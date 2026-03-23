TIS、関西・京都エリアの地域DXに向けて京都銀行と業務提携契約を締結

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、関西・京都エリア（京都府全域および大阪府・滋賀県・兵庫県・奈良県の一部地域）の中小企業の生産性向上を目的としたDX推進に向け、株式会社京都銀行（本店：京都府京都市、取締役頭取：安井 幹也、以下：京都銀行）と共同で事業に取り組むための業務提携契約を、2026年3月19日に締結したことを発表します。

今回の取り組みでは、京都銀行が提供を開始するバックオフィスDX支援ソリューション「京都FG SeamlessLink（シームレスリンク）」において、TISは「DX Connect Gate」を提供し、中小企業の請求書支払業務のデジタル化支援を進めます。関西・京都エリアでの「DX Connect Gate」の提供開始は、2026年5月を予定しています。

「京都FG SeamlessLink」は、京都銀行が有する金融・決済領域の知見と、外部パートナーが有する経理業務やシステム領域の知見との連携により、バックオフィス全体の業務プロセス（請求書管理・経費精算・勤怠管理等～資金決済）を段階的にデジタル化・DX化し、企業の生産性向上、経営管理の高度化を支援するサービスです。

TISの「DX Connect Gate」は、請求書の受領から支払いまでをデジタル化し、ワンストップで管理できるサービスです。個人事業主や中小企業をメインターゲットに、請求処理のペーパーレス化やインボイス対応、支払いコストの軽減を実現します。

背景・目的

日本企業の99％以上を占めるとされる中小企業では、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応を手作業で行うケースが多く、業務負荷が増大しています。また、請求・支払・仕訳作成といった一連の経理業務を円滑にデジタル化するための人員やコストの不足により、IT導入が十分に進んでいないといった課題を抱えています。

こうした課題の解決に向け、今回の業務提携契約締結ならびに京都銀行における「DX Connect Gate」の採用に至りました。

概要

今回の取り組みにおいて、TISは「DX Connect Gate」の提供、京都銀行は取引先を中心としたサービス提供先の拡大および銀行間送金機能を担います。 TISと京都銀行は、関西・京都エリアの中小企業DXを実現すべく、導入支援およびサービス導入後の運用サポートを通じて、請求処理支払いのデジタル化をサポートします。

「DX Connect Gate」の特長

「DX Connect Gate」提供イメージ

個人事業主や中小企業をメインターゲットに、請求書受領から精算までのバックオフィス業務を支援するプラットフォームです。銀行への送金指示までをAPIで自動連携し、支払い関連業務のペーパーレス化やインボイス対応、支払いコストの低減を実現します。

「DX Connect Gate」の主な特長は以下の通りです。

- 受領請求書の一元管理機能で業務効率化

紙やメール、Excelなど複数のツールで管理していた受領請求書を一元管理。請求書情報の再入力の手間を削減し、入力ミスのリスクを低減。また、手作業で行われていた仕訳の記帳業務や支払管理業務を効率化し、業務の標準化と属人化からの脱却を実現。

- BPSP（請求書カード支払サービス）の提供による支払手段の多様化

支払条件に応じて銀行振込のほか、受け取った請求書の代金をクレジットカードで支払えるVisaのBPSP（請求書カード支払サービス）を利用可能。個人事業主や中小企業の資金繰りを改善。

- 経営・財務データの可視化による経営判断スピードの向上

請求書情報や支払データが一元管理されることで、リアルタイムで財務状況を可視化。経営指標や支出状況の把握が容易になり、意思決定のスピードと正確性が向上。

- 既存環境を活かした段階的なシステム導入

企業の既存システムと連携しながら、必要に応じて機能を拡張できるため、大規模なシステム再構築は不要。システム移行にかかるコストを抑えつつ、現場の混乱を最小限にとどめたスムーズな運用開始が可能。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.tis.jp/service_solution/dx-connect-gate/

今後について

2026年5月より、関西・京都エリアにて「DX Connect Gate」の提供を開始する予定です。

TISでは、「DX Connect Gate」の基本機能の提供に加え、電子記録債権サービス（でんさい）など追加機能の実装について検討を進めます。さらに2025年6月より提供開始している広島、今回の関西・京都エリアに続き、2026年度までに累計5行への導入を目標に掲げ、エリア拡大を目指します。

京都銀行について（https://www.kyotobank.co.jp/）

京都銀行は、創立以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」を経営理念に掲げ、時代とともに変化するお客さまのニーズに応え続けることで確実な成長モデルを構築してきました。2023年10月には持株会社体制へ移行し、金融機能の深化に加えて非金融機能の積極的な拡充により、地域社会・お客さまの課題を解決する総合ソリューション企業を目指しています。

TIS株式会社について（https://www.tis.co.jp/）

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としたさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

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TIS株式会社 デジタルイノベーション事業本部 PAYCIERGE総合窓口

E-mail：paycierge@ml.tis.co.jp