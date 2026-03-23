大人気のライフスタイルツールにムーミンデザインが新発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、紙箱型収納用品「LIFESTYLE TOOL」シリーズよりムーミンデザインの『ライフスタイルツール ムーミンやしき』を2026年4月下旬より順次発売します。また発売に先駆け3月下旬より全国のロフト及びロフトネットストアにて先行発売いたします。

人気の「ライフスタイルツール」にムーミンやしきをイメージしたイラストを採用

ムーミン一家が暮らすムーミンやしきは、ムーミン谷の中でも一番大きな建物。物語の中でも象徴的なモチーフでムーミンファンにもとても人気のモチーフです。

ムーミンやしきには、ムーミンやリトルミイ、スナフキンをはじめ、ムーミンの仲間たちが勢ぞろい。箱を開けると内側にも楽しく生活しているキャラクターたちのイラストが散りばめられています。内側のポケットの中にも誰かがひっそりと隠れているかもしれません。ぜひ探してみてください。

「ライフスタイルツール」シリーズについて

紙箱型収納用品「ライフスタイルツール」はデスク上や本棚などのインテリアに馴染みやすいシンプルな形状をした紙箱型収納用品シリーズです。本体内部に深さや幅が異なるポケットを複数配置し、文房具やコスメや救急用品など小物類を収納できます。

使わない時は内蔵されている磁石でしっかりと箱を閉じ、中身もすっきり隠せます。本体を閉じた状態で持ち運びも可能で、フリーアドレスで自分のデスクを持たない方にもおすすめです。

2016年、2017年には2年連続で『グッドデザイン賞』（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞するなど、デザイン性やコンセプトでご好評をいただいています。

製品特徴

ラインアップ詳細

- グッドデザイン賞受賞の「ライフスタイルツール」にムーミンデザインを使用- 本体を広げると内部に深さや幅が異なるポケットが複数配置。文房具やアクセサリーなど小物収納に便利- 本体に内蔵する磁石でしっかりと閉まり、収納したものを隠せる- ラインアップはコンパクトな「ボックス」タイプと、本棚などに収納できる「ファイル」タイプの2種類

◆「ボックス」タイプ

四角柱のすっきりとした縦長形状で、高さと多彩なポケットを活かして機能的に使えます。

はさみやマスキングテープ、消しゴムなどの文房具や印鑑などの小物、マスカラやマニキュアなどのメイク道具なども収納できますので、机周りの収納に最適です。サイズは「Mサイズ」です。

LST-BO2M1 (Mサイズ)

◆「ファイル」タイプ

閉じた状態の時は書類用ファイルの様に、本棚やデスク上に立てて置くことができ、付属のタイトルカードを背中部分に入れることで、収納内容を記入でき簡単に判別できます。

本棚に並べた際も背中につけた取り出し用のリング穴に指をひっかけることで、簡単に取り出せます。サイズは「B5サイズ」です。

製品詳細

ライフスタイルツール ボックスMサイズ

ライフスタイルツール ファイルB5サイズ

共通仕様

LST-FB5M1（B5サイズ）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/222_1_37a3564f8bc36f08bc16691f67e4d8b0.jpg?v=202603231251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/222_2_f1fdd1c249d1c1019b3d27b331c06045.jpg?v=202603231251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/222_3_a75a2ca5b0449e057c9102851c60acbb.jpg?v=202603231251 ]

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです

ナカバヤシ株式会社

1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。



https://www.nakabayashi.co.jp