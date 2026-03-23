「保育園着＆グッズ人気ランキング」発表！入園準備ならベルメゾンキッズ 「入園前に何を買えばいいの？」　ママ・パパのお悩みに応えます

株式会社千趣会

【ベルメゾンの保育園着＆グッズ特集】

https://www.bellemaison.jp/cpg/mama/hoikuengi/hoikuengi_index.html

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、「保育園着＆グッズ」の人気ランキング※を発表します。（https://www.bellemaison.jp/）

本ランキングでは、トップス部門・ボトムス部門・アウター部門など各部門で支持を集めた商品を紹介します。ランキングとともに、保育士として働いた経験を持つスタッフ、及び子ども服の企画開発担当者からの視点での「保育園生活で役立つポイント」を、具体的な使用シーンを交えて紹介します。



入園前の「何を買えばいいのかわからない」といったママ・パパの悩みに応えるとともに、入園後の買い足しや買い替えにも役立つ服やグッズを提案します。

【保育園着にピッタリ！ベルメゾンキッズ 子ども服の特長】

1.「自分でお着替え」を応援する伸縮性

子ども自身でのお着替えがしやすいよう、襟ぐりやウエスト周りに十分なストレッチ性を持たせています。

2. 服の「迷子」を減らす記名用スペース

記名用のスペースがあるので、集団生活に欠かせない「名前書き」がスムーズです。一部商品にはお下がりの際に

も便利な予備スペースを設けるなど、長く使用できる設計です。

3. 「毎日洗濯OK」「綿100％」などこだわりの素材選び

毎日洗濯しても型崩れしにくい生地や、子どもの汗をしっかり吸収する綿100％生地を採用するなど、アイテムに合わせて実用性の高い素材を使用しています。

他にもベルメゾンキッズでは保育園での生活に合わせて、ボトムスなら「ハンカチを入れられるポケット付き」「長く履けるようゴムの取替え口付き」、アウターなら「脱いだ時、壁のフックに引っかけて片づけられるループ付き」など、一つ一つの商品に工夫をこらしており、多くのお客様からご支持いただいています。

※2025年1月～2025年4月末までの売上数をもとに集計

お客様の商品レビュー（5段階）は、2026年2月6日時点の評価

2026年2月時点の価格表記（販売価格は変動する場合があります）

【2025年 保育園入園準備 アイテム別ランキング】

■トップス部門 第1位～第3位 ：お着替えの自立をサポート

第1位：

【保育園服】お着替えしやすいソフのびフライス長袖Ｔシャツ

価格／1,090円（税込） カラー／14 色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1213070

★動きやすく、手を洗う時にも袖まくりしやすい！

【元保育士スタッフのコメント】

お着がえの際、すぽっと被ってから袖を通すことが多いので、伸びる生 地は子どもが着やすいようです。1～2 歳さんは手洗いの練習をするた め小さい子にとってはとくに、袖まくりしやすく、袖リブで落ちにくいの も便利です！

第2位：

ロゴプリント裾ラウンド長袖Ｔシャツ

価格／1,290 円～1,490 円（税込） カラー／13 色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1157310

★豊富な色展開、袖リブで手洗い時にもまくりやすく便利

【企画開発担当者のコメント】

袖リブで腕まくりしやすいのが◎。シンプルなので柄パンツとも相性 抜群！豊富な色から子どもと選ぶのも楽しいです。

第3位：

プチプラ！長袖Ｔシャツ【ベビー服】

価格／790 円（税込） カラー／14 色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1109070

