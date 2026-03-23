「何のために」を言語化し、AI時代に選ばれる存在へ--営業の“真の価値”を再定義するビジョン研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回の勉強会では、年度末の節目に合わせ「AI時代の営業の在り方」と「私たちが電話をかける目的」について改めて深く向き合いました。技術が進化する今だからこそ、小手先のテクニックではなく「なぜこの仕事をするのか」という本質的な意義を言語化する時間を持ちました。

■ AI時代における営業の役割変化

今後、電話をかけ直す、リストを調べるといった作業はAIが担う世の中が来るかもしれません。

「繋がった後」の価値： 作業が自動化されるほど、電話が繋がった後の「会話」そのものがメインの仕事になります。

意義と意図を伝える： 自分の子供や親戚に「どんなお仕事をしているの？」と聞かれた時、単に「説明する」ことをゴールにするのではなく、その仕事の「意義」「目的」「意図」をどう伝えるか。テレアポを知らない相手にでも伝わる言葉を持つことが、プロとしての誇りに繋がります。

■ ワークショップ：心地よい対話を生む「聴き手」の姿勢

発表の場では、話し手だけでなく「聴き手」の在り方についても学びを深めました。

「怖い顔」をしない： 気持ちよく話すための最大のコツは、聴いている人が拒絶の表情を見せないことです。これは顧客との対話でも同様であり、声の質やスピード、雰囲気を通して「企業の魅力」や「助けたいという想い」を届ける基礎となります。

■ 新規開拓という「一番大変な仕事」を担う自負

営業活動において、新規開拓は最もエネルギーを必要とするプロセスです。

「もったいない」を無くす： インターネットで調べられる情報には限界があります。自分たちから声をかけなければ出会えなかった「興味の芽」を育てること。それは、世の中の「知らなくて損をしている（もったいない）」を解消する社会的意義のある活動です。

正解のない世界で価値を出す： 効率だけを追い求めれば他の手法もありますが、直接声をかけることで「興味がなかったものを興味がある状態に変える」のは、人間にしかできない高度な付加価値です。

■ 多様な働き方を支える「電話営業」の可能性

電話での営業は、在宅での勤務を可能にし、介護や家事と仕事を両立させる有力な手段でもあります。

場所を選ばないキャリア： ライフステージが変わっても輝き続けられる環境を提供できることも、この仕事の持つ大きな魅力の一つです。

■ まとめ：定期的な「何のために」が組織を強くする

日々忙しく業務をこなしていると、つい「何のためにやっているのか」という目的意識が薄れがちです。だからこそ、定期的に立ち止まり、自分たちの存在意義を問い直す。 年度末というこの時期に、改めて「目的」を胸に刻み、顧客の期待を超える価値を提供し続ける組織でありたいと考えています。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

研修実施概要

開催日：3月19日(木)11:30～12:00

形式：オンライン

参加人数：約40名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency