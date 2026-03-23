全国110社・300種超のクラフトビールを1日で比較試飲。4月7日、大阪で開催

Best Beer Japan株式会社

Best Beer Japan株式会社（本社：埼玉県朝霞市、代表取締役：Peter Rothenberg）は、飲食店および酒販店関係者を対象とした「クラフトビール・テイスティングイベント in 関西」を、2026年4月7日（火）に大阪市内で開催します。

会場はCRAFT BEER BASE MOTHER TREE。全国110社以上のブルワリーが参加予定で、260種類以上のクラフトビールを1日で比較試飲できる最大級の機会です。参加費・試飲費は無料で、事前登録制で実施します。

本イベントは、クラフトビールの導入や品ぞろえ拡充を検討する飲食店・酒販店に向けた実務型イベントです。通常であれば個別に取り寄せる必要がある銘柄を、一会場で横断的に確認できる点が特長です。一般的なビアフェスと比較して多くの醸造所が一堂に集まります。

また、飲食店・酒販店関係者限定で実施することで、来場者はブルワーと直接対話しながら、商品背景や味づくりの意図について理解を深めることができます。試飲を通じて味わいを比較しつつ、導入判断に必要な情報をその場で得られる機会です。商品理解の促進。導入判断の効率化。現場に直結する比較試飲の場です。

▶︎ 参加申込（Peatixページ）はこちら

https://kansaibeertasting2026.peatix.com/

開催の背景

前回（東京）開催時の会場全景。複数のブルワリーの商品が並び、飲食店・酒販店関係者が自由に回遊しながら試飲できる構成

クラフトビール市場の広がりに伴い、飲食店や酒販店では、取り扱い銘柄の幅を広げたいというニーズが高まっています。一方で、銘柄数の増加に対し、短時間で効率よく比較検討できる機会は限られています。とくに新規導入や商品入れ替えの場面では、味わいに加えて、ストーリー、提案しやすさ、売り場や提供現場での相性まで含めて判断したいという声があります。

こうした課題に対し、本イベントでは全国のブルワリーを集め、1日で比較試飲と情報収集を行える場を提供します。仕入れの検討材料をその場で得られる構成。現場の意思決定を後押しする場づくりです。

主催するBest Beer Japanは、飲食店や酒販店向けの業務用オンライン卸サイト「クラフトビール・プラットフォーム」を運営しています。同サイトでは、全国300以上の醸造所から、限定商品を含む常時4,000点以上のクラフトビールを卸価格で提供し、発注や請求を一元管理できる仕組みを備えています。

本イベントは、同プラットフォームに掲載される商品を、実際に試飲しながら比較・検討できる接点として企画したものです。2025年9月には東京で類似のイベントを開催しており、今回はその関西版として実施します。

イベントの特長

開催概要

- 全国110社以上のブルワリー・260種類以上のクラフトビールを比較試飲可能- 短時間で効率よく商品選定が可能- ブルワリーから商品の背景や意図を直接聞ける機会- 参加費、試飲費ともに無料

イベント名

クラフトビール・テイスティングイベント in 関西【飲食店・酒販店様限定】

日時

2026年4月7日（火）

【2部制・入退場自由】

第1部：12:00～14:30

第2部：14:30～17:00

定員

100名

会場

CRAFT BEER BASE MOTHER TREE

〒531-0076

大阪府大阪市北区大淀中1-13-13

JR大阪駅・福島駅／阪急中津駅より徒歩12分

参加条件

- 飲食店、酒販店関係者様限定- Peatixからの事前登録制- 名刺持参必須- 一般の方は参加できません



※掲載内容は現時点での予定であり、参加ブルワリー数、液種数、内容は変更となる場合があります。

▶︎ 参加申込（Peatixページ）はこちら

https://kansaibeertasting2026.peatix.com/

協力

本イベントは、関西のクラフトビール業界に関わる事業者の協力のもと開催します。

株式会社 喜色満面堂（ヒビノビア、エニブリュ）

代表：西尾 圭司

株式会社 CRAFT BEER BASE

代表：谷 和

前回（2025年9月東京）の様子

来場者がブルワーと対話しながら、商品背景や味づくりの意図について直接情報収集を行う場面

試飲しながら銘柄を確認し、短時間で比較検討を進めている様子

缶・ボトル商品を手に取りながら、味わいとラインアップをその場で確認できる

「クラフトビール・プラットフォーム」について

「クラフトビール・プラットフォーム」は、飲食店や酒販店のための業務用オンライン卸サイトです。

全国300以上の醸造所から、限定商品を含む常時4,000点以上を掲載し、複数の仕入れ先への発注・請求をまとめて管理できます。クラフトビールの比較、発注、事務処理を効率化し、販売現場の業務負担軽減を支える仕組みです。

Best Beer Japanは今後も、醸造所と販売現場をつなぐ流通インフラの整備を進めるとともに、実際に出会い、味わい、比較できる接点の創出に取り組んでまいります。

▶︎ クラフトビール・プラットフォームの無料会員登録はこちら

https://craftbeerbeta.bestbeerjapan.com/account/register