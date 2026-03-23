『魔入りました！入間くん』のトレーディングブロマイド、トレーディング Ani-Frameなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『魔入りました！入間くん』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『魔入りました！入間くん』の商品の受注を3月16日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1111,914,2018?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

『魔入りました！入間くん』より、各種商品の登場です。

▼トレーディングブロマイド

鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、サブノック・サブロ、シャックス・リード、アンドロ・Ｍ・ジャズ、クロケル・ケロリ、イクス・エリザベッタ、カイム・カムイ、アガレス・ピケロ、ガープ・ゴエモン、アロケル・シュナイダー、プルソン・ソイのイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,425(税込)

種類 ：全27種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Frame

鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、サブノック・サブロ、シャックス・リード、アンドロ・Ｍ・ジャズ、クロケル・ケロリ、イクス・エリザベッタ、カイム・カムイ、アガレス・ピケロ、ガープ・ゴエモン、アロケル・シュナイダー、プルソン・ソイのイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全26種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼第4シリーズ メインビジュアル アクリルジオラマスタンド

メインビジュアルをアクリルジオラマスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,850(税込)

サイズ：（約）26.8×17.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「鈴木入間 BIGアクリルスタンド」を使用しております。



各キャラクターのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全13種（鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、サブノック・サブロ、シャックス・リード、アンドロ・Ｍ・ジャズ、クロケル・ケロリ、イクス・エリザベッタ、カイム・カムイ、アガレス・ピケロ、ガープ・ゴエモン、アロケル・シュナイダー、プルソン・ソイ）

サイズ：本体：（約）16.5×12.4cm 台座：（約）9.7×3cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼グリッター缶バッジ2個セット

※画像は「鈴木入間 グリッター缶バッジ2個セット」を使用しております。



各キャラクターのイラストをグリッター加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,210(税込)

種類 ：全13種（鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、サブノック・サブロ、シャックス・リード、アンドロ・Ｍ・ジャズ、クロケル・ケロリ、イクス・エリザベッタ、カイム・カムイ、アガレス・ピケロ、ガープ・ゴエモン、アロケル・シュナイダー、プルソン・ソイ）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1111,914,2018?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会