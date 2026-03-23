ニューバランス 日本限定先行発売 「9060 Summer（ナインティシックスティ サマー）」 夏のNEWスタンダードとなるスニーカーサンダルが登場

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、

ブランドを代表する90年代のフラッグシップモデル「990」と、2000年代初頭のランニングシューズ「860」を掛け合わせた「9060」から、夏に向けて新たなスタンダードとして登場するスニーカーサンダル「9060 Summer」を3月27日（金）より順次発売します。

2022年に新登場した「9060」は、「990」と「860」からインスピレーションを受けた新たなシルエットで、これまでのフットウェアに親和性のある要素を活かしながら、よりモダンな新スタイルに昇華したモデルとしてファッションシーンで存在感を発揮してきました。その新鮮なデザイン、ABZORBとSBSによるクッション性、豊富なカラーバリエーションで、現在ではニューバランスのライフスタイルシューズを代表するモデルとなっています。

この度登場するスニーカーサンダル「9060 Summer」は、クイックシューレースと踵のバックルで脱ぎ履きしやすく、ミッドソールには履き心地の良いABZORBを搭載。クラシカルな印象を演出するスエード/ブリーザブルメッシュのアッパーのグレー、人工皮革/ブリーザブルメッシュのブラック、ホワイトで展開する日本限定先行発売シューズです。

ニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストア、一部のお取扱店にて販売します。

ニューバランス公式オンラインストア 9060 Summer(https://shop.newbalance.jp/9060-summer/)

9060 Summer（ナインティシックスティ サマー）

品番：U9060

カラー：3FA（GRAY）、915（BLACK）、6B5（WHITE）、4SC（BLACK）

※6B5（WHITE）、4SC（BLACK）は4月24日（金）発売予定

※915（BLACK）はニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストア、一部のABC-MARTでの限定販売

ウイズ／サイズ：D/22.0～29.0,30.0cm

価格：19,800円（税込）

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

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