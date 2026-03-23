学校法人東京電機大学と草加市が「包括的な連携協力に関する協定」を締結

学校法人東京電機大学

学校法人東京電機大学（理事長 渡辺貞綱）は、草加市と「包括的な連携協力に関する協定」を締結致します。

今後より一層連携を深め、地域社会の発展と大学における教育・研究に寄与することを目的として、包括的かつ継続的な連携を推進することで協議が整いましたので、締結式を下記日時にて執り行います。

本学と草加市はこれまで、草加市教育委員会が実施する「子ども大学そうか※1」やインターンシップ実習生の受入、東京電機大学が開催する「Ｄ-ＳｃｉＴｅｃｈプログラム※2 」の後援等を通じて、連携・協力関係を図ってまいりました。今後は本協定の締結により、教育、研究、地域振興などの分野において、より一層の連携を進めてまいります。

※1.子ども大学そうか

草加市教育委員会が、獨協大学と共催で実施するもので、文教大学・東京電機大学・上野学園短期大学等と連携し、草加市内の小学５、６年生を対象に、大学教授などの専門家が知的好奇心を刺激する講義や体験活動を実施しています。

※２.Ｄ-ＳｃｉＴｅｃｈプログラム

東京電機大学が、民間企業や地方公共団体と連携し、ものづくりや理科が好きな地域の小中学生を対象に展開をしている体験型講座です。

■協定締結式について

・日時：令和8（2026）年3月30日（月） 13:30～

・場所：市長公室（草加市役所本庁舎8階）

[出席者]

・学校法人東京電機大学 理事長 渡辺 貞綱

・草加市 市長 山川 百合子

[連携協力事項]

1.まちづくりに関する事項

2.教育・研究、文化振興に関する事項

3.人材育成に関する事項

4.産業振興に関する事項

5.ＳＤＧｓの達成に資する事項

6.その他両者が必要と認める事項

【問合せ】

草加市 総合政策部 総合政策課 TEL：048-922-0749

学校法人東京電機大学 総務部 地域連携・事業担当 TEL：03-5284-5238