★一日何度もお着替えの園生活でもプチプラでお財布も安心

【企画開発担当者のコメント】

とにかくプチプラなので、枚数が必要な保育園用に全色揃えたくな る一着。 プチプラでも身生地綿 100％で肌触りが良く、家計と園生活の強 い味方です。

■ボトムス部門 第1位～第1位：ゴム取替え口付きで長く履ける！動きやすくて機能的

第1位：

【保育園服】ハンカチポッケのびるん 10 分丈レギンスパンツ (70,80 マチつき）

価格／880 円～990 円（税込） カラー／16 色

URL／ https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1053093

★思いっきり走って遊んで…伸びる素材で着心地◎

【元保育士スタッフのコメント】

走るときだけでなく、滑り台などの遊具で活動するときにもやは り伸びる素材は着心地が良さそうです。身長がぐーっと伸びる時 期なので、股上深めでお腹が出づらいのも良いですね！後ろポ ケットは低年齢の子には前後の目印に、年長さんは小学校に向け てハンカチを持つ練習をする場合もあるので、いろいろと便利な パンツだと思います。

第2位：

毎日みんなのエブリナポンチロングパンツ（やわらかコットン）

価格／1,090円～1,290 円（税込） カラー／10 色

URL／ https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1043075

★「子ども自身が気に入って履いてくれる」と評判です

【企画開発担当者のコメント】 パッと見はシンプルですが、一度履くとこればかり！『気持ちいい』と子どもが自ら選ぶ魔法のパンツです。お腹まわりも窮屈に感じにくい締め付けにくい細ゴム 2本仕様、かつゴム取り替え口付きで履き心地よく、長く使えます。保育園で過ごす時間は長いので、心地よく過ごせる素材が一番です。

第3位： スーパーストレッチのびるんロングパンツ（やわらか素材）

価格／1,890 円～2,090 円（税込） カラー／12 色

URL／ https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1070865

★ぐーんとのびて快適＆「ゴム取り替え口付き」で長く履けます

【企画開発担当者のコメント】

名前の通り、本当に『のびるん』！ 自分でお着替えしやすく、厚手で丈夫なのでわんぱくな園生活の 強い味方です。 「ゴム取り替え口付き」で長く履いていただけます。

■アウター部門 第1位～第3位：体温調節しやすく、動きを妨げない

第1位：

うれしいがギュッとつまったウィンドブレーカー

価格／3,290円～3,590円（税込） カラー／15色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1038041

★シーズン問わず着られるベストセラー

【元保育士スタッフのコメント】

活発に走り回って遊ぶ子は、冬でも暑くなって脱ぎ着をよくするので、軽くて子どもが着やすい・風を通しにくい薄手のアウターは年中着ている子も。外遊びで汚れることも多いので洗えるのも良いですね！カラフルでお子様の好みの色も見つかりそうです♪

第2位：

メッシュ裏地付き撥水ウインドブレーカー

価格／3,290円～3,590円（税込） カラー／5色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1095336

★「フード禁止」の園でもこれなら使えます

【企画開発担当者のコメント】

外遊びが大好きで暑がりな子にこそ裏メッシュがおすすめ。

引っかけ事故防止のため「フード禁止」としている園も多い中、この商品はフードなしなので引っかけの心配もゼロ。

親の管理もグッと楽になります！

第3位：

Vネックベスト

価格／2,690円～2,990円（税込）カラー／2色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1097527

★探すと意外と見つからない「綿生地のベスト」

【企画開発担当者のコメント】

私の子が通ったのは制服がある園だったので、体温調節しやすいベストは大重宝！

身生地綿100％で毛玉になりにくく、3兄弟おさがりで長く愛用できました。

■雑貨部門 第1位：忙しい入園前の救世主

第1位：

コットンお名前シール 洋服タグ用 ミニサイズ

価格／2,990円（税込） カラー／9デザイン

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1047758

★面倒な「名前書き」作業もシールタイプで手軽に

【企画開発担当者のコメント】

アイロン不要でタグに貼るだけ！

これなら隙間時間に終わります。

小さめのこのサイズが本当に丁度良いです。

■インナー部門 第1位：一年中活躍するメッシュ素材

第1位：

さらっと快適コットンメッシュタンクトップ３枚セット

価格／1,490円～1,890円（税込） カラー／12色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1054957

