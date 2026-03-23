新型多心光ファイバ融着接続機の販売開始

株式会社フジクラ

株式会社フジクラ（取締役社長CEO：岡田直樹）は、2026年4月から新型多心光ファイバ融着接続機「100R」の販売を開始します。

多心光ファイバ融着接続機「100R」

生成AIの普及・拡大を背景に、近年データセンタの規模は大型化し、光ファイバケーブルの細径高密度化および超多心化が顕著になっています。こうした現場では、より早く、より確実な光ファイバ接続が求められています。

新型多心光ファイバ融着接続機「100R」は、単心光ファイバから間欠固定型光ファイバリボン

（SWR(R)）を含む最大16心までの多心光ファイバリボンを融着接続可能です。様々な技術を搭載し、特に細径高密度化および超多心化が進むデータセンタや次世代通信インフラの多心光ファイバケーブル施工において、融着接続の作業効率をさらに向上させます。

【新搭載「光ファイバ自動整列機能」および「端面間隔補正機能」】

「光ファイバ自動整列機能」

新型多心光ファイバ融着接続機「100R」には、「光ファイバ自動整列機能」を搭載しました。光ファイバをセットした際に、高精度で軸合わせをするためのV溝に載らなかった光ファイバを整列させる機能で、これにより光ファイバのセットのやり直しを減らし、作業時間を短縮します。

自動整列前 自動整列後「端面間隔補正機能」

融着接続前に左右の光ファイバ端面間隔を自動で均一化する「端面間隔補正機能」も初搭載しました。この機能により、従来機と比較して接続損失の低減を実現しています。

補正前 補正後【その他の特長】

新型光ファイバホルダ「FH-80シリーズ」

FH-80-12（12心用）

先端に搭載したクランプ機構により、間欠固定型光ファイバリボン SWR(R)使用時のセット性が向上しています。

右上：12心用V溝 右下：16心用V溝

ファイバホルダおよびV溝は、従来機同様に光ファイバの心数と光ファイバ間隔に応じたラインナップがあり、施工者自身が融着接続する光ファイバに応じて交換可能です。

スプライスコーチ機能

接続作業手順を説明する「スプライスコーチ機能」を搭載し、非熟練者でもスムーズな作業が可能です。

前処理の手順画面 ※この画面は開発中のバージョンのものであり、製品版とは異なる場合があります。

GPS機能

接続検査結果を接続位置情報とともに記録し、施工管理の効率とトレーサビリティを向上させます。これらの情報は、スマートフォンアプリ「Splice＋」（※1）を使用することで、スマートフォンへのダウンロードが可能です。

従来機能も搭載

従来機に搭載されている、風防自動開閉機能、放電条件を自動制御する"ACTIVE FUSION

CONTROL TECHNOLOGY"（※2）、光ファイバカッタの切断刃を無線で管理する"ACTIVE BLADE

MANAGEMENT TECHNOLOGY"（※3）も搭載し、安定した低損失接続を実現します。

フジクラは、今後も先進的な製品を開発・提供することで、データセンタの構築や次世代通信インフラの整備に寄与し、デジタル社会の実現に貢献していきます。

※1 スマートフォンアプリ「Splice＋」

フジクラ製光ファイバ融着接続機の工具用ユーティリティアプリで、スマートフォンにインストールすると、融着接続データやファイバカッタの刃の使用回数を確認できるほか、工具の加熱温度の設定変更が可能になる無料アプリケーション。

※2 "ACTIVE FUSION CONTROL TECHNOLOGY"

光ファイバ融着接続前の切断端面状態や放電時の光ファイバ熱発光強度を分析し、リアルタイムで放電制御を行う機能。



※3 "ACTIVE BLADE MANAGEMENT TECHNOLOGY"

光ファイバ融着接続機が光ファイバカッタ切断刃の状態を監視し、切断刃の摩耗を検知すると無線通信で光ファイバカッタの切断刃を自動回転する機能。

SWR(R)（Spider Web Ribbon(R)）は株式会社フジクラの登録商標です。