【予告編解禁】〈4/24～全国劇場公開決定〉新鋭！若手監督《鴨林諄宜、辻井 俊、中田江玲、八代夏歌》4作品

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、所在地：東京都中央区）は、文化庁委託事業「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2025」にて完成した短編映画4作品の劇場公開にあわせ、予告編を解禁いたしました。また、東京、大阪に加え、名古屋（ミッドランドスクエア シネマ）での上映も決定いたしました。

★予告編解禁！

予告編では、今年度選出された監督によるndjc2025完成作品４本の印象的なシーンが映し出され、瑞々しい感性をいち早く体験できる映像となっています。また、伊藤歩、田中麗奈、酒向芳といった実力派俳優たちの存在感ある演技に加え、これからの活躍が期待されるフレッシュな俳優たちとの共演に期待感が高まります。

◆ 劇場情報 ◆

完成作品の予告編はこちら :https://youtu.be/YWOZ5CMKeYA(C)︎2026 VIPO

東京・大阪に続いて、名古屋でも！全国３都市にて上映決定！



【劇 場】 恵比寿ガーデンシネマ(https://www.unitedcinemas.jp/ygc/index.html) 《東京》

《期 間》 4月24日（金）～30日（木）

《舞台挨拶》 後日サイトにて発表

《料 金》 特別興行料金（4作品まとめて上映）

一般：1,300円/シニア・大学生：1,100円

高校生・中学生・小学生・幼児（3歳～）：1,000円

※各種割引適用外

・恵比寿ガーデンシネマ劇場公開情報＠ndjc公式サイトは［こちら(https://ndjc.bunka.go.jp/news/6837/)］



【劇 場】 テアトル梅田(https://ttcg.jp/ttcg_umeda/) 《大阪》

《期 間》 4月24日（金）～30日（木）

《舞台挨拶》 4月26日（日）予定

《料 金》 特別興行料金（4作品まとめて上映）

一般：1,300円/シニア・大学生：1,100円

高校生・中学生・小学生・幼児（3歳～）：1,000円

※火曜・木曜TCG会員：1,200円

・テアトル梅田劇場公開情報＠ndjc公式サイトは［こちら(https://ndjc.bunka.go.jp/news/6839/)］



【劇 場】 ミッドランドスクエア シネマ(https://www.midland-sq-cinema.jp/index.html)《名古屋》 上映館追加！！

《期 間》 5月22日（金）～28日（木）

《時 間》 連日18:30～

《舞台挨拶》 5月23日（土）

《料 金》 特別興行料金（4作品まとめて上映）

一般：1,300円/シニア・大学生：1,100円

高校生・中学生・小学生・幼児（3歳～）：1,000円

・ミッドランドスクエア シネマ劇場公開情報＠ndjc公式サイトは［こちら(https://ndjc.bunka.go.jp/news/6859/)］

◆ 監督および作品紹介 ◆

●監督： 辻井 俊（TSUJII Shun）※ツジは一点しんにょうが正式表記

●作品：『36万リットルのオーバーフロー』

2026年／29分／カラー／16:9／(C)2026 VIPO

誰かを思った自分の想いに関係なく、その誰かの人生は流れていく。

会社を辞めプール監視員のバイトをしながらイラストレーターを目指す主人公。仲のいい10年監視員の先輩、プロ競泳を目指す女子体育大生、就活前のギャル女子大生などがおり、単調だが平和な日々。 そんな中、元プロ志望の男性客が来るようになったことでその日常に変化が訪れる。



○作家推薦：東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻

○制作プロダクション：Episcope

○出演：辻 陸／朝木茉永／近藤フク／松永 澪

辻井 俊監督のプロフィールはこちら :https://ndjc.bunka.go.jp/ndjc/6673/

●監督： 中田江玲（NAKADA Ere）

●作品：『繰り返す女』

2026年／30分／カラー／ヨーロピアンビスタ／(C)2026 VIPO

孤独の手ざわりを確かめて

人の持ち物を衝動的に盗む癖がある野田貴子。ある日、苦手な同僚・木村燈の手鏡を盗んだ瞬間を、 本人に目撃されてしまう。しかし木村は、問いただすことなく、その場を立ち去った。予想外の反応に戸惑った野田は、次第に木村の存在を強く意識するようになる。



○作家推薦：PFF

○制作プロダクション：DOTS&LINE

○出演：伊藤 歩／田中麗奈／今本洋子

中田江玲監督プロフィールはこちら :https://ndjc.bunka.go.jp/ndjc/6671/

●監督： 八代夏歌（YASHIRO Natsuka）

●作品：『うねうねとまっすぐ』

2026年／30分／カラー／アメリカンビスタ ／(C)2026 VIPO

あてもなく自転車を漕いでいた

田舎に住む天然パーマの高校生まるのお弁当はいつもホットケーキ。そこには密かに抱えている家の問題が関係していた。ある日、都会から直毛男子の素直が転校してくる。さらにまると同じバイト先で働き始め、二人は一緒に帰るようになり……。

○作家推薦：PFF

○制作プロダクション：ポトフ

○出演：大和奈央／小方蒼介

八代夏歌監督プロフィールはこちら :https://ndjc.bunka.go.jp/ndjc/6669/

●監督： 鴨林諄宜（KAMOBAYASHI Tomonari）

●作品：『巡り巡る果て』

2026年／30分／カラー／アメリカンビスタ／(C)2026 VIPO

それでも、まっすぐ、歩んでいく

関東近郊にある昔ながらのカメラ店。店主の杉原文雄と従業員の深谷稔は、実の親子のような関係を築き支え合ってきた。そんなある日、文雄の息子であり写真家を目指して出て行った杉原貴一が帰ってくる。貴一の存在が稔の居場所を少しずつおびやかしていくことに…。

○作家推薦：福井映画祭実行委員会

○制作プロダクション：東映シーエム

○出演：平埜生成／楽駆／酒向 芳

鴨林諄宜監督プロフィールはこちら :https://ndjc.bunka.go.jp/ndjc/6675/

ndjc（New Directions in Japanese Cinema）：若手映画作家育成プロジェクト

https://ndjc.bunka.go.jp/ (https://ndjc.bunka.go.jp/)

優れた若手映画作家を公募し、本格的な映像製作技術と作家性を磨くために必要な知識や技術を継承するためのワークショップや製作実地研修を実施すると同時に、作品発表の場を提供することで、次代を担う長編映画監督の発掘と育成を目指しています。

公式X：@ndjc_project

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO: Visual Industry Promotion Organization） www.vipo.or.jp

VIPO（ヴィーポ）は映画・放送・アニメ・マンガ・ゲーム・音楽・キャラクター・出版などの日本のコンテンツ産業の国際競争力の強化を推進し、日本経済の活性化に寄与することを目的に、2004年に設立されたNPO法人です。約100の会員企業・団体の協力と政府・地方公共団体による政策・施策を有機的に組み合わせながら、〈人材育成〉、〈海外展開・市場開拓〉の支援を中心に、文化芸術分野を含めた作品等の製/制作・発表、調査研究、情報提供・保護、海外機関との連携事業などを実施しています。様々な活動を通して、コンテンツ産業全体のさらなる価値向上と長期的発展をグローバルな視点に立ちサポートしています。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

ndjc事務局

e-mail：ndjc@ndjc.bunka.go.jp