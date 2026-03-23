ＬＮＪ福岡センター（仮称）着工のお知らせ（ロジネットジャパン九州）

株式会社ロジネットジャパン

株式会社ロジネットジャパン（本社：北海道札幌市 代表取締役社長執行役員 橋本 潤美）の連結子会社である株式会社ロジネットジャパン九州（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長執行役員 蝶名林 和久）は、2026年4月1日、福岡県糟屋郡粕屋町においてＬＮＪ福岡センター（仮称）を着工いたします。

１. 株式会社ロジネットジャパン九州について

完成イメージ

ロジネットジャパングループでは、2019年4月に福岡市に営業拠点を設置し、翌年2020年2月には株式会社ロジネットジャパン九州を設立することで、九州エリアでの営業活動の強化を推進し、現在は事業エリアを沖縄県まで拡大することができました。

この度、福岡に新たな物流施設を建設することで、九州エリアでの更なる事業拡大を目指してまいります。

２．施設概要

３. 開設の目的

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151339/table/6_1_3c3f1f694772ffcc49a70a619dc6c0a7.jpg?v=202603230251 ]

１. 「ＬＮＪＥＸ」の更なる推進

当社グループは、トラックや鉄道、航空機、船舶と様々な輸送モードを持ち、全国で事業を展開していますが、こうした総合力を「ＬＮＪＥＸ」と名付け、お客様の物流課題を解決する輸送サービスとしてご提供しております。今回、九州エリアに積み替え・貨物集約・一時保管・流通加工を担う新拠点を置くことで、九州⇔関西⇔関東をつなぐ輸送サービスを強化し、「ＬＮＪＥＸ」の更なる推進を図ります。

２. 温暖化対策需要を見込む定温物流の実現

ターミナルの一部を温度管理が行えるエリアとして整備し、九州までの長距離輸送後に一時的に商品を保管し、その後は定温車両を使って配送を行う運用を計画しています。また、流通加工を行える作業環境の提供についても検討しています。

３. 国際都市福岡における国際貨物への取組

需要の高まる越境EC等に対応するため、内陸のインランド・デポ（保税蔵置場）の設置を可能としており、輸入貨物の一時保管から流通加工までを迅速に行うワンストップ物流サービスの実現を目指します。

４．立地について

当該地は、九州の中心都市である福岡市の中心部から北東へ約10kmの場所に位置し、福岡都市高速「多の津IC」から約1.1km、「粕屋」から約1.5km、九州自動車道「福岡IC」から約3.5kmと交通利便性の高い場所に位置しています。また、周辺は工業団地や商業施設の開発が進んでおり、物流施設の立地として高いポテンシャルを有しています。

LNJ福岡センター（仮称）建設予定地完成イメージ完成イメージ【株式会社ロジネットジャパンについて】

当社は、札幌市に本社を置き、北海道、東日本、西日本、九州と全国4ブロックに事業会社を構え、トラックや鉄道コンテナ等の物流、倉庫、航空貨物から国際物流まで、日本全域にサービスを展開する総合物流企業グループです。

当社ホームページURL：

https://www.loginet-japan.com/

（本件に関するお問い合わせ先）

株式会社ロジネットジャパン 経営企画管理本部 広報・宣伝担当（小川、前田）

お問い合わせフォーム：https://www.loginet-japan.com/ja/list/contact2.html