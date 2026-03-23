Pearl Abyss Corp.、『紅の砂漠』発売初日に全世界累計販売本数200万本を販売
Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、
オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』が、発売初日に全世界累計販売本数200万本を販売したことを発表しました。
『紅の砂漠』は、発売当日からSteam同時接続者数約24万人を記録するなど、グローバル市場で高い関心を集めています
■ 発売初日に全世界累計200万本を販売
Pearl Abyssは2026年3月20日午後11時、公式SNSを通じて、『紅の砂漠』の全世界累計販売本数が200万本を販売突したことをお知らせしました。
あわせて、
「『紅の砂漠』が全世界で累計200万本以上を販売したことをお知らせでき、大変ありがたく思います。ファイウェルにともに歩んでくださったすべてのファンの皆さま、そしてコミュニティの皆さまに心より感謝いたします」
とコメントしました。
さらに、
「コミュニティから寄せられるさまざまなフィードバックに真摯に耳を傾け、改善を重ねながら、これからの旅をより良いものにしていけるよう努めてまいります」
と、今後の運営方針についても伝えました。
■ 発売初日から多くの反響
『紅の砂漠』は、発売初日にSteamで最大同時接続者数約24万人を記録しました。
多くの方にプレイいただき、グローバルで大きな反響をいただいています。
また、発売初日に全世界累計販売本数200万本を販売したことは、本作に寄せられている期待の大きさを示す結果となりました。
■ 製品情報
『紅の砂漠（Crimson Desert）』は、2026年3月20日に、
PCおよびコンソール向けに全世界同時発売しました。
対応プラットフォーム
PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store
》 関連リンク：
・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com
・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP
・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/
【Pearl Abyss（パールアビス）について】
Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。 比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。
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