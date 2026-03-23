アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×「むーらん」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×「むーらん」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×「むーらん」のコラボレーションアイテムの受注を3月16日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/990?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

むーらんさん描き起こしイラストの後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代をメインにデザインしました。

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）70×56mm以内 台座：（最大約）直径50mm以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングアクリルキーホルダー

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）62×55mm以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「むーらんさんイラスト 集合 制服ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）90×73mm以内

素材 ：紙、PP

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼むーらんさんイラスト 制服ver.&ライブ衣装ver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼むーらんさんイラスト BIGジップトートバッグ

厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種（集合 制服ver.、集合 ライブ衣装ver.）

サイズ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm

素材 ：綿100％

▼むーらんさんイラスト マルチデスクマット

※画像は「むーらんさんイラスト 後藤ひとり 制服ver. マルチデスクマット」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全4種（後藤ひとり 制服ver.、後藤ひとり ライブ衣装ver.、集合 制服ver.、集合 ライブ衣装ver.）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼むーらんさんイラスト 集合 BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全2種（制服ver.、ライブ衣装ver.）

サイズ：本体：（約）15.2×12.8cm 台座：（約）12.8×4cm 厚み：（約）3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼むーらんさんイラスト マグカップ

※画像は「むーらんさんイラスト 後藤ひとり 制服ver. マグカップ」を使用しております。

少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。

※耐熱温度は120℃となります。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（後藤ひとり 制服ver.、後藤ひとり ライブ衣装ver.、集合 制服ver.、集合 ライブ衣装ver.）

サイズ：（約）直径82×高さ95mm

素材 ：陶器

▼むーらんさんイラスト パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「むーらんさんイラスト 後藤ひとり 制服ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（後藤ひとり 制服ver.、伊地知虹夏 制服ver.、山田リョウ 制服ver.、喜多郁代 制服ver.、後藤ひとり ライブ衣装ver.、伊地知虹夏 ライブ衣装ver.、山田リョウ ライブ衣装ver.、喜多郁代 ライブ衣装ver.）

サイズ：本体：（約）10.3×8.6cm 結束バンドパーツ：（約）39×32mm キャラ名パーツ：（約）43×20mm 台座：（約）86×29mm 厚さ：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼むーらんさんイラスト 75mmホログラム缶バッジ

※画像は「むーらんさんイラスト 後藤ひとり 制服ver. 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全8種（後藤ひとり 制服ver.、伊地知虹夏 制服ver.、山田リョウ 制服ver.、喜多郁代 制服ver.、後藤ひとり ライブ衣装ver.、伊地知虹夏 ライブ衣装ver.、山田リョウ ライブ衣装ver.、喜多郁代 ライブ衣装ver.）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼イラストレーター「むーらん」について

「むーらん」さんは、2019年からフリーランスとして活動を始めたデフォルメ専門のイラストレーターです。

『アズールレーン』というゲーム作品のキャラクターデザインから始まり、現在ではvtuberやアニメ作品のグッズ・コラボ展開をするなど幅広く活動しています。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/990?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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