新入社員の早期離職を防ぐ「一般社員向け オンボーディング研修」をリリース。周囲の関わりで定着を促す：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新入社員の組織定着を支援する「一般社員向け オンボーディング研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-onboarding-member?keyword)」の提供を開始します。本研修は、育成担当者だけでなく周囲の社員がどのように新人を支えるかを体系的に習得する内容です。新入社員が直面するリアリティ・ショックへの理解を深め、心理的安全性を高める具体的な対話技術を身に付けることで、組織全体で新人を迎え入れる体制の構築を目指します。

一般社員向け オンボーディング研修【育成担当以外のフォロー体制】 - 社員研修のリスキル

組織定着における「周囲の関わり」の重要性

近年、新入社員の早期離職防止は多くの企業にとって重要な経営課題となっています。入社直後の新人は、理想と現実のギャップによる「リアリティ・ショック」を感じやすく、これが不安や離職の要因となるケースが少なくありません。

これまでは教育担当者のみに育成責任が集中する傾向にありましたが、現在は現場のチーム全員で支える体制が求められています。育成担当以外の一般社員が適切なフォローを行うことで、新人が質問しやすい環境が整い、組織へのスムーズな適応が実現します。

一般社員向け オンボーディング研修の概要

研修タイトル

一般社員向け オンボーディング研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-onboarding-member?keyword)

受講対象

新入社員の受け入れ先に所属する若手社員、中堅社員、および管理職

身に付くスキルや目的

本研修は、オンボーディングの重要性を理解し、周囲の社員による適切な支援を通じて新入社員の早期離職を防ぐことを目的としています。受講者は新人の不安を軽減する具体的な関わり方や、心理的安全性を高めて相談しやすい職場環境をつくる技術を習得します。

本研修の特徴- オンボーディングの重要性と周囲が果たす役割の理解組織全体で新人を支える意義を明確にします。育成担当以外の社員が関わることの効果と責任を認識します。- 不安を軽減する具体的な関わり方の習得初日の迎え方や明文化されていない社内ルールの伝え方を身に付けます。リアリティ・ショックを和らげる具体的な行動指針を整理します。- 心理的安全性を高める環境づくり新人との対話の基本や聞き上手になる方法を実装します。誰にでも質問しやすい雰囲気作りを目指します。一般社員向け オンボーディング研修【育成担当以外のフォロー体制】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- オンボーディングの基本理解（目的、もたらす効果、リアリティ・ショックの影響）- 一般社員が担える役割の明確化- 初日の声かけや歓迎の仕方- 社内ルールと文化の共有（暗黙知の可視化）- 心理的安全性を高める行動と対話の基本- 業務の教え方の基本（前提、背景、全体像の伝達）

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルでは、今回リリースした一般社員向け オンボーディング研修をはじめ、多種多様な研修をオンラインおよび対面で提供しています。ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系を採用しており、企業の研修導入をスムーズに支援します。研修当日の運営だけでなく、教材の準備から発送までフルサポートを行う体制を整えています。

※本プレスリリースの内容は、2026年03月時点のものです。