現役弁護士芸人 こたけ正義感さんが“争点整理”で“優しくロジカルに”新生活の悩みに寄り添うWEBトーク番組「こたけ安心感相談所」が3月23日（月）より公開

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほ銀行（頭取:加藤勝彦、以下「みずほ銀行」）は、新規口座開設やみずほ楽天カード新規入会&利用など各種条件達成で、最大40,000円相当をプレゼントする「新生活キャンペーン」を2026年1月27日（火）よりスタートしました。「みずほと楽天でおトク増えてく。」をテーマに、みずほ銀行とみずほ楽天カード、さらには楽天証券をセットで使うと便利でお得であることを伝えていきます。

そして、4月からの新生活を目前に控えた今、新生活を迎える方々に寄り添いエールを送るべく、弁護士と芸人の二足のわらじで活躍するこたけ正義感さんを起用した新たなWEBトーク番組「こたけ安心感相談所」を2026年3月23日（月）より、YouTubeにて公開します。こたけ正義感さんが相談者の悩みを弁護士の見地から噛み砕き、新生活をスタートする一歩を後押しします。

■新WEBトーク番組「こたけ安心感相談所」について

本WEBトーク番組は、弁護士と芸人の二足のわらじで活躍するこたけ正義感さんが、新生活を始める大学生・社会人・子育て世帯の方々の悩みを「争点整理」で寄り添いながら解決していくコンテンツです。新社会人を迎える春からの早起き、上京に伴う環境変化、パートナーとの新生活など身近な新生活にまつわる悩みに対し、大学時代の経験や弁護士・芸人としてのさまざまな人生経験を活かしたアドバイスを優しい口調で届けています。また、本企画と連動し新大学生・新社会人になる方、20・30代社会人の合計500人に対して調査を実施し、こたけ正義感さんが、調査結果をもとに新生活の悩みへのアドバイスを行いました。

■新婚生活 どうする問題（宮島さん）

＜宮島さんの悩み＞

プロポーズを受けて新生活を始めるにあたり、パートナーと一緒に暮らすことが初めてで、家事やお金のことなどでパートナーとのもめ事が起きないか心配。

＜こたけ安心感相談所の回答＞

ぜひ何が原因で争いが起きているのかを洗い出す、争点整理をやってください。もし家庭で喧嘩が起こった場合、そもそもなぜ喧嘩が起きたのかを最初から順番に整理をし、互いの言い分や非を認め合います。その後、必ずそのトラブルを元にしたルールを決め、今後同じようなトラブルが起こらないようにする。これが何より大事なので。結婚するとお金もかかると思います。みずほ銀行の口座開設など各種条件を達成すると最大40,000円相当がもらえる新生活キャンペーンも始まるので、ぜひ新生活のスタートに役立ててください。

調査結果：20～30代の社会人（n=100）のうち、30%が「同棲や結婚生活でパートナーと将来の価値観について揉め事になった」と回答。

■新米ママの時間の使い方問題（松尾さん）

＜松尾さんの悩み＞

結婚や出産・子育てなど新しいことばかりで、忙しい状態が続いている。

＜こたけ安心感相談所の回答＞

小さい子どもと接することができるのは今だけだと思うと、この時間も結構有意義だなって思うようになります。僕はそれでちょっと気持ちが楽になりました。

調査結果：20～30代の社会人（n=100）のうち、約30%の方が「パートナーとお金に関して揉め事になったことがある」と回答。

■キャラが迷走問題・大学デビューできるか問題（佐藤さん・川口さん）

＜佐藤さんの悩み＞

大学に入ってコミュニティが多くなり、自分のキャラ設定に困る。

＜こたけ安心感相談所の回答＞

その物を定義する時に、他との比較でそれが何かが決まることがよくあり、これは人間のキャラクターも同様で、誰と接するかによってキャラクターが決まることも多いと思います。キャラクターというのは人との相対的な関係性で決まるので、人のコミュニティの数だけあるのが当たり前です。そういうものだと思って慣れるしかないかもしれません。