★年中重宝！汗かき、暑がりな子のインナーにオススメ

【企画開発担当者のコメント】

ベルメゾンキッズで圧倒的に売れている名品！

外遊びでもお昼寝でも、保育園では一年中汗をかくもの。

ベビー服にも使われている安心な綿100％メッシュで風通りもよくサラっと快適、暑がりな子にもピッタリです。私自身、子ども3人分を何度もリピート購入している園生活の必需品です。

■エプロン部門 第1位：保育士さんと共同開発！「自分でできる」を応援

第1位：

おりこうエプロン タオルエプロン 同色3枚セット

価格／990円～1,290円（税込）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1241491

※5月下旬入荷予定

★タオル生地だから口や手も自分でサッと拭けちゃう

【企画開発担当者のコメント】

企画の際、今までにない発想だと感動！

あえて汚れに気づきやすくすることで、『保育園でも綺麗に食べられたね』と子どもの成長を褒めてあげられる。

親子の絆を深めてくれる、素敵なエプロンです。

■タオル部門 第1位：小さなポケットにも入れやすいサイズ感

第1位：

ミニミニタオルハンカチ5柄セット

価格／1,390円（税込） カラー／10タイプ

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1066619

★小さなポケットに入るサイズ感にこだわりました

【企画開発担当者のコメント】

子どもが自分でポケットに入れやすいサイズ感。

お気に入りの柄があれば、手洗いタイムも自分から進んで洗ってくれます。

■ソックス部門 第1位：汚れが目立たず、左右迷わない

第1位：

足底濃色スクール靴下 3足セット（クルー丈）

価格／990円（税込） カラー／3色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1084768

★濃色でも名前が書けるスペース付き

【企画開発担当者のコメント】

汚れが目立たないのはもちろん、内側の白地に名前が書けるのが最高！

靴下の名前書き問題がこれで解決です。

【ベルメゾンのキッズ服オリジナルブランド】

●GITA（ジータ）

https://www.bellemaison.jp/cpg/mama/child_gita/gita_index.html

通園や通学に便利な工夫やアイデアがたくさん詰まった子ども服やアイテムを展開しています。

●LYKKE（リッケ）

https://www.bellemaison.jp/cpg/mama/lykke/lykke_index.html

子ども服を、もっとかしこく、もっとかわいく。かわいいデザインと忙しい毎日を助ける機能性が特長です。

＜保育園アイテム特集＞

https://www.bellemaison.jp/cpg/mama/baby_tuuen/tuuen_index.html

＜Disney Fantasy Shopキッズ・ベビー用品（通園通学グッズなど）＞

https://www.bellemaison.jp/cpg/dfs/permanent/kidsbaby_index.html

＜子どものためのインテリア＆雑貨SHOP＞

https://www.bellemaison.jp/cpg/interior/kodomobeya/kodomobeya_index.html

【元保育士スタッフ・ナナからのメッセージ】

ベルメゾンの保育園着は保育園での洋服の紛失を防ぐためにお名前スペース付きが基本仕様です。特に肌着などは迷子になりやすいので、お名前の記載はぜひお願いします！まずは定番アイテムで間違いないですが、お子様の好みやお着替えの様子などを見ながら、お好きなものを見つけてください。

【企画開発担当者・池内からのメッセージ】

3児のママとしての視点と、子どもジャンルに8年間携わってきた経験を生かし、プロのプランナー視点でおすすめできる商品を企画しています。

お気に入り商品はトップス部門1位の「お着替えしやすいソフのびフライス長袖Ｔシャツ」です。ソフのびシリーズは、子どもがまだ小さいころ、ご機嫌に一人で着替えてくれるので、忙しい朝にとても助かりました。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【公式】GITA（ジータ） Instagram：https://www.instagram.com/bellemaison_mama/

【公式】LYKKE（リッケ） Instagram：https://www.instagram.com/lykke_official_bm/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。