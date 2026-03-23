乾燥に悩む “薄肌” の気になる赤み、自然にぼかすアゼライン酸誘導体※1配合、 高保湿な薄膜プライマー「モイット シアーモイストベースAZ」新発売！
モイット シアーモイストベースAZ 全1色 30g \1,600（税込\1,760） 数量限定SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用2026年4月13日（月）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
ベースメイク選びの新たな指標 “薄肌”に着目した、薄肌のためのベースメイクシリーズ
「モイット」から気になる肌の赤みを自然にぼかすアゼライン酸誘導体※1配合の高保湿ベース
「モイット シアーモイストベースAZ」が新発売いたします。
“薄肌”とは皮膚の厚みが薄い肌。 「モイット」シリーズは乾燥しやすい、血管や赤みが透けて見える、ベースメイクの盛り耐性がない等、“薄肌”の方が感じている肌悩みをカバーし、肌本来の透明感を生かしたベースメイクをご提案いたします。
販売店：2026年4月13日(月）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
※1 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）
＜商品特長＞
乾燥に悩む “薄肌”の気になる赤みを自然にぼかす、高保湿な薄膜プライマー
■高保湿でうるおい続く、なのにベタつかない！ちゅるんと伸びてしっとり肌キープ
注目のアゼライン酸誘導体※1、グリチルリチン酸などの美容液成分を配合！
［美容液成分配合］アゼライン酸誘導体※1、グリチルリチン酸、バクチオール、ナイアシンアミド、植物性セラミド、3種のペプチド （すべてうるおい成分）
※1 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）
【空調ガード※2】エアコンによる乾燥対策にも。
※2 保湿効果
■薄膜フィットなのに肌の赤み、毛穴・色ムラ補整
気になる肌の赤みをカバーし、“薄肌” にありがちな下地の後に使うファンデが厚ぼったくなりません。
乾燥くずれを防ぎ、美しい仕上がりを長時間キープします。
■ノンケミカルで高UVカット
SPF50⁺ PA++++ 紫外線吸収剤不使用
■全1色
■【無添加】アルコール・パラベン・合成着色料・香料 不使用
■【簡単オフ】せっけんで落とせます。
他のメイク品を併用した場合は、メイク落とし等のご使用をおすすめします。
■皮フ刺激テスト済
すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。
■MADE IN JAPAN
＜モイット シリーズ＞
【好評 販売中】
モイット シアーモイストベース 全2色 各\1,600（税込\1,760）
SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用
乾燥に悩む“薄肌”のための 加湿×薄膜プライマー。
薄付きで肌本来の透明感を生かす、もっちり高保湿化粧下地です。
左から01 クリアベージュ、30 グロウピンク
肌悩みに合わせて使える 全2色
【新発売】 2026年4月13日（月）新発売
モイット シアーフィットパウダー 全1色 \2,200（税込\2,420）
SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用
乾燥に悩む“薄肌”のための厚塗り感ゼロ※3、素肌風キレイが叶う
ノンケミカル※4のブラシ一体型ふんわり薄膜パウダー。
※3 メイクアップ効果
※4 紫外線吸収剤不使用
■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp