育成RPG『デジモンストーリー タイムストレンジャー』大型DLC制作決定＆2027年配信予定！「DIGIMON CON 2026」 アーカイブも配信中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)で好評発売中 (Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM)版は7月9日発売予定)の「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」において、大型DLCの制作が決定し、2027年に配信予定であることをお知らせいたします。

また、大型DLC制作決定が告知された「DIGIMON CON 2026」のアーカイブを配信中！

『デジモンストーリー タイムストレンジャー』 Nintendo Switch(TM) 2 版の初実機プレイ映像や、

「第139回デジ民投票 今後の家庭用デジモンゲームで育成したい、または活躍を期待するデジモンはどれ?」の結果発表など、見どころ盛りだくさんの内容となっています。是非ご覧ください！

アーカイブはこちら！ :https://www.youtube.com/live/8mC-0kEBkAA?si=8apwUUmPBtvr3I98&t=6619

最新情報はコチラ！

▶公式サイト https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)

▶公式X https://x.com/Digimon_game(https://x.com/Digimon_game)

Nintendo Switch(TM) 2 版/Nintendo Switch(TM)版予約受付中！

時を超える絆の物語を、その手に。

『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が遂にNintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)で登場！いつでもどこでも、"時空"と"世界"を超える冒険へ！

「ユピテルモン：ラースモード」のフィギュアやオリジナルパブミラーなどの豪華アイテムと、「シーズンパス」などデジタルコンテンツがセットになった「超特装版」をはじめとする様々な種類の限定版やダウンロード版の予約も受付中！ぜひご予約ください。

詳細は公式サイトをご確認ください。

▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/package_nsw.html

有料DLCがお得に購入できるシーズンパスも発売中！

3/12に配信されたばかりの追加デジモン＆エピソードパック第3弾「Anti-ParadoX」を含む、

有料DLC１～３をまとめてお得に購入できる「シーズンパス」も好評発売中！

時空を歪めし「パラレルモン」が創り出す世界を、余すところなく冒険しよう！

▼詳細は公式サイトをご覧ください▼

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/dlc/seasonpass.html

シーズンパス含む、デジタルコンテンツがセットになったダウンロード版好評発売中！

有料DLC1～3がセットになった「シーズンパス」やコスチュームパック、その他ダウンロードコンテンツがまとめてゲットできる、ダウンロード版限定の「アルティメットエディション」も好評発売中！

シーズンパスは単体販売もございますので、ぜひお買い求めください！

その他製品情報は公式サイトをご確認ください。

▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl.html

セーブデータを引き継げる体験版配信中！

ゲーム本編の序盤をまるっとプレイできる無料体験版がPlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)でそれぞれ配信中！セーブデータは製品版に引継ぎも可能。

さらに！体験版クリア後は、デジタルワールド・イリアスのエリア探索と一部のダンジョンを楽しめる「セントラルタウン 冒険トライアル」がプレイ可能に！こちらのモードも是非プレイしてみてください。

※「セントラルタウン 冒険トライアル」のデータは製品版に引き継ぐことはできません。

▼詳細はコチラ！

https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/trial/

製品概要

世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、

450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG

物語の舞台は日本・東京。

秘密組織のエージェントである主人公は、とある指令によって新宿を調査する中、未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に巻き込まれる。気がつくと、世界は8年前に戻っていた――

来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。

冒険

人間世界と異世界「デジタルワード・イリアス」を駆け巡る！

バトル

戦略的な編成が要となるターン制バトル！

育成

育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！

▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2120_1_104fdfec3f56ccf6946b3f4944f6caa0.jpg?v=202603231251 ]