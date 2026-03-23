育成RPG『デジモンストーリー タイムストレンジャー』大型DLC制作決定＆2027年配信予定！「DIGIMON CON 2026」 アーカイブも配信中！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)で好評発売中 (Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM)版は7月9日発売予定)の「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」において、大型DLCの制作が決定し、2027年に配信予定であることをお知らせいたします。
また、大型DLC制作決定が告知された「DIGIMON CON 2026」のアーカイブを配信中！
『デジモンストーリー タイムストレンジャー』 Nintendo Switch(TM) 2 版の初実機プレイ映像や、
「第139回デジ民投票 今後の家庭用デジモンゲームで育成したい、または活躍を期待するデジモンはどれ?」の結果発表など、見どころ盛りだくさんの内容となっています。是非ご覧ください！
アーカイブはこちら！ :
https://www.youtube.com/live/8mC-0kEBkAA?si=8apwUUmPBtvr3I98&t=6619
最新情報はコチラ！
▶公式サイト https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)
▶公式X https://x.com/Digimon_game(https://x.com/Digimon_game)
Nintendo Switch(TM) 2 版/Nintendo Switch(TM)版予約受付中！
時を超える絆の物語を、その手に。
『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が遂にNintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)で登場！いつでもどこでも、"時空"と"世界"を超える冒険へ！
「ユピテルモン：ラースモード」のフィギュアやオリジナルパブミラーなどの豪華アイテムと、「シーズンパス」などデジタルコンテンツがセットになった「超特装版」をはじめとする様々な種類の限定版やダウンロード版の予約も受付中！ぜひご予約ください。
詳細は公式サイトをご確認ください。
▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/package_nsw.html
有料DLCがお得に購入できるシーズンパスも発売中！
3/12に配信されたばかりの追加デジモン＆エピソードパック第3弾「Anti-ParadoX」を含む、
有料DLC１～３をまとめてお得に購入できる「シーズンパス」も好評発売中！
時空を歪めし「パラレルモン」が創り出す世界を、余すところなく冒険しよう！
▼詳細は公式サイトをご覧ください▼
https://digimonstory-ts.bn-ent.net/dlc/seasonpass.html
シーズンパス含む、デジタルコンテンツがセットになったダウンロード版好評発売中！
有料DLC1～3がセットになった「シーズンパス」やコスチュームパック、その他ダウンロードコンテンツがまとめてゲットできる、ダウンロード版限定の「アルティメットエディション」も好評発売中！
シーズンパスは単体販売もございますので、ぜひお買い求めください！
その他製品情報は公式サイトをご確認ください。
▶ https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/dl.html
セーブデータを引き継げる体験版配信中！
ゲーム本編の序盤をまるっとプレイできる無料体験版がPlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)でそれぞれ配信中！セーブデータは製品版に引継ぎも可能。
さらに！体験版クリア後は、デジタルワールド・イリアスのエリア探索と一部のダンジョンを楽しめる「セントラルタウン 冒険トライアル」がプレイ可能に！こちらのモードも是非プレイしてみてください。
※「セントラルタウン 冒険トライアル」のデータは製品版に引き継ぐことはできません。
▼詳細はコチラ！
https://digimonstory-ts.bn-ent.net/product/trial/
製品概要
世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、
450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG
物語の舞台は日本・東京。
秘密組織のエージェントである主人公は、とある指令によって新宿を調査する中、未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に巻き込まれる。気がつくと、世界は8年前に戻っていた――
来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。
冒険
人間世界と異世界「デジタルワード・イリアス」を駆け巡る！
バトル
戦略的な編成が要となるターン制バトル！
育成
育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！
▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net(https://digimonstory-ts.bn-ent.net)
製品基本情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2120_1_104fdfec3f56ccf6946b3f4944f6caa0.jpg?v=202603231251 ]