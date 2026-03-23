『MILGRAM -ミルグラム-』の描き下ろし バースデーver. 第2弾 トレーディング缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品の受注を3月12日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし バースデーver. 第2弾 トレーディング缶バッジ

ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの描き下ろしイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング 公式ちびキャラ Season 3 ver. アクリルスタンド

エス、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの公式ちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「エス 公式ちびキャラ Season 3 ver. アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（最大約）69×49mm 台座：（約）42×28mm 厚み：3mm

特典：本体：（約）69×45mm 台座：（約）42×28mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング 公式ちびキャラ Season 3 ver. アクリルキーホルダー

エス、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの公式ちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「エス 公式ちびキャラ Season 3 ver. アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（最大約）65.8×41.3mm 厚み：3mm 特典：（約）66.4×46.9mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング 公式ちびキャラ Season 3 ver. 缶バッジ

エス、ハルカ、ユノ、フータ、ムウ、シドウ、マヒル、カズイ、アマネ、ミコト、コトコの公式ちびキャライラストをメインにデザインし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「エス 公式ちびキャラ Season 3 ver. メタリック缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径76mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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