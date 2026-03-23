【HBL BEAUTY】2025年ベストコスメ26冠「眉専門コスメ」の3Dクッションブロウより待望の新色「02 ライトブラウン」が3月23日全国発売。先行発売は初日完売。

株式会社JULIA IVY

株式会社JULIA IVY（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：福井仁美）が展開する眉専門コスメブランド「HBL BEAUTY」は、2025年ベストコスメ26冠を受賞したブランドのアイコン「3Dクッションブロウ(R)」の新色「02 ライトブラウン」を、2026年3月23日（月）より全国発売いたします。

■ 2026年 眉市場に起きていること

同社が2026年2月に発表した自社調査「眉トレンド白書 by HOLLYWOOD BROW LIFT(R) vol.7」（全国20～50代女性500名対象）が、眉美容市場の構造的な転換を記録しています。

【転換１.】目的が「効率」から「自己理解」へ

眉毛サロンに通う理由の1位が、今回初めて「自分に似合う眉を知りたい（43.0%）」に。長年トップを独占してきた「メイクの時短」を、ついに逆転しました。

時短・効率化を主目的とした美容消費から、自分の顔を知り、自分らしく表現するための美容消費へ。その意識のシフトが、眉市場においても明確な数字として現れたのは、2026年が初めてのことです。

【転換２.】トレンドが「形」から「質感」へ

2026年に「やってみたい眉」の1位に選ばれたのは「毛流れの美しい眉」。好印象眉の条件として最も多く挙がったのも「自然に整っている（59.6%）」でした。

描いて形を作る眉から、整えながら質感で表現する眉へ。眉メイクの定義そのものが、この一年で大きく塗り替わりつつあります。

【現状】それでも、眉に悩む女性は52.4%

市場の意識は確実に変化している。しかし、「自分に似合う眉をどう実現するか」という手段は、まだその意識に追いついていません。悩みを抱える女性が依然として過半数という現実が、それを示しています。

意識の変化と、手段の不足。そのギャップが最も大きくなったタイミングで、この新色は生まれました。

【眉毛トレンドに関する意識調査】新生活は垢ぬけ印象は眉が鍵 好印象の“正解眉”は作り込みすぎない自然さがポイント

～今どきの眉市場を知る「眉トレンド白書 by HOLLYWOOD BROW LIFT(R)」vol.7～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000084130.html

■ なぜ「02 ライトブラウン」が生まれたか

眉メイクのネガティブを、すべて排除する。

それがHBL BEAUTYの出発点です。母体である「HBL（HOLLYWOOD BROW LIFT(R)）」は、累計700万の眉と向き合ってきた眉サロン発のブランド。全国13,000以上のサロン現場で蓄積されたプロの知見が、すべてのプロダクト開発の起点になっています。

その思想から生まれたのが、日本初のクッション型アイブロウ「3Dクッションブロウ(R)」。発売直後から美容メディアとプロのヘアメイクアーティストの間で話題となり、2025年には美容誌・ファッション誌のベストコスメを年間26冠受賞。「眉メイクの常識を変えた」と評され、眉コスメの新定番として市場に定着しました。

そして、01が切り開いた市場に、次の声が届きました。

「もっと軽く、ふんわりした色も欲しい。」

抜け感眉・やわらかい眉へのトレンド移行、サロン現場で日々確認される「作り込みすぎない眉」への需要。すべてが重なったタイミングで、02 ライトブラウンは生まれました。

ピンクベージュニュアンスのトーンアップブラウン。「抜け感眉」「スフレ眉」と呼ばれる、今最も支持される眉の質感を、技術不要で誰でも再現できるよう設計されています。

先行販売ではCosme Kitchen公式オンラインサイトにて発売初日に完売。「スフレ眉クッション」としてSNSで拡散し、全国展開を求める声が相次ぎました。

■ 「3Dクッションブロウ(R)」がベスコス26冠を獲得した理由

HBL BEAUTYは、発売以来2025年ベストコスメ累計26冠を受賞。日本初のクッション型アイブロウとして誕生した本製品は、プロのヘアメイクアーティストからも「眉メイクの常識を変えた」と評価されています。

その理由は、複数の技術革新が一本に集約されていることにあります。

（１）リキッド to パウダー処方

ブラシに取るとリキッド、眉にのせるとパウダーへ変化。3色のバランスで崩れにくく自然な眉が一瞬で完成。

（２）8in1マルチユース

眉・ノーズシャドウ・アイシャドウ・アイライナーなど8通りの使い方に対応。

（３）11種の美容液成分配合

メイクしながら眉と地肌をケア。日常のメイク時間を眉コンディションを整える時間へ。

■ 製品概要

HBL 3Dクッションブロウ(R)02 ライトブラウン

内容量：6g

価格：3,960円（税込）

全国発売日：2026年3月23日（月）

■ 取り扱い販路

店舗

オンライン

■ HBL BEAUTY ブランドコンセプト

- Cosme Kitchen / Biople（全国全店舗）- @cosme store（名古屋・大阪）- 全国13,000以上のHBL導入アイブロウサロン- HBL BEAUTY 公式オンラインサイト(https://hbl-jp.com/products/hblb07_2)- Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNYCMP7Z)- Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1176833353)

小さな眉の大きな力。

眉を変えれば心が変わり、人生が変わる。

それが、HOLLYWOOD BROW LIFTで得た私たちの気づき。

700万の眉*を見てきた知見を元に、

あらゆる眉や顔だちの悩みに応える術をプロダクトに詰め込みました。

プロでなくても、メイクに自信がなくても

手にとるだけでするすると理想の仕上がりに。

朝時間が楽になったり、自信がもてたり、

一歩踏み出す勇気が湧いてきたり。

小さな眉が導く大きな希望を、HBL BEAUTYと。

■「HBL（HOLLYWOOD BROW LIFT(R)）」とは？

美容院・美容室・ヘアサロンが探せる日本最大級の検索・予約サイト「ホットペッパービューティー」の検索キーワードにも上位にランクインし、SNSでも話題の眉癖(R)改善技術「HBL（HOLLYWOOD BROW LIFT(R)）」。国産の専用セッティング剤とスタイリング剤、特殊なオリジナルワックスの技術によって、眉毛の生えグセを改善し、日本人特有の横に向いて生えている眉毛の癖など、毛流れを根本的に改善するアイブロウソリューション(R)です。自身で1本1本を自由自在に操れるように眉癖を改善することで明日からメイクも格段に楽に。男性はこれだけで眉が垢抜けカッコよく。国内のアイブロウ業界には、アートメイクをはじめ、眉毛ワックスや美眉の似合わせが存在していましたが、HBLは従来のアイブロウの形だけ整えるという概念を超え、「眉整形」と呼ばれるほど、眉毛の毛流れを整える、今までになかった男女共に支持されるナチュラルなアイブロウ技術です。

https://hbl.asia/

■ 運営会社

株式会社JULIA IVY

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F

事業内容：アイブロウソリューション「HBL（HOLLYWOOD BROW LIFT(R)）」の提供

アイブロウ商材の開発、製造、販売、マーケティング、ブロウアーティスト教育、運営

その他アイブロウコスメの卸売業、スキンケア製品の販売、セラピストの教育

スキンケアブランド「TROIAREUKE」日本総代理店

EMAIL： info@juliaivy.co.jp