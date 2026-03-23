TINY GARDEN TATESHINA souvenir collection. オリジナルグッズが登場！

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSが運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」より初のグッズが登場。

4月4日(土)に発売、3月17日(火)からオンラインストア限定で先行予約をスタートしました。

長野県八ヶ岳・蓼科湖畔に佇むキャンプ場を併設した宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」は、2019年9月にグランドオープンし、今年で7年目を迎えます。『 海でも山でもなく湖へ。暮らすように過ごす、自然と境界が溶けていく 』をコンセプトに、アウトドアと共にあるライフスタイルを提案していく場所です。

そんなTINY GARDEN 蓼科で過ごす特別な時間の思い出に、お土産に、そして日常使いにと楽しめるオリジナルグッズが登場。アパレルから雑貨まで全10種類のラインナップです。

今回、Tシャツのイラストやロゴは、イラストレーター武政諒氏がデザイン。

蓼科の空気感や施設から見える数多くの山や蓼科湖の色を連想させる世界観を表現いただきました。

Tシャツはキッズサイズもご用意。親子リンクも叶います。

武政 諒

蓼科を拠点に活動するイラストレーター。2010年に武蔵野美術大学卒業後フリーランスに。国内外の出版や広告、パッケージなど幅広い分野でイラストレーションを制作。

WEB：https://ryotakemasa.com

Instagram @ ryotakemasa(https://www.instagram.com/ryotakemasa/)

STAFF UNIFORM

エプロンやTシャツは施設スタッフも着用。特にエプロンは撥水加工が施され、足さばきのしやすさやポケットのサイズ感など細かなギミックのあるスペシャルなアイテムです。

今回のローンチを記念してURBAN RESEARCH DOORS・URBAN RESEARCH Store 一部店舗限定でPOP UP開催予定！

ぜひチェックしてみてください。

商品ラインナップ

TGT イラストプリント Tシャツ \4,840 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1010102/?_ga=2.8209457.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT イラストプリント Tシャツ(KIDS) \2,970 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-3010103/?_ga=2.42870694.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT ロゴプリント Tシャツ \4,840 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1010101/?_ga=2.42870694.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT ロゴプリント フーディ \8,800 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1010104/?_ga=2.256263432.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT ロゴCAP \3,850 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1190105/?_ga=2.256263432.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT ロゴトートBAG \2,750 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1180106/?_ga=2.256263432.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT 撥水エプロン \7,150 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1160107/?_ga=2.256263432.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT ハンドタオル \1,100 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1220109/?_ga=2.256263432.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TGT ステッカー \550 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26930-1220108/?_ga=2.13115700.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

別注 nalgene×DOORS TGT 0.5Lボトル \2,420 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1220240/?_ga=2.13115700.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

別注 nalgene×DOORS TGT 1.0Lボトル \2,860 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1220241/?_ga=2.13115700.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

別注 VIBSOX×DOORS TGT リブソックス \1,870 (税込)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-%E3%81%BB1220239/?_ga=2.13115700.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

【オンラインストア限定先行予約】

2026年3月17日(火)～

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=TGT&service=item&type=ALL&_ga=2.251674634.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

【一般発売日】

2026年4月4日(土)

【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=TGT&service=item&type=ALL&_ga=2.251674634.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

TINY GARDEN 蓼科(https://www.urban-research.co.jp/shop/store29/29_1/)

URBAN RESEARCH DOORS / URBAN RESEARCH Store POP UP SHOP開催 一部店舗

※ 詳細は別途ニュースでお知らせします

TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS

〒391-0301 長野県茅野市北山8606-1（蓼科湖畔）

車で：中央道「諏訪IC」もしくは「諏訪南IC」より約30分

電車で：JR「茅野駅」よりバスで約30分「蓼科湖」下車後、徒歩4分 / タクシーで約25分

> 宿泊情報はこちら！(https://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/)