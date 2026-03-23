【キル フェ ボン】数々のコンテストで最高金賞に輝いた埼玉県のブランドイチゴ“あまりん” 1ホールに約35粒を贅沢に使用した“あまりん”が主役のケーキ！「特選 埼玉県北田農園産 “あまりん”のタルト」

キルフェボン株式会社

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の2店舗(青山、東京スカイツリータウン・ソラマチ店)にて、2026年4月1日(水)～4月30日(木)の期間、埼玉県のブランドイチゴ“あまりん”を使用したタルトを期間限定で発売いたします。

“あまりん”は、埼玉県で開発されたオリジナルイチゴの品種で、際立つ甘さと果汁たっぷりのジューシーな果肉、鮮やかな赤色と美しい形が特徴のブランドイチゴです。イチゴのコンテストにおいても高い評価を受け、数々のコンテストで最高金賞を受賞するなど、その品質の高さで注目を集めています。

今回のタルトには、埼玉県で“あまりん”を生産する北田農園のいちごを使用。丁寧に育てられた果実をふんだんに使用し、口いっぱいに広がる濃厚な甘みと、みずみずしい味わいを存分に楽しめるよう仕立てました。1ホールに約35粒を使用することで、イチゴそのものの魅力をしっかりと感じていただけます。

バターの風味豊かなパイ生地に、なめらかなカスタードクリームと“あまりん”を贅沢に敷き詰めました。シンプルな組み合わせだからこそ、“あまりん”本来の甘みとみずみずしさを引き立てます。

華やかな見た目と上品な味わいは、特別な日のデザートにはもちろん、春の贈り物や手土産にもおすすめです。昨年もご好評をいただいた本商品を、今年もお届けいたします。

埼玉県ブランドイチゴ“あまりん”について

特選 埼玉県北田農園産 “あまりん”のタルト発売価格：piece\2,484 / whole (25cm) \ 24,840

1. 埼玉県オリジナルのブランドイチゴ“あまりん”は埼玉県で開発された品種

コンテストで最高金賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

2. 強い甘みとジューシーな果肉が特長

際立つ甘さとみずみずしい果肉、鮮やかな赤色が特長のイチゴです。

商品情報

「特選 埼玉県北田農園産 “あまりん”のタルト」

発売期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

発売価格：piece\2,484 / whole (25cm) \ 24,840

発売店舗：東京スカイツリータウン・ソラマチ店、青山

埼玉県オリジナル品種として栽培されている“あまりん”。際立つ甘さと果汁たっぷりでジューシーな果肉、鮮やかな赤と美しい形が特徴の高級イチゴです。バターたっぷりのパイ生地にカスタードクリームと“あまりん”を敷き詰めました。シンプルな組み合わせが“あまりん”本来の美味しさを引き立てます。

北田農園について

北田農園公式ホームページ：https://ichigo-marche.com/

今回使用する“あまりん”は、埼玉県秩父市・北田農園で栽培されたブランドイチゴです。北田農園では、「何度でも食べたくなるいちごづくり」をコンセプトに、土づくりや肥料、日々の潅水量など細部にまでこだわり、丁寧に栽培しています。完熟で収穫することで、果実本来の甘みとみずみずしさを引き出しています。また、2026年2月に開催された「第4回 全国いちご選手権」では、同農園が手がける“べにたま”が銀賞を受賞するなど、その品質の高さでも評価されています。

キル フェ ボンについて

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。