調査結果：大学1年生から3年生（n=200）のうち、55.5%の方が「最初に自分のキャラクターが人から受け入れてもらえるか不安だった」と回答。

＜川口さんの悩み＞

男子校にずっと通っているため、4月からの共学の生活が不安。

＜こたけ安心感相談所の回答＞

異性で緊張するとおっしゃっていましたが、異性だから特別なことをしようと思わなくていいと思います。男友達と接するように、もちろん嫌がるようなことをせずに同じ人間として接してれば自然と仲良くもなるし、関係性が深まれば彼女とかになるような人も出てくると思うので、異性・同性ということを区別しない方がいいなと僕は思います。

調査結果：大学1年生から3年生（n=200）のうち、63%が「大学入学時に不安だった」と回答。

■方言が気になる問題・ちゃんと社会人やれるか問題（別府さん・ともきさん）

＜別府さんの悩み＞

地方から上京して、方言が気になることが悩み。

＜こたけ安心感相談所の回答＞

地方の“方言”というのは僕もそうですし、関西の方言で話すことはよくあるのですが、かなりプラスになることが多いです。対人関係の面で好感を持ってもらえたりとか、打ち解けやすくなったりするので、プライベートではそのままにするのも結構オススメかなと思います。仕事に関しては意識せずに自然と標準語になってしまうので、方言が気になるという悩みは時間が経てば解決すると思います。

調査結果：20～30代の社会人（n=100）のうち、61%が「方言を話す人は印象に残って好感が持てる」と回答。

＜トモキさんの悩み＞

朝起きるのが苦手で起きられるか自信がない。

＜こたけ安心感相談所の回答＞

4月から新入社員じゃないですか。新入社員に求められることは、決められた時間にその場所にいることです。1年目というのは、やはり最初は何もできなくて当たり前なので。教えてもらわないといけないじゃないですか。だから最低限の仕事としてその時間にその場所にいるのです。それさえしてればね。もちろんそこの中で努力はするんですけど、まずそれができないとスタートラインにも立てないので、むしろそこを目標に頑張ってみてはいかがでしょうか。

調査結果：20～30代の社会人（n=100）のうち、61%が「社会人になったら自然と朝起きられるようになった」と回答。

■こたけ正義感さんインタビュー（一部抜粋）

Q.今回の新生活キャンペーンでは、口座開設で最大40,000円相当がプレゼントされます。このキャンペーンの印象はいかがですか？

率直に「太っ腹だな」と思いました。新生活は何かと出費も多いじゃないですか。そういうタイミングでこういうプレゼントがあるのはすごくありがたいなと思います。利用しない理由がありません。

Q.もし、こたけ正義感さんが学生時代にこの新生活キャンペーンがあったら何に使いたいですか？

大学に入学してすぐのタイミングでは、ただでさえ身の回りの物を揃えるのにお金がかかるうえ、授業で使う本も大量に購入しないといけなかったので本当にお金がかかった記憶があります。僕が学生時代にこれがあったらまずは本を買い揃えるのに使いたいです。

Q.弁護士として働きながら芸人をめざすという挑戦をされたと思います。新生活は挑戦が増える時期となりますが、こたけ正義感さんがその決断をした背景を教えてください。また、大人になってから新しい分野に挑戦したことで、新しい学びなどはありましたか？

弁護士として働き始めて、仕事自体はすごくやりがいもありましたし充実もしていたのですが、もともとお笑いがすごく好きで憧れの対象でした。そんな中、ある日妻に「そんなに好きなら一度挑戦してみれば？」と言われて、ハッと目が覚めたような気持ちになりました。「そうか、別に誰に迷惑かけるわけでもないしやってみればいいじゃないか」と、この世界に挑戦することにしました。大人になってから新しい分野に入ると、やはり学ぶことがすごく多いなと感じました。お笑いの世界はネタの作り方もそうですし、舞台でのほんのちょっとのパフォーマンスでウケ方が変わったりとすごく繊細な部分が多いのですが、そのような知識のひとつひとつを知るのが楽しくて仕方なかったです。あとは全く別のものを掛け合わせることで、自分だけにしかできないオリジナルなものを生めることがあるというのも発見でした。

Q.新生活にかけて、こたけ正義感さんが4月から挑戦したいことはありますか？

筋トレと歴史の勉強です。ずっとやりたい、けど時間がない、と逃げてきたので今年こそはどちらも本格的にスタートさせたいと思っています。

■新生活に向けての調査

１.新社会人の2人に1人が“新生活”への悩みを抱えている

新社会人200名に対し、「新生活に向けて不安な気持ちがあるか」質問したところ、2人に1人が新生活に対して悩みを抱えているという結果が明らかになりました。一方で既に社会人経験のある20～30代のうち、悩みがあると答えたのはわずか23％。新しく次のステップに進む人の方が悩みがある傾向が見られました。

