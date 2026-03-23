【香川オリーブガイナーズ】4月12日(日)に2026シーズンホーム開幕戦を開催

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplus所属の香川オリーブガイナーズ（本社：香川県高松市）は、2026年4月12日（日）、レクザムボールパーク丸亀にて「2026シーズン ホーム開幕戦」を開催いたします。対戦相手は徳島インディゴソックスです。

今シーズン、香川オリーブガイナーズは球団史上最多となる27名の新入団選手を迎え、新たな体制でシーズンに臨みます。本開幕戦では、試合観戦に加え、5回終了時のスタジアム花火、キッチンカー14台の出店、規格外野菜の青空市場、地元高校生との連携企画などを実施し、野球・食・農・教育が交差する「地域一体型ボールパーク」として球場全体を展開します。

香川オリーブガイナーズは、野球を通じて地域に活力を生み出すことを目指し、近年は探究学習や地域連携企画にも注力してきました。本開幕戦も、スポーツ観戦にとどまらず、地域住民の皆さまに幅広く楽しんでいただける一日を目指します。

◼️ 開幕戦の主な実施内容

- 5回終了時にスタジアム花火を実施ホーム開幕戦の演出として、5回終了時にスタジアム花火を打ち上げます。試合の節目を彩る演出として、来場者に球場ならではの特別な観戦体験を提供します。- 香川の食を楽しめるキッチンカー14台が出店県内各地からキッチンカー14台が出店予定です。新たな球場グルメ「ガイナーズ巻き」をはじめ、香川ならではの食の魅力を楽しめるスタジアムグルメを提供します。- 規格外野菜の青空市場を開催地元農家と連携し、味や品質には問題がない一方、形やサイズの理由で一般流通しにくい規格外野菜を販売します。スポーツの場を活用し、地域農業やフードロスの課題に触れていただく機会を創出します。- 先着1,000名を対象に千本引きを実施ご来場いただいた先着1,000名様を対象に、景品が当たる千本引き企画を実施します。試合前から幅広い世代にお楽しみいただける参加型企画として展開します。- 地元高校生との連携企画を実施探究学習などで連携している地元高校生が、当日の企画や運営の一部に参画します。プロスポーツの現場を、次世代が社会と関わる実践の場として活用する取り組みです。5回グラウンド整備中の花火、キッチンカー14台、規格外野菜の青空市場、地元高校生・高校部活動との連携企画、先着1,000名対象の千本引きなど、地域一体型ボールパークとして実施する多彩な企画が満載の開幕戦となります。

◼️ 球団史上最多27名の新入団選手が迎える新シーズン

香川オリーブガイナーズは、2026シーズンに向けて球団史上最多となる27名の新入団選手を迎えました。新たな戦力が加わることで、チームは新体制のもとでシーズンをスタートします。

四国アイランドリーグplusは、これまで多くの選手をNPBへ輩出してきたリーグとして知られており、香川オリーブガイナーズもその一翼を担ってきました。本開幕戦は、新たな選手たちが公式戦の舞台に立つ節目として、チームの今季を占う重要な一戦となります。

◼️ 本件の主なポイント

本イベントは、スポーツイベントとしてだけでなく、地域社会との接点を持つ複合的な取り組みとして実施します。

- 地域経済：キッチンカー14台の出店による地域事業者との連携- 農業・環境：規格外野菜の販売を通じたフードロス・地域農業への関心喚起- 教育：高校生の探究学習・実践機会としての球場活用- 若者と地域：新入団選手27名による新たな地域との接点創出- 演出：花火や参加型企画を含むボールパーク体験の提供

◼️ 開催概要

イベント名：香川オリーブガイナーズ 2026シーズン ホーム開幕戦

対戦カード：香川オリーブガイナーズ vs 徳島インディゴソックス

日時：2026年4月12日（日）15:00開場／17:00試合開始

会場：レクザムボールパーク丸亀（香川県丸亀市金倉町975番地）

特別特典：小学生以下入場無料

◼️ 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com