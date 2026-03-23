沖縄初の“路面店”誕生！麺場 田所商店 沖縄宜野湾店 2026年３月24日オープン

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：田所 史之）が展開する味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、2026年３月24日（火）、沖縄県宜野湾市に「麺場 田所商店 沖縄宜野湾店」をオープンします。

沖縄県内では「イオンモール沖縄ライカム店」に続く２店舗目の出店となり、路面店としては今回が初出店です。

■“味噌の違いを楽しむ”専門店

麺場 田所商店では、全国各地の味噌を使用し、地域ごとの個性を生かした味噌らーめんを提供しています。沖縄宜野湾店では、定番メニューとして以下３種類の味噌らーめんをラインナップしました。

●濃厚でコク深い「北海道味噌」

●キレのあるうま味が特徴の「江戸前味噌」

●うま味のあるすっきりした味わいの「沖縄味噌」

味噌の違いを楽しむだけでなく、トッピングを選ぶことで、自分だけの“理想の一杯”に出会えるのも大きな特徴です。

北海道味噌 味噌漬け炙りチャーシュー麺

冷涼な気候で熟成された濃い赤色の北海道味噌を使用。きりっとした辛口とコク深い味わいが特長で、味噌の力強いうま味を楽しめる田所商店を代表する一杯です。

江戸前味噌らーめん

江戸甘味噌をベースにした、芳醇でやや甘みのある味わい。香り高くまろやかでバランスの良いコクが特長で、やさしい口当たりながら最後まで飽きずに楽しめる一杯です。

■ここでしか食べられない「沖縄味噌らーめん」

沖縄宜野湾店では、沖縄味噌らーめんを限定仕様で提供します。

トッピングには、沖縄の食文化を感じさせるかつおぶしと万能ねぎを使用。

やや辛口の麦味噌の風味と麹の甘さに、かつおの香り高いうま味が重なり、これまでにない“沖縄ならではの味噌らーめん”に仕上げました。

沖縄味噌らーめん

■沖縄で広がる“味噌文化”

麺場 田所商店は、「味噌は日本人の宝物。」という考えのもと、全国各地の味噌文化を一杯のらーめんとして表現しています。

今回の沖縄宜野湾店では、沖縄の食文化と味噌を掛け合わせることで、新たな味噌の楽しみ方を提案してまいります。

■店舗概要

店舗名 ： 麺場 田所商店 沖縄宜野湾店

オープン日 ： 2026年３月24日（火）

所在地 ： 沖縄県宜野湾市我如古1丁目7-3

営業時間 ： 11:00 - 23:00 ( ラストオーダー 22:30 )

座席数 ： ４１

定休日 ： 年中無休

駐車場 ： 13台 (軽自動車３台含む)

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」を理念に、味噌の製造・卸売・輸出および味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」などの外食事業を展開しています。

全国の味噌蔵と連携し、地域の伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の発信に取り組んでいます。

＜株式会社トライ・インターナショナル 会社概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 田所 史之

設立 ： 2003年4月21日

本社所在地 ： 東京本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

事業内容： 味噌らーめん専門店の経営・フランチャイズ事業

味噌および関連食材の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業

店舗数 ： 国内193店舗／海外10店舗

公式サイト ： https://try-international.co.jp