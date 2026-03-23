【楽天イーグルス】2026シーズン選手プロデュースメニュー新商品12選手26品を発表

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、2026シーズンに楽天モバイル 最強パーク宮城で販売する12選手26種類の選手プロデュースメニューの新商品を発表いたしましたので、お知らせいたします。

前田 健太選手、西垣 雅矢選手、黒川 史陽選手、伊藤 光選手、中島 大輔選手の5選手は、楽天モバイル 最強パーク宮城で初めてプロデュースしたメニューの登場となります。選手プロデュースメニュー開発の裏側を収めたYouTube動画も後日公開予定です。

また、選手プロデュースメニューをご購入いただくと、ノベルティとして、イーグルストレカとコラボをしたトレーディングカードをプレゼントいたします。

各選手の好きなものやこだわりが詰まったバラエティ豊かなメニューを、まもなくホーム開幕を迎える楽天モバイル 最強パーク宮城でお楽しみください！

＜2026シーズン選手プロデュースメニュー新商品 概要＞

投手

■前田 健太選手

- 前田健太の人生弁当

-税込価格 1,800円

-販売店舗 お弁当のこばやし（スタジアム内各所）

- 前田健太のスタミナ渾身弁当

-税込価格 1,600円

-販売店舗 お弁当のこばやし（スタジアム内各所）

- 前田健太のミックスフルーツシェイク

-税込価格 750円

-販売店舗 韓激（三塁側外周）

- 前田健太の大好物×大阪名物ええとこ取りセット

-税込価格 1,700円

-販売店舗 犬鷲酒場（三塁側場内）

※セットの肉うどんは春・秋は温かいうどんのみ、夏は冷たいうどんのみを提供します。

- 前田健太の広島お好み焼き

-税込価格 1,300円

-販売店舗 東北HERO'S CAFE（スマイルグリコパーク）

- 前田健太のボールパークフライ～アメリカンスタイル～

-税込価格 1,180円

-販売店舗 PIZZA-LA EXPRESS（バックネット裏2階）

■古謝 樹選手

- 贅沢蔵王のたちゅっプリン

-税込価格 1,180円

-販売店舗 デザート王国（バックネット裏3階）

■藤平 尚真選手

- 藤平尚真の香ばし甘タレのコク旨からあげ丼

-税込価格 1,300円

-販売店舗 犬鷲酒場（三塁側場内）

- 藤平尚真のいちごシェイク

-税込価格 750円

-販売店舗 仙臺たんや 利久（三塁側場内2階）

■西垣 雅矢選手

- 西垣雅矢のガパオライス

-税込価格 1,300円

-販売店舗 COCONUT KITCHEN（三塁側外周）

- 西垣雅矢のち～ずミルフィーユカツのトマ勝丼

-税込価格 1,380円

-販売店舗 キムカツ（一塁側外周）

■西口 直人選手メニュー

- 西口直人のバナナシェイク

-税込価格750円

-販売店舗EAGLES'NEST（一塁側場内）

- 西口直人のカレーハンバーグドリア

-税込価格 1,600円

-販売店舗 東北HERO'S CAFE（スマイルグリコパーク）

■内 星龍選手メニュー

- 内天津星龍炒飯

-税込価格 1,500円

-販売店舗 王道中華 鷲包房（三塁側外周）

野手

■黒川 史陽選手

- 黒川史陽の奈良スタミナラーメン

-税込価格 単品 1,300円（からあげセット 1,650円）

-販売店舗 仙臺たんや 利久（三塁側場内2階）

- 黒川史陽のうなぎまぶし弁当

-税込価格 1,500円

-販売店舗 お弁当のこばやし（スタジアム内各所）

- 黒川史陽のしろパフェ

-税込価格 850円

-販売店舗 お買いものパンダカフェ（スマイルグリコパーク）

■中島 大輔選手

- だいちゃんのとろけるエッグチーズバーガー

-税込価格1,380円

-販売店舗Smashed Burger TOKYO（バックネット裏3階）

- 中島大輔のビーフペッパーライス

-税込価格1,500円

-販売店舗お弁当のこばやし（スタジアム内各所）

- 中島大輔のプリンアラモードクレープ

-税込価格 950円

-販売店舗 Patisserie４６（一塁側外周）

■伊藤 光選手

- 伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん

-税込価格 1,280円

-販売店舗 まるまつ（三塁側外周）

■村林 一輝選手

- 村林一輝のミルクシェイク

-税込価格750円

-販売店舗王道中華 鷲包房（三塁側外周）

- 村林一輝の海鮮塩＆ソースW焼きそば

-税込価格 1,200円

-販売店舗 T＆G Kitchen（一塁側外周）

- いっちゃんのしょうが焼き丼

-税込価格 1,200円

-販売店舗 鉄板酒場 鐵一（バックネット裏2階）

■宗山 塁選手

- 宗山塁の焼肉丼

-税込価格1,780円

-販売店舗森のキッチン（三塁側外周）

■小深田 大翔選手

- 小深田大翔のはらこめし弁当

-税込価格 1,680円

-販売店舗 お弁当のこばやし（スタジアム内各所）

ノベルティ

選手プロデュースメニューを1商品購入するごとに、プロデュースした選手の中からランダムでオリジナルデザインカードを1枚プレゼントします。

裏面のシリアルコードを「イーグルストレカ」に入力すると、電子トレカも獲得できます。

【ご参考ページ】

■【グルメ情報】2026シーズン選手プロデュース新メニュー投手編!

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601027115.html

■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中

https://www.rakuteneagles.jp/ticket/