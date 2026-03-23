【ホテルニューグランド】初夏の瑞々しさを可憐に表現した期間限定スイーツ 「フレシュール」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年4月1日（水）～

6月30日（火）までの期間、神奈川・横浜の多様な魅力を全国に発信するキャンペーン『神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン』に併せて、期間限定スイーツ「フレシュール」を販売します。

ホテルニューグランド「フレシュール」

白ワインを使用した爽やかな味わいのなめらかなムースの上に、華やかな色合いのエディブルフラワーをシャンパンゼリーで閉じ込め、春から初夏にかけて咲き誇る美しい花々を表現したパティシエこだわりの一品です。

「フレシュール」とは、フランス語で“新鮮さ”、“瑞々しさ”を意味しており、エレガントで麗しい見た目とともに大人味に仕上げた味わいが魅力です。

横浜散策のティータイムのお供に、ぜひお召し上がりください。

販売期間 2026年4月1日（水）～6月30日（火）

価格 フレシュール（1個）\1,138（税サ込）／テイクアウト \972（税込）

販売場所 本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/the-cafe/

お問合せ 本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ または レストランリザベーション課

045-681-1841（代）

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

山下公園に面したカフェレストラン。ホテルニューグランド発祥の料理をはじめ、多彩な洋食メニューをお楽しみいただけます。木のぬくもりを大切にした、外光や新緑をたっぷりと感じられる明るく温かな店内で、ティータイムからお食事まで、幅広くご利用ください。

本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

＜神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン開催概要＞

ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ 2027（2027年国際園芸博覧会）開催にあわせて、2027年４月から６月まで、神奈川県、横浜市、ＪＲグループが共同で「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン（以下、神奈川・横浜ＤＣ）」を開催します。運営主体となる神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会は、東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社とともに、開催１年前の2026年４月から6月まで、「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン（以下、神奈川・横浜プレＤＣ）」を開催します。

●キャンペーン期間：

神奈川・横浜プレＤＣ 2026年4月１日（水）～6月30日（火）

神奈川・横浜ＤＣ 2027年4月1日（木）～6月30日（水）

●神奈川・横浜ＤＣ実施運営：

神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会

（神奈川県、横浜市、観光協会、観光関連団体など61団体で構成）

●実施エリア： 神奈川県全域

●神奈川・横浜ＤＣ公式サイト：

https://www.kanagawa-kankou.or.jp/kanagawayokohamadc

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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