前提に設計した、価値創造型の賃貸リノベーションです。 部屋を最初から完成させすぎず、あえて余白を残すことで、家具、アート、植物、照明などの選び方によって、住む人それぞれの世界観が立ち上がる設計としています。

私たちが目指したのは、誰にでも同じように見える部屋ではなく、住む人によって表情が変わり、自分らしい暮らしを完成させていく部屋です。部屋を完成させるのは、つくり手ではなく、そこに住む人自身です。

デザインの特長１.｜素材感によって個性を際立たせる空間設計

コンクリート調のアクセントウォールを採用

本デザインでは、コンクリート調のアクセントウォールと石目調フロアを採用しています。 無機質で都会的な素材感を取り入れることで、周辺物件との差別化を図ると同時に、住む人の感性や持ち物が映える土台をつくりました。 単なる内装変更ではなく、「自分だけの空間をつくりたい」というニーズに応えるための設計です。

デザインの特長２.｜住む人の個性を受け止める“白の余白”

白の余白をつけることでコントラストが楽しめる

空間を素材感だけで閉じず、壁や天井にはあえて“白の余白”を残しました。 この白は単なる空白ではなく、住む人がアートを飾る、本を並べる、植物や照明で印象を調整するなど、自分らしい空間へ編集していくためのキャンバスです。 住む人の選択が加わることで、部屋は暮らし手それぞれの世界観を映す空間へと変化していきます。

■ ストーリー｜住む人が完成させる部屋

部屋は、世界観を育てる舞台になる

ドアを開けた瞬間に感じる無機質で都会的な素材感。そこに“白の余白”が重なることで、空間には住む人の感性が入り込む余地が生まれます。 何を置くか、何を飾るか、どんな照明を選ぶか。その選択の積み重ねによって、この部屋は一人ひとり異なる表情を持つ空間へと変わっていきます。 SELF EDIT LIFEは、住む人が日々の暮らしの中で編集し、自分らしい世界観を育てていくための部屋です。

SELF EDIT LIFEは、全て完成させたお部屋ではなく、住む人が日々の暮らしの中で編集し、自分らしい世界観を育てていくための部屋です。 何を置くか、何を飾るか、どんな光で過ごすか。その選択の積み重ねが、空間の価値を完成させていきます。

■ 導入物件概要｜実証物件について

物件概要

物件名：BRICK 所在地：石川県金沢市寺中町

築年数：築37年 間取り：1LDK 専有面積：46.66平方メートル

施工期間：約7週間

施工内容：玄関からの視線が抜けるプランニング

立地特性：海側環状線へのアクセス性が高い立地

成果｜価格競争ではなく、選ばれる理由をつくる

今回の実証物件では、施工前家賃33,000円から施工後58,000円へ改善し、募集開始から約1.5か月で成約しました。 また、通常の原状回復を行った場合との比較による当社試算では、10年後の税引後キャッシュフローで約180万円の差益を見込んでいます。 重要なのは、単に賃料を引き上げたことではなく、“上げても選ばれる理由”を設計できたことです。 Renottaは、安さで比較される部屋から、価値で選ばれる部屋への転換を提案します。

■ 企画責任者のコメント

※比較は当社想定条件に基づくシミュレーションです。実際の収益は、物件条件、施工費、募集条件、入居期間、修繕費、税制等により異なります。

「賃貸住宅は、単に条件で比較される時代から、暮らしの価値で選ばれる時代へ移っています。SELF EDIT LIFEは、住む人が自分らしく完成させる余白を持った部屋です。Renottaはこれからも、価格競争ではなく価値創造によって選ばれる賃貸を全国に広げてまいります。」

■ サステナビリティ｜既存ストックを活かす価値創造

Renottaの取り組みは、収益性だけでなく、既存建物を活かしながら新たな価値を生み出すという点にも意義があります。 既存ストックを活用したリノベーションは、新築建替えとは異なる選択肢として、これからの時代に合った住まいづくりの一つであると考えています。

■ Renotta（リノッタ）とは

Renottaは、個々のライフスタイルに寄り添うデザインコンセプトを持つ全国賃貸リノベーションブランドです。 コンセプト、デザイン、ライフスタイルの3つを軸に、一人ひとりの「らしさ」や「趣味」を反映した空間を提供し、長く愛される住まいづくりを目指しています。 2026年3月時点で、全国でこれまでに10,000室以上のRenottaの部屋を展開しています。

全国賃貸リノベーションブランド「Renotta」

■ 今後の展開

今後の展開 クラスコデザインスタジオは今後も、Renottaを通じて、賃貸住宅に“価格以外で選ばれる理由”を生み出す提案を進めてまいります。 SELF EDIT LIFEは、住む人にとっては暮らしの楽しさを生み出し、不動産オーナーにとっては資産価値向上の選択肢となり、不動産会社にとっては価格競争から価値競争への転換を後押しするデザインコンセプトです。 今後は、全国の不動産会社・オーナーに向けて、本コンセプトを活用した賃貸リノベーション提案を広げてまいります。

〈Renotta Webサイト〉

https://renotta.jp/

〈会社概要〉

会社名：株式会社クラスコデザインスタジオ

代表者：代表取締役社長 小村 典弘

所在地：金沢本社 〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21 TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156

東京オフィス 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 フォーキャスト西新宿5F TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004

URL：https://www.crasco.jp/

事業内容：不動産の売買、賃貸借、管理、修理及び仲介 建売住宅の建築、販売及び宅地の造成販売など