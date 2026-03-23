ボカロ小学生「歌愛ユキ」を、大人気楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュア化し、本日よりご予約受付開始！

株式会社アリスグリント

株式会社アリスグリントは、ボカロ小学生「歌愛ユキ」を、ゆこぴさまがおくる大人気楽曲「強風オールバック」の姿でフィギュアし、2026年3月23日（月）より予約受付を開始いたしました。

全高約145mmという可愛さマシマシサイズでお届けです！オフィスやご自宅など、室内にいるのに進めない強風感を是非お手元でお楽しみください♪

商品情報

■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer.

□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品

1/7スケール・専用台座付属

□サイズ ：全高 約145mm（台座含む）

□原型制作： イクリエ

□彩色 ： イクリエ

□キャラクター協力：株式会社AHS、原作：ゆこぴ／小津

□販売元 ：大網株式会社

□発売元 ：アリスグリント

価格 ： 8,140円（税込）

発売日： 2027年2月発売予定

楽曲ロゴアクリルスタンド付き あみあみ限定版

■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer. あみあみ限定版

価格 ： 8,690円（税込）

発売日： 2027年2月発売予定

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「あみあみ」限定販売となります。

ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

フィギュアCM動画のご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QTrIymZuWJY ]

【本動画について】

◇楽曲：強風オールバック＜Instrumental Version＞（yukopi）

◇キャラクター「秘書アリス」

イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様

ナレーション：秘書アリス

◇モーションロゴアニメーション

作画：平山円 様

制作：フロンティアワン 様

(C)AliceGlint

詳しくは以下WEBページまで

■ノンスケールフィギュア ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer.

https://www.aliceglint.com/figure/fig_kaaiyuki/

(C)AHS Co. Ltd.

アリスグリントの「秘書アリス」とは

フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。

主に商品情報の発信などを担当しています。

X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）

2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。

YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）

X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）

この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。

(C)AliceGlint Illust.こもわた遙華