「覚えている商品しか提案しきれない」-営業の属人化を解消する商材AI検索「AICatalog」を提供開始、先行導入パートナー企業を募集。

orosy株式会社

orosy株式会社（本社: 大阪府大阪市北区、代表取締役: 野口 寛士、以下「orosy」）は、企業の商材データベースにAI検索を実装するBtoB SaaS「AICatalog（エーアイカタログ）」の提供を開始いたします。あわせて、初期費用を優遇する先行導入パートナー企業の募集を開始いたします。

サービスサイト: https://ai-catalog.orosy.com/

自社が抱える数万点の商材から「最適な一つ」を見つける - 検索の仕組みが追いついていない

数千～数十万点の商材を扱う企業にとって、取引先からの「こういう商品ない？」や提案に対し、即座に最適解を返せる検索の仕組みが、これまで存在しませんでした。

AICatalogの誕生 - 弊社の毎日の業務から生まれた

- キーワード検索では「退職祝い、目上の方に失礼のないもの」のような意図を含んだ問いに対応できない。- 数万点の商材を横断的に把握する仕組みがなく、最適な商材が埋もれたままになりやすい。- 商材知識がベテラン個人に蓄積され、組織の資産として共有・活用される仕組みがない。

orosyは、法人向け卸売マーケットプレイス「orosy」で40万SKUを超える商材を取り扱っています。私たちがAICatalogを作ったのは、私たちの営業チームも毎日この問題に苦しんでいたからです。

きっかけは、ある営業担当者の一言。

> 取引先に聞かれて『ちょっと調べますね』と言ったまま、1時間かけて探して、結局ベストかどうかわからないまま返事をした。あのとき、商品に詳しい先輩がいればもっと良い商品を素早く提案できたのではないか...。

この「膨大な商材から、適切な商材を、素早く」という課題をなんとかしたい--そう考えて開発を始めたのが、AICatalogです。また、その過程で取引先や同業他社から「うちにもこの検索を入れたい」「この仕組み、売ってくれないか」というお声を頂いたため、AICatalogとしてサービス化に至りました。

AICatalogでできること

1. 普段の会話のようにAIに聞くだけ。キーワードの暗記は不要。

「春向けの和柄タオル、予算3,000円くらい」「退職祝い、10万円クラスで品のあるもの」--取引先の要望をそのままの言葉で入力するだけで、最適な商材が提案されます。



2. 「なぜこの商材か」を、そのまま取引先に説明できる。

検索結果にはAIによる選定理由が付きます。「予算3,000円以下で、手土産に適した個包装の和菓子を選定しました」のように、提案の根拠がそのまま取引先への説明になります。

3. 「もっと安いもの」と言うだけで結果が変わる。

チャット形式で条件を追加するたびに、結果がリアルタイムに絞り込まれます。複雑なフォーム入力は不要です。

4. ワンクリックで提案書PDF出力。

選定した商材を、選定理由付きのPDF提案書としてワンクリックで出力。提案資料をゼロから作る手間がなくなります。

対応業種 - 商材データベースがあれば業種不問

AICatalogは、Excel・CSV・社内データベースなど既存の商材データをそのまま活用できます。現在のシステムを変える必要はありません。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35683/table/57_1_9c4179893b6f3b1175331633d7053985.jpg?v=202603231251 ]



※上記以外にも、自動車部品、農業資材、医療機器、化粧品卸など50業種以上での活用方法をブログで公開中です。https://ai-catalog.orosy.com/blog

AICatalogの技術的な安心ポイント

料金体系・先行導入パートナー募集

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35683/table/57_2_42b60bc794c950324e6dcbd41ffda408.jpg?v=202603231251 ]

料金体系はサービスサイト: https://ai-catalog.orosy.com/ をご覧ください。

現在、先行導入パートナー企業を限定募集しています。パートナー企業には、初期費用の見積もりから20%割引、専任担当による導入サポート、AIチューニングの優先対応を提供いたします。

会社概要

会社名 ： orosy株式会社

代表者 ： 代表取締役 野口 寛士

所在地 ： 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル12-12

設立 ： 2018年5月

資本金 ：1億円

URL ： https://corporate.orosy.com/

事業内容：法人向け仕入れ・ギフトソリューション「orosy」の企画・開発・運営

本件に関するお問い合わせ

AICatalog事業部お問い合わせフォーム: https://ai-catalog.orosy.com/#cta