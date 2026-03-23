東芝取締役会議長・馬上英実氏ら経営者5名が推薦--「一次情報経営」を体系化したブリングアウト代表中野の初著、『生成AIで最強の組織が生まれる』4月20日刊行、Amazonにて予約開始

株式会社ブリングアウト

株式会社ブリングアウト（本社：東京都、代表取締役：中野慧、以下「ブリングアウト」）の創業者兼CEOである中野慧の初の著書『生成AIで最強の組織が生まれる--トップと現場をつなぐ一次情報経営』（KADOKAWA）が2026年4月20日に刊行されます。本書は、生成AIを活用し、現場の一次情報を経営の意思決定に直結させる新たな経営手法「一次情報経営」を体系化した初の書籍です（全360ページ）。

刊行にあたり、東芝取締役会議長であり日本産業パートナーズ代表取締役の馬上英実氏をはじめ、大企業経営、戦略コンサルティング、アカデミアの第一線で活躍する5名から推薦の言葉が寄せられています。

推薦の言葉

馬上 英実 氏｜東芝取締役会議長／日本産業パートナーズ代表取締役

「これは小手先のAI導入指南ではない。経営と現場の情報の断絶を解消する、日本型組織の構造改革である。」

伊藤 泰之 氏｜元三菱電機株式会社 代表執行役専務

「製造業の現場には、報告書には載らない無数の『声』が埋もれ、経営に届かない。これが品質問題や営業力低下の根本原因だと、私は身をもって経験してきた。本書が示す『一次情報経営』は、日本のものづくりが持つ現場力を、もう一度経営の武器に変える道筋だ。」

田中 謙司 氏｜東京大学 技術経営戦略学 教授

「データ駆動によるシステムデザインを研究する立場として、本書が提唱する『一次情報経営』に強く共感する。AIを単なる効率化ツールで終わらせず、組織の意思決定の質を別次元へと導く、実践的な体系論だ。」

火浦 俊彦 氏｜元ベイン・アンド・カンパニー日本法人 会長

「顧客や現場がみるリアルの粒はAIの導管を伝って大河の流れとなり、社内論理で作り上げられた関所をぶち破りボードルームに押し寄せる。その情報はリーダーの掲げる未来への想いと熱意と溶け合って桁違いのインパクトを生む。本書はAIを梃子にした創業メンタリティ復活の書である。」

山本 真司 氏｜元A.T.カーニー戦略グループAPAC代表／立命館大学ビジネススクール教授

「マネジメントの抱える最大の課題は経営者と現場、顧客との間の壁。情報は誤解釈され、選択され、都合良くねじ曲げられることすらある。だから、正しい経営ができない。本書で語られる一次情報経営は経営の革命だ！」

書籍の背景--なぜ今「トップと現場をつなぐ一次情報経営」なのか

日本企業の多くでは、現場で得られた事実が経営に届くまでに何層もの「中継」を経ます。課長が要約し、部長が翻訳し、役員向けの報告に加工される--この多層的な「伝言ゲーム」のプロセスで、情報は変質し、時に都合よく歪められます。トップと現場の間に横たわるこの情報の断絶こそが、意思決定の質を損ない、品質問題や顧客離反の根本原因となってきました。

生成AIの登場により、現場の膨大な一次情報（商談記録、顧客の声、現場のフィードバック）を、経営が求める粒度と文脈で直接届けることが技術的・経済的に可能になりました。かつて全商談のデータ化は膨大なコストを要しましたが、生成AIによりそのコストは劇的に低下しています。

本書はこの変化を「一次情報経営」という経営手法として体系化。トップと現場を直結させる「情報の直通パイプライン」の設計思想から、AIに自社固有の文脈を実装する「コンテクスト・エンジニアリング」の技術論、そして90日間で組織に実装するためのロードマップまでを、360ページにわたって提供します。

本書の構成

第1部：中継業務の終焉 -- 日本企業に蔓延する「情報のバケツリレー」の構造的問題を解剖

第2部：言い訳の崩壊 -- 生成AIにより「できない理由」が消滅した事実を経済性・物理性・慣習の3軸で論証

第3部：コンテクスト・エンジニアリング -- AIに自社固有の「レンズ」を装着し、ノイズからインサイトを採掘する技術論

第4部：実装の解剖学 -- 93%のPoCが失敗する「死の谷」を越えるための、環境設計による行動変容の実践論

第5部：90日間のロードマップ -- Day 0からDay 90まで、明日から実行できる具体的な工程表 「一次情報経営」のフレームワーク--コンテクスト・エンジニアリング

本書の核となるのは、AIに企業固有の文脈（コンテクスト）を実装することで、膨大なローデータから経営に必要なインサイトを抽出する独自のフレームワーク「コンテクスト・エンジニアリング」です。

AIに「要約させる」のではなく、「採掘させる」。この発想の転換により、ノイズの海から競合リスク、顧客の不満の兆候、コンプライアンスリスクといった経営観点のインサイトを抽出し、トップの意思決定に直結させることが可能になります。

書籍情報

書名『生成AIで最強の組織が生まれる--トップと現場をつなぐ一次情報経営』

著者中野 慧（なかの けい）

出版社KADOKAWA

発売日2026年4月20日

ページ数360ページ

価格2,200円（税込）

ISBN978-4-04-330058-7

予約ページ：https://amzn.asia/d/0dLhqRtn

著者プロフィール

中野 慧（なかの けい） 株式会社ブリングアウト ファウンダー／CEO

東京大学教育学部卒業後、米系戦略コンサルティングファームのベイン・アンド・カンパニーに入社。企業価値最大化のためのプロジェクトを多数経験。その後リクルートでオンライン教育事業のプロデューサーとして事業戦略企画から実装まで行う。リクルート退社後、スタートアップ企業立ち上げ、日本産業パートナーズのDX顧問を経て、2020年12月にブリングアウトを創業し、現職。

株式会社ブリングアウトについて

ブリングアウトは「対話をデータ化して経営を変革する」ことを掲げ、AIを活用した経営変革を行うAXファーム（AX：AI Transformation）です。 経営変革の焦点となる論点を定め（論点設計力）、その論点をAIプロダクトに埋め込み自走化させ（AI実装力）、設計と実装を一体で行うことでスピーディに現場へ展開します（戦略×実装の融合）。

主要な提供サービスは次の3つです。

経営論点特定結果に基づく、対話設計とコンテクストエンジニアリング

経営・組織・顧客対話の目的に応じて、会話データを構造化し、AIが理解できる文脈設計を行います。

AIエージェント基盤

自然言語解析・知識抽出・推論を行う独自のAI基盤を開発。AIエージェントが対話や文書を横断的に理解し、意思決定を支援します。

カスタマイズエージェントが動くソフトウェア

分析結果をもとに、要約・洞察・提言などを自動生成。組織が無理なくエージェントを使い続けることで、「経営変革を常在化」させます。

『東洋経済 すごいベンチャー100』『日経 未来の市場を創る100社』『日経テクノロジー展望 未来をつくる100の技術』などに選出され、国内大手企業を中心に導入が進んでいます。

ホームページ：https://www.bringout.biz/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブリングアウト 広報担当 E-mail：pr@bringout.cloud

【出版記念特典のご案内】

本書の予約者を対象に、書籍の要点をまとめた限定パッケージ（スライド資料）を無料配布しています。

詳細：https://www.bringout.biz/lp/book