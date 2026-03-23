首都圏中高一貫校334校・全校の中学受験情報を独自調査＆速報！ AERAムック『カンペキ中学受験2027』発売／人気中高一貫校6校を徹底取材／大学別合格ランキングも

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は2026年3月23日（月）、AERAムック『カンペキ中学受験2027』を発売しました。

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4022793406/

本書は、首都圏の私立、国立、公立中高一貫校全334校に独自調査し、各校の詳細データをまとめた1冊。終わったばかりの2026年入試の合格者数や倍率を速報しています。さらに、入試難易度、大学合格実績、学費、時間割、部活動など、スクールライフがわかる情報も。それぞれの学校を受験する子どもたちへの学習アドバイスも紹介しています。

巻頭では、注目の中高一貫校6校をオールカラーで特集。海城、富士見、関東学院の施設紹介や、城北、山脇学園、山手学院の授業ルポを掲載しています。

難関国立・早慶上理・MARCHなどへの合格高校ランキングや、この10年で大学進学実績を伸ばした中高一貫校など、各種ランキングとその解説記事も必読です。

インタビューには、朝比奈沙羅さんが登場。朝比奈さんは中学受験を経て柔道で世界一に輝き、その後大学の医学部に合格。現在、医師の道を進んでいます。文武両道を貫く朝比奈さんに、中学受験に挑戦する子どもたちへのメッセージをもらいました。

目次

【インタビュー】中学受験をめざす君たちへ

朝比奈沙羅さん

【巻頭カラー特集】

本物に触れる 施設紹介

海城／富士見／関東学院

自主性、思考力を磨く授業紹介

城北／山脇学園／山手学院

こんな制服で登校したい！

あこがれの制服スタイル

【特集】

首都圏中学入試速報

2027年度入試を予測！

難関国立・早慶上理・MARCH

志望校選びに役立つ！

ランキングでわかる 中高一貫校の実力

首都圏国公立・私立難易度データ一覧表

首都圏国公立・私立中学校MAP

【学校ガイド】

カンペキ中学受験ガイド

首都圏334校 全データ

「カンペキ中学受験2027」

定価：2420円（本体2200円＋税10%）

発売日：2026年3月23日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/4022793406/