乾燥に悩む “薄肌” の気になる赤み、自然にぼかすアゼライン酸誘導体※1配合、 高保湿な薄膜プライマー「モイット　シアーモイストベースAZ」新発売！

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株式会社エリザベス


モイット　シアーモイストベースAZ 　　　　全1色　30g　\1,600（税込\1,760） 数量限定SPF50＋　PA++++　 紫外線吸収剤不使用2026年4月13日（月）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。



ベースメイク選びの新たな指標　“薄肌”に着目した、薄肌のためのベースメイクシリーズ


「モイット」から気になる肌の赤みを自然にぼかすアゼライン酸誘導体※1配合の高保湿ベース
「モイット　シアーモイストベースAZ」が新発売いたします。
“薄肌”とは皮膚の厚みが薄い肌。 「モイット」シリーズは乾燥しやすい、血管や赤みが透けて見える、ベースメイクの盛り耐性がない等、“薄肌”の方が感じている肌悩みをカバーし、肌本来の透明感を生かしたベースメイクをご提案いたします。



販売店：2026年4月13日(月）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。


＊一部お取り扱いのない店舗もございます。


※1 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）


＜商品特長＞

乾燥に悩む “薄肌”の気になる赤みを自然にぼかす、高保湿な薄膜プライマー




■高保湿でうるおい続く、なのにベタつかない！ちゅるんと伸びてしっとり肌キープ


注目のアゼライン酸誘導体※1、グリチルリチン酸などの美容液成分を配合！


［美容液成分配合］アゼライン酸誘導体※1、グリチルリチン酸、バクチオール、ナイアシンアミド、植物性セラミド、3種のペプチド　（すべてうるおい成分）　


※1 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）




【空調ガード※2】エアコンによる乾燥対策にも。　　　


※2 保湿効果　　



■薄膜フィットなのに肌の赤み、毛穴・色ムラ補整


気になる肌の赤みをカバーし、“薄肌” にありがちな下地の後に使うファンデが厚ぼったくなりません。
乾燥くずれを防ぎ、美しい仕上がりを長時間キープします。



■ノンケミカルで高UVカット


SPF50⁺　PA++++　紫外線吸収剤不使用



■全1色




■【無添加】アルコール・パラベン・合成着色料・香料　不使用


■【簡単オフ】せっけんで落とせます。


他のメイク品を併用した場合は、メイク落とし等のご使用をおすすめします。


■皮フ刺激テスト済　


すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。


■MADE IN JAPAN





＜モイット　シリーズ＞

【好評 販売中】


モイット　シアーモイストベース　全2色　各\1,600（税込\1,760）　　


SPF50＋　PA++++　紫外線吸収剤不使用


乾燥に悩む“薄肌”のための 加湿×薄膜プライマー。


薄付きで肌本来の透明感を生かす、もっちり高保湿化粧下地です。



　　左から01 クリアベージュ、30 グロウピンク

　　　　　　肌悩みに合わせて使える　全2色



【新発売】　　　2026年4月13日（月）新発売　


モイット　シアーフィットパウダー　全1色　\2,200（税込\2,420）　　　


SPF50＋　PA++++　紫外線吸収剤不使用


乾燥に悩む“薄肌”のための厚塗り感ゼロ※3、素肌風キレイが叶う
ノンケミカル※4のブラシ一体型ふんわり薄膜パウダー。


※3 メイクアップ効果


※4 紫外線吸収剤不使用





　　　　　　　　　　　


■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　