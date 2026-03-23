コブクロ、メジャーデビュー25周年記念日に全国ツアー『KOBUKURO LIVE TOUR 2026』開催発表！チケプラにて会員一次先行受付決定

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年7月から11月にかけて開催される、コブクロ『KOBUKURO LIVE TOUR 2026』のファンクラブ先行を開始することをお知らせします。

また、本公演ではチケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが採用されております。

■ツアー2026開催決定！メジャーデビュー25周年記念日となる3月22日（日）に発表

本ツアーは、メジャーデビュー25周年記念日となる2026年3月22日（日）、

新曲「Starry Smile Story」の配信リリース決定とあわせて発表されました。

「Starry Smile Story」は、昨年開催された全国ツアー『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”』で披露されていた楽曲で、ファン待望の配信リリースとなります。

これまで支えてくれたファンへの感謝を込め、今年も全国の会場でファンとともに特別な時間を届けます。

コブクロならではの温かい世界観と心に響く楽曲の数々。二人が紡ぐ音楽の世界をぜひ会場でご体感ください。

本公演のチケットは、コブクロ公式アーティストアプリ「KOBUKURO」で発券します。チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。また、本アプリではコブクロに関する最新情報や会員コンテンツをお届けし、プッシュ通知機能で大事な情報もいち早く受け取ることができます。

また、本公演では電子チケット券面に顔写真を表示することで、当日の本人確認にかかる時間を身分証明書での確認より短縮し、スムーズなご入場が可能です。また、本公演限定のオリジナルデザイン電子チケットは、ライブの思い出として手元に残せる、記念にもなる特別な仕様となっています。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

コブクロ『KOBUKURO LIVE TOUR 2026』

⚫︎公演日程

2026年7月25日（土）・7月26日（日）東京｜J:COMホール八王子

2026年7月31日（金）・ 8月1日（土）石川｜本多の森 北電ホール

2026年8月8日（土）・ 8月9日（日）大阪｜フェニーチェ堺 大ホール（堺市民芸術文化ホール）

2026年8月15日（土）・ 8月16日（日）福岡｜福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年8月22日（土）・ 8月23日（日）宮城｜仙台サンプラザホール

2026年9月4日（金）・ 9月5日（土）広島｜広島文化学園HBGホール

2026年9月15日（火）・ 9月16日（水）愛知｜愛知県芸術劇場 大ホール

2026年9月24日（木）・ 9月25日（金）香川｜レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）

2026年9月29日（火）・ 9月30日（水）北海道｜札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年10月6日（火）・ 10月7日（水）大阪｜大阪城ホール

2026年10月31日（土）・ 11月1日（日）神奈川｜ぴあアリーナMM

⚫︎チケット料金（税込）

・指定席 9,600円

⚫︎受付期間

【アリーナ会場】

・対象公演

10月6日（火）・ 10月7日（水）大阪｜大阪城ホール

10月31日（土）・ 11月1日（日）神奈川｜ぴあアリーナMM

・会員一次先行

2026年3月25日（水）14:00 ～ 2026年3月31日（火）14:00

【全国】

・対象公演

上記アリーナ会場以外

・会員一次先行

2026年4月8日（水）18:00 ～ 2026年4月13日（月）14:00

▶︎詳細・お申し込みはこちら

ライブ特設ページ

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_tour2026

▶︎コブクロ オフィシャルホームページ

https://kobukuro.com/

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2007年3月

事業概要：ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」はのべ累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立：2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL：https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。