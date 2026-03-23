Keeenue 個展『Ebb』のお知らせ

アイランドジャパン株式会社(C)️Keeenue

HARUKA ITO by ISLANDでは、3月28日より、Keeenueの個展「Ebb」を開催します。

ペインティングを中心に、立体、コラージュ、ミューラルなど縦横無尽な制作で知られるKeeenue。

渋谷の街中でプロジェクションマッピングでアニメーションを空間展示した「MAPP_YOUR WORLD」(2021)やJR大宮駅プラットフォームの壁画「Chill and Thrill 」(2022)、東京大学構内の壁画や約40メートルに及ぶストリートアートを展開した六本木アートナイト(2023)が話題を呼び、Nike、Coach、Land Roverなどブランドとのコラボレーションや、パルコミューアムでの個展「Color Outside the Lines」(2025)では実験的なライブペインティングイベントも注目を集めました。

本展は、Keeenueと所縁ある熊本県荒尾市でのフィールドワークや、資料の収集、聞き取りをもとに制作したリサーチベースドアートです。エスノグラフィのアプローチをもって集めた膨大な歴史の断片ーー地域の歴史や言い伝え、個人の生活史と向き合い、ひとつの物語を創作しました。それは小さな海辺の街に住むある少年の不思議な寓話です。Keeenueはこの寓話をもとに築いた世界観をキャンバスや立体作品などの作品として制作、その作品群を初めてHARUKA ITO by ISLANDで展示します。

Keeenue はこれまで「真実と虚構」など二項対立する概念に着目し、実生活や社会を注意深く観察して作品を制作してきました。今回は自分自身のルーツに向き合い、歴史的事実と個人史を掘り返して、そのナラティヴを再構築するという極めてプライベートなプロジェクトでもあります。「歴史と記憶」「当事者と非当事者」「個人と国家」「繁栄と衰退」「具象と抽象」など、さまざまなテーマと領域を横断しながら、アニミズム的視線を通して物語として描き足した新たな実践（試み）をぜひご高覧ください。

テキスト 鈴木沓子

【企画概要】

作家名：Keeenue

展示タイトル：Ebb

会期：2026.3.28 sat. - 4.26 sun.

Open:13:00-19:00 Thu-Sun

Opening Reception: 3.28 sat.18:00-20:00

企画： island JAPAN

www.islandjapan.com

info@islandjapan.com

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-9 BLOCK HOUSE 2F

6-12-9-2F BLOCK HOUSE Jingumae Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 JAPAN

www.blockhouse.jp

HARUKAITO

(C)️Keeenue / PARCO MUSEUMでの個展風景(C)️Keeenue / PARCO MUSEUMでの個展風景(C)️Keeenue / ART SGでの展示風景（HARUKAITO by ISLAND)

【プロフィール】

Keeenue / キーニュ

ペインティングを中心に、立体、コラージュやデジタルライブペインティングなど、媒体や形式を横断する多彩な表現で活動を展開するアーティスト。「Keeenue（キーニュ）」は、本名KANAのカタカナ読み（ケーエーエヌエー）に由来する造語。

ビジュアルの強度をもった作品群は、都市空間に溶け込みながらも際立った存在感を示し、ミューラルアーティストとしても広く知られる。色彩と形を自在に操る独自のスタイルで、芸術と商業、具象と抽象、デジタルとアナログのあいだを行き来しながら、常に新たな視覚体験を提示してきた。

彼女の制作は、自己対話のなかで浮かび上がる問いや違和感を表象化する試みでもある。自身の変化を肯定しながら、その瞬間ごとの感覚に耳を傾け、軽やかな遊び心を添えてイメージを立ち上げる。既存の枠組みに収まることを拒み、意図的なアンバランスの中に、次なるアプローチの可能性を見出している。

主なプロジェクトに「Color Outside the Lines」（PARCO MUSEUM TOKYO／2025）、「Facebook AIR Program」（2020）、JR大宮駅ホームの壁画「MURAL ONE LINE」（2022）、牧草ロールを支持体にした作品設置「ART369」（2023）など。また「AKAO ART RESIDENCE」（2021）ではビーズのれん型のインスタレーションを発表し、「六本木アートナイト」（2023）では約40mにおよぶ大規模な作品を手がけた。さらに、Nike、Coach、Land Roverなど様々なブランドとのコラボレーションでも注目を集める。

1992 神奈川県藤沢市生まれ 2016 多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科卒業

茅ヶ崎市在住

keeenue.com