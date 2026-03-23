坂出LNG株式会社より坂出LNG基地大型増強工事を受注

JFEエンジニアリング株式会社

2026年3月23日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区、以下、「JFEエンジニアリング」）と川崎重工業株式会社（社長：橋本 康彦、本社：東京都港区、以下、「川崎重工業」）による坂出LNG基地 LNGタンク増設工事共同企業体（JV）は、坂出LNG株式会社[※1]（社長：佐相 敬一、本社：香川県坂出市）より「坂出LNG基地 LNGタンク他増設工事」（以下、「本工事」）を受注しました。

本工事は、四国電力株式会社が進める坂出発電所5号機の建設計画や、工場等の需要家のLNGへの燃料転換等により、今後、天然ガス需要の増加が見込まれることから、坂出LNG株式会社が、貯蔵能力の増強および、より柔軟なLNGの受け入れ体制の構築やガス供給体制の強化を目指して実施するものです。2031年度の運用開始に向け、18万kLの地上PC[※2]式LNGタンク及びLNG気化器を含む供給設備一式を坂出LNG基地構内に増設します。

本工事では、JFEエンジニアリングはプラント設備および土木建築工事一式、川崎重工業はLNGタンクの建設を担います。

JFEエンジニアリングはLNG受入基地の建設・増設において国内トップクラスの実績を有しており、川崎重工業は国内外に70基以上の低温タンクの建設実績を保有しています。本件は、これらの実績に加え、既設の坂出LNG基地を両社で建設した際に得られた経験とノウハウが評価されたことにより、受注に至りました。

今後もJFEエンジニアリングと川崎重工業は、カーボンニュートラル社会の早期実現に向けたエネルギートランジションの進展に貢献してまいります。

※1 坂出LNG株式会社（出資比率：四国電力(株)70%、コスモ石油(株)20%、四国ガス(株)10%）

※2 Prestressed Concreteプレストレストコンクリートの略

■受注案件概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/163_1_20ce7379cb31000a59f4a1b3fa8be659.jpg?v=202603231251 ]

■建設予定地

■JFEエンジニアリングのLNG基地・LNGプラント建設主要実績

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/163_2_91ba0271c14c6b216013b90b4a5bc450.jpg?v=202603231251 ]

本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部広報室