『ノーゲーム・ノーライフ』の描き下ろし 白 A4キャラファイングラフ、描き下ろし 白 等身大タペストリーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ノーゲーム・ノーライフ』の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ノーゲーム・ノーライフ』の商品の受注を3月16日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/182?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

白の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 白 A4キャラファイングラフ

キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。

額縁入りのプレミアムな逸品です。

絵画のように飾ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \14,300(税込)

種類 ：全2種（和装ver.、チャイナドレスver.）

サイズ：額縁：（約）41×31.8cm イラスト：A4 プレート：（約）1.5×5cm

素材 ：本体：紙 額：樹脂 プレート：アルミニウム

▼描き下ろし 白 等身大タペストリー

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全2種（和装ver.、チャイナドレスver.）

サイズ：（約）162×70cm

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし 白 マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（和装ver.、チャイナドレスver.）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 白 特大アクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全2種（和装ver.、チャイナドレスver.）

サイズ：本体：（約）23.1×12.3cm 台座：（約）直径9cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 白 BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種（和装ver.、チャイナドレスver.）

サイズ：本体：（約）17.9×9.7cm 台座：（約）8.4×3.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 白 和装ver.&チャイナドレスver. グリッター缶バッジ2個セット

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,210(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 白 BIG缶バッジ

※画像は「描き下ろし 白 和装ver. BIG缶バッジ」を使用しております。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全2種（和装ver.、チャイナドレスver.）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 白 イラストカード2枚セット

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全2種（和装ver.、チャイナドレスver.）

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング場面写アクリルカード vol.2

空、白、ステファニー・ドーラ、ジブリール、クラミー・ツェル、フィール・ニルヴァレン、初瀬いづなの印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \10,010(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）80×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ

空、白、ステファニー・ドーラ、ジブリール、クラミー・ツェル、フィール・ニルヴァレン、初瀬いづなの印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「白 D 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \8,470(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/182?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)2014 榎宮祐・株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ メディアファクトリー刊／ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会