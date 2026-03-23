『ソードアート・オンライン』の描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ソードアート・オンライン』の商品14種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ソードアート・オンライン』の商品の受注を3月16日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/304,395,727,803,1029?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミトの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）70×60mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ユージオ 歩みver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,655(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし キリト 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,655(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \9,350(税込)

種類 ：全34種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \9,075(税込)

種類 ：全33種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 歩みver. A4アクリルパネル

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\4,378(税込)

サイズ：（約）29.7×21cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし キリト 歩みver. マルチデスクマット」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全12種（キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし キリト 歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全11種（キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト）

サイズ：本体：（約）24×11.7cm 台座：（約）7×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし キリト 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト）

サイズ：本体：（約）17.9×8.7cm 台座：（約）6.5×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし キリト 歩みver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全11種（キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミト）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびとこ アクリルマスコット ver.A

キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、クライン、エギルが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルマスコットに仕上げました。

台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \6,160(税込)

種類 ：全7種

サイズ：（最大約）60×36mm 以内 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ アクリルマスコット ver.B

リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミトが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルマスコットに仕上げました。

台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全6種

サイズ：（最大約）58×36mm 以内 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ グリッター缶バッジ

キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、クライン、エギル、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミトが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「キリト&ユージオ ちびとこ 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全13種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびとこ イラストカード

キリト、アスナ、ユイ、シリカ、リズベット、クライン、エギル、リーファ、シノン、ユウキ、ユージオ、アリス、ミトが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全26種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼場面写Tee

キリト、アスナの印象的なシーンをTシャツに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種（キリト、アスナ）

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/304,395,727,803,1029?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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