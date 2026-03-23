ボカロ小学生「歌愛ユキ」を、大人気楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュア化し、本日よりご予約受付開始！

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株式会社アリスグリント

株式会社アリスグリントは、ボカロ小学生「歌愛ユキ」を、ゆこぴさまがおくる大人気楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュアし、2026年3月23日（月）より予約受付を開始いたしました。




全高約145mmという可愛さマシマシサイズでお届けです！オフィスやご自宅など、室内にいるのに進めない強風感を是非お手元でお楽しみください♪







商品情報




■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer.



□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品


1/7スケール・専用台座付属


□サイズ ：全高 約145mm（台座含む）


□原型制作： イクリエ


□彩色 ： イクリエ


□キャラクター協力：株式会社AHS、原作：ゆこぴ／小津


□販売元 ：大網株式会社


□発売元 ：アリスグリント


価格 ： 8,140円（税込）


発売日： 2027年2月発売予定





楽曲ロゴアクリルスタンド付き あみあみ限定版




■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer.　あみあみ限定版



価格 ： 8,690円（税込）


発売日： 2027年2月発売予定


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「あみあみ」限定販売となります。


ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/



■あみあみ店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html





フィギュアCM動画のご紹介



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QTrIymZuWJY ]


【本動画について】


◇楽曲：強風オールバック＜Instrumental Version＞（yukopi）


◇キャラクター「秘書アリス」


　イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様


　ナレーション：秘書アリス


◇モーションロゴアニメーション


　作画：平山円 様


　制作：フロンティアワン 様


(C)AliceGlint



詳しくは以下WEBページまで



■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer.


https://www.aliceglint.com/figure/fig_kaaiyuki/



(C)AHS Co. Ltd.



アリスグリントの「秘書アリス」とは




フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。


主に商品情報の発信などを担当しています。


X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）


2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。


YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）


X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）


この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。



(C)AliceGlint　Illust.こもわた遙華