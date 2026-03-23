パルシステムTVCM放映開始　「だって、パルだもん。」3月23日（月）から

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本部:新宿区大久保、理事長:渋澤温之）は3月23日（月）から、2種のTVCM放映を開始します。「だって、パルだもん。」をキャッチフレーズに、パルシステムの商品づくりの姿勢を伝えます。

人と地域と環境がつながるから「おいしい」

TVCMでは「までっこ鶏チキンナゲット」「お料理セット」を取り上げます。パルシステム公式キャラクター「こんせんくん」が暮らしの中で、「おいしいは、つながってる。だって、パルだもん。」のメッセージで食の安心感とサステナブルな取り組みを伝えています。

パルシステム商品の「おいしさ」には、品質や味わいだけでなく、食べる人にとっての安心感も含まれます。作る人との信頼関係と地域や環境へ配慮した商品づくりから生まれていることを「おいしいは、つながっている。だって、パルだもん。」のメッセージに込めました。

CM概要

だって、パルだもん。2026篇「お料理セット」30秒

https://youtu.be/9S5tW__ouBY

だって、パルだもん。2026篇「お料理セット」15秒

https://youtu.be/IK_I3CsiIgA

だって、パルだもん。2026篇「までっこ鶏チキンナゲット」15秒

https://youtu.be/qlfWWfGmBIE

■放送開始日：2026年3月23日（月）

■放送エリア：関東、静岡、新潟、福島、山梨、長野

■CMおしらせページ

https://information.pal-system.co.jp/press/2026-tvcm/

■パルシステム公式X TVCM放映記念プレゼントキャンペーン（4月7日まで）

https://information.pal-system.co.jp/topics/260323-cm-campaign/

新規加入者全員にプレゼント 6月1日（月）10時まで

CM放映を記念して、パルシステム新規加入者全員にTVCMで紹介されている「までっこ鶏チキンナゲット 徳用450g（試供品）」をプレゼントします。

■詳細はこちら：https://www.pal-system.co.jp/campaign/

未加入者限定の「おためし宅配」

「おためし宅配」はパルシステムのサービスを3週間利用できます。キャンペーン期間中に登録で、おためし期間の買い物に使える1,000円分のクーポンがもらえるほか、おためし宅配からの申し込み限定で「定番満足おためしセット」380円（税込）に「産直豚肉のチンジャオロースセット」を2セット増量します。

■詳細はこちら：https://www.pal-system.co.jp/trial-delivery/

加入を検討時の「定番満足おためしセット」

「おためしセット」は、商品の味や使い勝手を試したい人が加入前に通常価格より割安で購入できます。6月1日（月）10時までの注文で人気の定番商品がセットになった「定番満足おためしセット」780円（税込）に「産直豚肉のチンジャオロースセット」を1セット増量します。

■詳細はこちら：https://www.pal-system.co.jp/trial/regular/normal/standard/

「までっこ鶏チキンナゲット」商品特徴

岩手県の産直産地「までっこ鶏」のムネ肉を使用しています。肉のうまみがしっかり味わえます。産地では発電もしています。

■商品紹介ページ

https://item.pal-system.co.jp/frozen-food/madekko-nugget/

■までっこ鶏チキンナゲットのおいしくサステナブルなひみつ

https://www.pal-system.co.jp/information/cm/2026-nugget/

「お料理セット」商品特徴

国産の野菜と肉を使用し、料理初心者も時短で作れると人気のミールキットです。ふぞろい野菜も活用し産地でも家庭でも無駄がないから、食品ロスの削減にもなります。

■商品紹介ページ

https://item.pal-system.co.jp/food-set/

■つくる、食べる、サステナブる お料理セット特設ページ

https://www.pal-system.co.jp/koeteku/mealkit/

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/