乾燥に悩む “薄肌” の気になる赤み、自然にぼかすアゼライン酸誘導体※1配合、 高保湿な薄膜プライマー「モイット　シアーモイストベースAZ」新発売！

株式会社エリザベスモイット シアーモイストベースAZ 全1色 30g \1,600（税込\1,760） 数量限定SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用2026年4月13日（月）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

ベースメイク選びの新たな指標 “薄肌”に着目した、薄肌のためのベースメイクシリーズ

「モイット」から気になる肌の赤みを自然にぼかすアゼライン酸誘導体※1配合の高保湿ベース

「モイット シアーモイストベースAZ」が新発売いたします。

“薄肌”とは皮膚の厚みが薄い肌。 「モイット」シリーズは乾燥しやすい、血管や赤みが透けて見える、ベースメイクの盛り耐性がない等、“薄肌”の方が感じている肌悩みをカバーし、肌本来の透明感を生かしたベースメイクをご提案いたします。

販売店：2026年4月13日(月）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

※1 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）

＜商品特長＞

乾燥に悩む “薄肌”の気になる赤みを自然にぼかす、高保湿な薄膜プライマー

■高保湿でうるおい続く、なのにベタつかない！ちゅるんと伸びてしっとり肌キープ

注目のアゼライン酸誘導体※1、グリチルリチン酸などの美容液成分を配合！

［美容液成分配合］アゼライン酸誘導体※1、グリチルリチン酸、バクチオール、ナイアシンアミド、植物性セラミド、3種のペプチド （すべてうるおい成分）

※1 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）

【空調ガード※2】エアコンによる乾燥対策にも。

※2 保湿効果

■薄膜フィットなのに肌の赤み、毛穴・色ムラ補整

気になる肌の赤みをカバーし、“薄肌” にありがちな下地の後に使うファンデが厚ぼったくなりません。

乾燥くずれを防ぎ、美しい仕上がりを長時間キープします。

■ノンケミカルで高UVカット

SPF50⁺ PA++++ 紫外線吸収剤不使用

■全1色

■【無添加】アルコール・パラベン・合成着色料・香料 不使用

■【簡単オフ】せっけんで落とせます。

他のメイク品を併用した場合は、メイク落とし等のご使用をおすすめします。

■皮フ刺激テスト済

すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

■MADE IN JAPAN

＜モイット シリーズ＞

【好評 販売中】

モイット シアーモイストベース 全2色 各\1,600（税込\1,760）

SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用

乾燥に悩む“薄肌”のための 加湿×薄膜プライマー。

薄付きで肌本来の透明感を生かす、もっちり高保湿化粧下地です。

左から01 クリアベージュ、30 グロウピンク肌悩みに合わせて使える 全2色

【新発売】 2026年4月13日（月）新発売

モイット シアーフィットパウダー 全1色 \2,200（税込\2,420）

SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用

乾燥に悩む“薄肌”のための厚塗り感ゼロ※3、素肌風キレイが叶う

ノンケミカル※4のブラシ一体型ふんわり薄膜パウダー。

※3 メイクアップ効果

※4 紫外線吸収剤不使用

■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp