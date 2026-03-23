ボカロ小学生「歌愛ユキ」を、大人気楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュア化し、本日よりご予約受付開始！
株式会社アリスグリントは、ボカロ小学生「歌愛ユキ」を、ゆこぴさまがおくる大人気楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュアし、2026年3月23日（月）より予約受付を開始いたしました。
全高約145mmという可愛さマシマシサイズでお届けです！オフィスやご自宅など、室内にいるのに進めない強風感を是非お手元でお楽しみください♪
商品情報
■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer.
□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品
1/7スケール・専用台座付属
□サイズ ：全高 約145mm（台座含む）
□原型制作： イクリエ
□彩色 ： イクリエ
□キャラクター協力：株式会社AHS、原作：ゆこぴ／小津
□販売元 ：大網株式会社
□発売元 ：アリスグリント
価格 ： 8,140円（税込）
発売日： 2027年2月発売予定
楽曲ロゴアクリルスタンド付き あみあみ限定版
■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer. あみあみ限定版
価格 ： 8,690円（税込）
発売日： 2027年2月発売予定
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「あみあみ」限定販売となります。
ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
フィギュアCM動画のご紹介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QTrIymZuWJY ]
【本動画について】
◇楽曲：強風オールバック＜Instrumental Version＞（yukopi）
◇キャラクター「秘書アリス」
イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様
ナレーション：秘書アリス
◇モーションロゴアニメーション
作画：平山円 様
制作：フロンティアワン 様
(C)AliceGlint
詳しくは以下WEBページまで
■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer.
https://www.aliceglint.com/figure/fig_kaaiyuki/
(C)AHS Co. Ltd.
アリスグリントの「秘書アリス」とは
フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。
主に商品情報の発信などを担当しています。
X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）
2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。
YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）
X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）
この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。
(C)AliceGlint Illust.こもわた遙華