【本日3月23日より受付再開】月額2,980円のまま、小規模店舗向けMEO対策AI「口コミロボ(TM)」が再始動

SweetLeap株式会社

SweetLeap株式会社（代表取締役：石谷 太志）は、小規模店舗向けのMEO対策・口コミ獲得支援AI「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」について、本日2026年3月23日より新規受付を再開いたします。

「口コミロボ(TM)」は、2026年2月28日に新規受付の一時停止をお知らせし、

価格設計や機能、システム環境の見直しを進めてまいりました。

今回の再開では、月額2,980円のまま提供を継続し、Googleマップ集客や口コミ獲得に取り組みたい小規模店舗事業者にとって、より続けやすいサービスとして再始動します。

当社はこれまでも、高額な外注に頼らなくても、地域の実店舗が自分たちの力で集客を強化しやすい環境をつくることを重視してきました。今回の再開も、そうした考え方を改めて形にしたものです。

■ 発表概要

SweetLeap株式会社は、本日2026年3月23日より、口コミ特化型AIサービス「口コミロボ(TM)」の新規受付を再開いたします。

当社は2026年2月28日、AIモデルおよびサーバーインフラ維持費の上昇を背景に、「口コミロボ(TM)」の新規受付を一時停止すると発表しました。



そのうえで、安易な値上げではなく、価格と品質を両立できる提供体制を見直す方針のもと、

検証と改善を進めてきました。



その結果、今回の再開では、月額2,980円のまま提供を継続することを決定しました。



これは単なる受付再開ではなく、小規模店舗事業者が無理のない価格でGoogleマップ集客に取り組める環境を守るための再スタートです。

■ 背景と課題

実店舗の集客では、Googleマップ上で見つけてもらえるかどうかが、来店や問い合わせに大きく影響する時代になっています。



特に飲食店、美容室、整体院、サロンなどの地域密着型店舗にとって、GoogleマップやGoogleビジネスプロフィールの活用は、日々の集客に直結する重要な取り組みです。

一方で、小規模店舗事業者には次のような課題があります。

MEO対策を外部に依頼すると費用が高くなりやすい

口コミを増やすための導線づくりに手が回りにくい

店舗情報の発信や更新を継続する時間が取りにくい

何から手をつければよいか分かりにくい



実際には、良いサービスや接客を提供していても、情報発信や口コミ獲得の運用が十分にできず、

Googleマップ上で魅力が伝わりきらない店舗も少なくありません。

当社はこうした課題に対し、

小規模店舗でも現実的に続けやすい価格と運用負荷を意識した支援が必要だと考えています。

■ 「口コミロボ(TM)」の概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5RyzsubnVrI ]

「口コミロボ(TM)」は、Googleマップ集客において重要となる口コミ獲得の支援や、

店舗情報の発信に関する文章作成サポートを行う、小規模店舗向けのAIサービスです。

MEO対策とは、Googleマップ上で自店舗を見つけてもらいやすくするための取り組みを指します。

しかし、日々の店舗運営を行いながら、口コミを集めるための工夫や情報発信を継続することは簡単ではありません。

「口コミロボ(TM)」は、そうした現場の負担を軽減しながら、

Googleマップ経由の集客に必要な動きを続けやすくすることを目的としています。

■ 本日再開する「口コミロボ(TM)」の主なポイント

1. 月額2,980円のまま提供を継続

今回の再開では、月額2,980円という価格を維持したまま提供を再開します。

AIやインフラに関するコストが上がるなかでも、当社は小規模店舗事業者が導入を諦めずに済む価格を守ることに意味があると考えました。高額な運用代行ではなく、現実的に使い続けられる選択肢として提供します。

2. 価格・機能・システム環境を見直して再始動

新規受付停止期間中に、価格設計、機能の見直し、システム環境の再調整を行いました。

今回の再開は、値上げによってバランスを取るのではなく、サービス全体の見直しによって、続けやすさと提供品質の両立を目指したものです。

3. 口コミ獲得と店舗情報発信を支援

「口コミロボ(TM)」は、口コミを増やすための取り組みや、Googleビジネスプロフィールなどでの店舗情報発信に必要な文章作成のサポートを行います。

日々の営業で忙しい店舗でも、必要な情報を整理しながら発信しやすいよう、実務に寄り添った支援を重視しています。

4. 小規模店舗でも導入しやすい設計

当社が重視しているのは、一部の大規模事業者だけが使える仕組みではなく、

地域で営業する小規模店舗事業者でも取り入れやすいサービスであることです。

高額なコンサルティングや複雑な運用を前提にせず、無理なく始めやすく、続けやすいことを大切にしています。

5. 地域の実店舗を盛り上げるための再開

今回の再開には、単にサービスを再開するだけでなく、地域で地道に営業を続ける店舗がもっと見つけられ、選ばれやすくなる状態を支えたいという考えがあります。

小規模店舗事業者が集客の面で不利になりすぎないよう、当社は今後も価格と実用性の両面から支援を続けてまいります。

■ どのような事業者に向いているか

「口コミロボ(TM)」は、次のような事業者に向いています。



飲食店、カフェ、居酒屋などの来店型店舗

美容室、サロン、整体院、整骨院などの地域密着型業種

Googleマップ経由の集客を強化したい事業者

口コミを増やす取り組みを進めたい店舗

店舗情報の発信を継続したいが、日々の業務で手が回りにくい事業者

高額なMEO対策サービスではなく、続けやすい選択肢を探している小規模事業者

■ 利用方法 / 申込方法

「口コミロボ(TM)」の新規受付は、本日2026年3月23日より再開しております。

詳細な内容や申込方法については、公式サイトをご確認ください。

サービスサイト：https://kuchikomirobo.com/(https://kuchikomirobo.com/)

■ 今後の展望

今後もSweetLeap株式会社は、Googleマップ集客や口コミ獲得に取り組む小規模店舗事業者に対して、無理なく続けやすい支援を強化してまいります。

特に、地域で良いサービスを提供しているにもかかわらず、情報発信や集客面で不利になりやすい小規模店舗事業者にとって、月額2,980円のまま使える支援サービスであり続けることには大きな意味があると考えています。

当社はこれからも、価格だけでなく、実際の店舗運営のなかで役立つかどうかを重視しながら、地域の実店舗がもっと活躍しやすい環境づくりを後押ししてまいります。

■ 会社概要

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容 「口コミロボ(TM)」の運営:https://kuchikomirobo.com/

アドキタ～北摂の広告代理店～:https://socialmediamarketing.jp/

デジキタ～北摂のAIシステム開発～:https://dejikita.com/