チャンピオンカレー、看板メニューを“極上化”

株式会社チャンピオンカレー

株式会社チャンピオンカレー（本社：石川県野々市市、代表取締役社長：南 恵太）は、創業66周年へ向けた感謝企画「66（ロクロク）企画」の一環として、看板メニュー「Lカツカレー」を進化させた「プレミアムLカツカレー」を、2026年4月6日（月）から6月5日（金）までの期間限定で販売いたします。

■看板メニューを“極上化”する挑戦

来店者の約7割が注文するチャンピオンカレーの看板メニュー「Lカツカレー」。

本企画は、この圧倒的支持を誇る商品を“さらに上の体験へ引き上げる”ことを目的とした、「極上のLカツ」プロジェクトです。

66周年という節目に向け、「いつもの美味しさを超える挑戦」として、素材・提供方法ともに工夫しました。

■ 能登豚×岩塩で味わう、新しいLカツ体験

今回使用するのは、石川県産のブランド豚「能登豚」。

これまでにも限定メニューで提供した事のある「能登豚」よりボリュームを増やした130gで提供し、豚肉そのものの旨みをしっかりと感じていただける仕上がりにしました。

さらに今回は、あえてカレーソースをかけず、岩塩とともに提供。

まずは“塩で食べても美味しいカツ”として、そのポテンシャルをダイレクトに味わっていただきます。その後、別添えのカレーポットからソースをかけることで、

「カツそのものの美味しさ」と「極上豚のカツカレー」の両方を一皿で楽しめる、新しい体験を提案します。

※ソースをご希望の方はスタッフにお申し付けください。

■商品概要

〇商品名：プレミアムLカツカレー

〇販売開始：2026年4月6日（月）～6月5日（金）

〇価格：1,480円（税込）

〇トッピング（単品）：プレミアムLカツ 700円（税込）

〇取扱店舗：カレーのチャンピオン、チャンピオンカレー直営・FC店 27店舗

・石川県（15店舗）：野々市本店、県庁前店、玉鉾店、御経塚店、安原店、近江町店、高柳店、堀内店、松任店、津幡店、かほく店、辰口店、小松店、加賀店、ナッピイ店、

・富山県（4店舗）：富山店、富山新庄店、eタウン店、小矢部店

・福井県（3店舗）：北四ツ居店、鯖江店、大野店

・東京都（2店舗）：九段三番町店、麹町店、

・愛知県（1店舗）：一宮開明店

・岐阜県（1店舗）：各務原店

・兵庫県（1店舗）：神戸西店

※店舗により1日の食数が数量限定となる場合もございます。

※在庫がなくなり次第販売終了となります。

■株式会社チャンピオンカレーについて

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から65年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。

代表者：代表取締役社長 南 恵太

本社所在地：〒921-8811 石川県野々市市高橋町20－17

URL：http://chancurry.com