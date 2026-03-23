3/25(水)まで、ドクターリセラが「ビューティーワールド ジャパン 名古屋」へ出展中！サロン経営個別相談会や抽選会も実施！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラは、2026年3月23日(月)～25日(水)の期間、ポートメッセ名古屋にて開催する「ビューティーワールド ジャパン 名古屋」へ出展いたします。

出展ブースでは、BEST ITEMを3年連続受賞し殿堂入りを果たした、ドクターリセラ最高峰のブランド「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」、また、「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」や「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」など、症例数92,731件(※3)を誇るドクターリセラの各プロダクトをご覧いただけます。

さらに、サロンケア体験会やサロン経営個別相談会、製品が当たる抽選会開催のほか、新製品「Ladire(ラディール)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire)」もご覧いただけます。

皆さまのご来場を、社員一同ノーファンデーションでお待ちしております。

(※3)2026年2月末時点

ドクターリセラ ブース 詳細

■出展日時

3月23日(月) 10:00～17:00

3月24日(火) 10:00～17:00

3月25日(水) 10:00～16:30

■場所

愛知県名古屋市港区金城ふ頭3ｰ2ｰ1

ポートメッセ名古屋 第1展示館 Cosmetics zone「1A-F006」

■内容

・サロンケア体験会

・サロン経営個別相談会

・最大1万円分の製品が当たる!?抽選会

・テスターコーナー

・限定価格の製品販売会

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/salon-recruit/event/salon-care/bw_nagoya_2026/※開催期間まで公開中

ADS(エーディーエス)

「これがないと困るスキンケア」調査開始以来、全年連続 総合第1位(※4)を獲得した、ドクターリセラが誇る最高峰ブランド(エステティックサロン専売品)。

「安全に結果を出す」。

高濃度な有用成分を業界トップクラス(※5)のレベルで配合しているため、専門知識を身につけ、資格を取得したエステティシャンが、お客様一人ひとりの肌に合うお手入れ方法をご提案しています。

(※4)2012年～2014年コスメティック総選挙 計3回/美容経済新聞社調べ「コスメティック総選挙」総合部門No.1

(※5)自社調べ

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/

Recella Diva(リセラ ディーヴァ)

ハリ・弾力のある潤いを実感できる、使い心地を高めた幹細胞エイジングケア(※6)(※7)ブランド(エステティックサロン専売品)。

「深く、美しく、潤いに満ちる肌に」。

機能性と実用性を高めた化粧品の実現をコンセプトに、幹細胞培養液を主成分とし、テクスチャーにもこだわりました。

厳選された成分が肌のハリや弾力を引き出し、リッチな輝きを与えます。

(※6)年齢に応じたケア

(※7)幹細胞培養液(保湿)を使用した年齢に応じたケアのこと

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/

AQUA VENUS(アクアヴィーナス)

海の水と山の水、自然のちからを生かした、ドクターリセラ独自基剤「α Gri-X(R)(https://www.dr-recella.com/cosme/alfagrix)」︎の力をまっすぐ届けるベーシックケアブランド。

「ボトルの中身すべてが肌にやさしい」。

石油系合成界面活性剤や香料など、ドクターリセラが考える肌に必要ないものを配合せず、ナチュラル成分で作られたピュアな化粧品です。

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/

ラディール セラム(美容液)

ブランド：AQUA VENUS

価格：16,500円(税込)

内容量：30mL

特徴

肌にスッとなじみ、潤いを届ける美容液。

敏感に傾きやすい肌や、年齢を重ねて乾燥が気になりやすい肌をすこやかに整えます。

うるおいによってふっくらとしたハリ感を与え、毎日のケアをサポートする頼れるアイテムです。

おすすめの方

・肌がゆらぎやすく、赤みやヒリつき(※8)が気になる方

・年齢とともに乾燥、エイジングサインが気になってきた方

・デリケートな肌にも使えるエイジングケア(※9)化粧品を探している方

・季節や環境の変化で肌が不安定になりがちな方

(※8)乾燥による

(※9)年齢に応じたケア

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/serum/ladire-serum

ラディール ジェルクリーム(美容ジェル)

ブランド：AQUA VENUS

価格：14,300円(税込)

内容量：50g

特徴

なめらかに溶け込み、うるおいのヴェールで肌を包み込みます。

乾燥によるカサつきから肌を守り、ゆらぎがちな肌をうるおいで整えます。

ハリのある肌印象を演出し、プロフェッショナルなケアを日常に取り入れられるよう、考え抜かれたアイテムです。

おすすめの方

・肌がゆらぎやすく、赤みやヒリつき(※10)が気になる方

・年齢とともに乾燥、エイジングサインが気になってきた方

・デリケートな肌にも使えるエイジングケア(※11)化粧品を探している方

・季節や環境の変化で肌が不安定になりがちな方

(※10)乾燥による

(※11)年齢に応じたケア

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/ladire-gel-cream

beautyworld JAPAN NAGOYA

東海地方で開催される美と健康の見本市として、ビューティに関するあらゆる製品、サービス、情報、技術が一堂に集う国際総合ビューティ見本市です。

2026年は、約200社が出展し、エステティック、ヘア、ネイル、アイラッシュ、フェムケア・フェムテック、インナービューティ、健康・フィットネスなどビューティに関する製品、サービス、情報、最新トレンドや技術を学べる機会を提供します。

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※12)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※12)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※13)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※12)2026年2月末時点

(※13)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/