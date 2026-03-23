【新宿高島屋】大好評につき、3回目の開催！「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」、３月26日（木）から4月7日（火）まで2週間開催！

株式会社高島屋

■2026年３月26日（木）～４月７日（火）

■新宿高島屋 11階催会場

■連日午前10時30分から午後７時30分まで開催。４月1日（水）・最終日は午後６時閉場。



企画：ネオスペース、TBSグロウディア

協力：TBSテレビ

後援：TBSラジオ

※期間中、番組出演者の来場や番組の収録はございません。

新宿高島屋では、日曜日午後7時からTBS系で放送中の『バナナマンのせっかくグルメ!!』の世界がギュッとつまったグルメイベント「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」を３月26日（木）から４月７日（火）まで開催いたします。3回目となる今回は2週間にわたって開催し、『バナナマンのせっかくグルメ!!』『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!』で紹介されたグルメを集めます。あわせて、番組でおなじみの「日村ロボ」の展示や、番組公式グッズの販売など、グルメ以外の魅力ももりだくさんです。

新宿高島屋初登場の絶品グルメ（一例）

[寿製麺よしかわ]（埼玉県川越市）煮干しそば白醤油（１杯）1,100円 ※３月26日（木）～４月1日（水）のみ ※イートイン[おとなのらーめん 一匹の鯨]（静岡県伊豆の国市）看板の潮生姜R30らーめん（１杯）1,200円 ※４月２日（木）～７日（火）のみ ※イートイン

[信州アップルパイ研究所Q](長野県上田市)品種別アソート３個セット（３個入）1,601円 ※３月26日（木）～４月1日（水）のみ[小田原 ひととせの雪］（神奈川県小田原市）いちごのかき氷（120ｇ）800円 ※３月26日（木）～４月1日（水）のみ ※実演販売

[九重味淋株式会社］（愛知県碧南市）みりん屋さんのバームクーヘン（１個）1,500円 ※３月26日（木）～４月1日（水）のみ[珈琲美学アベ]（長野県松本市）モカクリームオーレ（400g）1,000円 ※４月２日（木）～７日（火）のみ ※イートイン

[ぶたどんのかしわ]（北海道帯広市）十勝名物豚丼（１折）1,728円 ※3月26日（木）～４月１日（水）のみ ※実演販売

[チャンピオンカレー]（石川県野々市市）チキンカツカレー（チーズトッピング）（１折）1,350円 ※３月26日（木）～４月1日（水）のみ ※実演販売

[87cafe]（長野県長野市）87バーガー（１個）1,300円 ※４月２日（木）～７日（火）のみ ※実演販売

★本イベントについての詳細はこちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/sekkaku-g/(https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/sekkaku-g/)

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

※予告なく、商品の内容や価格などが変更となる場合がございます。

※お問い合わせ:TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）