２.20～30代の社会人の7割が投資などを早めにやっておけばよかったと後悔

新大学生・新社会人のうち、7割以上の人が新生活に対する悩みの相談相手を求めていることが分かりました。また、相談相手に求めるスキルとして、「話をちゃんと聞いてくれる力」が過半数以上と一番高く、その他「たくさん相談にのった実績がある」といった定量的なスキルには需要が低い傾向が見られました。

■新生活に向けての調査概要

・エリア：全国

・調査対象：

１.現在大学生1-3年生 200人

２.2026年4月に新社会人になる 200人

３.20-30代の社会人 100人

・調査期間：2026年2月20日(金)～2月24日(火)

・実査委託先：楽天インサイト株式会社

■新生活キャンペーンについて

2026年1月27日（火）～2026年6月1日（月）までの期間、口座開設など各種条件達成で最大40,000円相当（みずほポイント最大32,500ポイント＋楽天ポイント最大7,500ポイント）をプレゼントする「新生活キャンペーン」を開催します。各種条件などの詳細は「新生活キャンペーンページ」を参照ください。

新生活キャンペーンページ：

https://www.mizuhobank.co.jp/campaign/newlife2026cp/index.html

＜特典詳細＞

1)みずほ銀行の新規口座開設等：10,000円相当（みずほポイント）

2)みずほ銀行の給与受取口座指定等：7,500円相当(みずほポイント)

3)みずほ楽天カードの新規入会&利用等：最大20,000円相当

（みずほポイント最大15,000ポイント＋楽天ポイント最大5,000ポイント）

4)楽天証券の口座開設&NISA口座開設等：最大2,500円相当(楽天ポイント)

＜キャンペーン対象期間＞

2026年1月27日（火）～6月1日（月）

■みずほポイントについて

新生活キャンペーンで貰える「みずほポイント」は、「PayPayポイント」「楽天ポイント」「dポイント」の共通ポイントに「1ポイント＝1円相当」で等価交換が可能なポイントです。

「みずほポイントモール」は、「みずほマイレージクラブ」がレベルアップし、ATM時間外手数料無料等の「うれしい特典」に加えて、新たにスタートしたポイントサービスです。みずほ銀行のお取引で「みずほポイント」が貯まり、貯めたポイントを共通ポイント等におトクに交換できます。

新たにご利用いただくお客さまにとってはもちろん、既に「みずほマイレージクラブ」をご利用のお客さまにとっても、さらに便利にお得にご利用いただけるポイントサービスとなります。「みずほポイントモール」の詳細は以下の専用ページをご参照ください。

みずほポイントモール：https://www.mizuhobank.co.jp/mmc/mizuhopointmall/index.html

*PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

*各ポイントサービスには有効期限がございますので、詳細はポイント交換時の注意事項をご確認ください。

■WEBトーク番組概要

出演 ：こたけ正義感

放映開始日 : 2026年3月23日（月）

タイトル ：

・こたけ安心感相談所～パートナーとの新生活編～「新婚生活どうする問題」

：https://www.youtube.com/watch?v=vti8LaIVe5I

・こたけ安心感相談所～新米ママ編～「新米ママの時間の使い方問題」

： https://www.youtube.com/watch?v=8XhRlNwcl3s

・こたけ安心感相談所～大学生編～

「コミュニティが多すぎてキャラが迷走問題」「大学デビューできるか問題」

： https://www.youtube.com/watch?v=g70O2d9BqPs

・こたけ安心感相談所～新社会人編～

「方言が気になる問題」「新社会人ちゃんとできるか問題」

：https://www.youtube.com/watch?v=HTZFB3dxZs4

■出演者プロフィール

こたけ正義感

京都府生まれ。芸人兼現役弁護士。「第43回、第44回ABCお笑いグランプリ」では2年連続ファイナリスト「R-1グランプリ2023」では復活ステージを1位通過し、見事ファイナリストとなる。ライブ「弁論」や、弁護士ならではの法律を使用したネタが話題を呼んでいる。

■みずほ銀行について

■会社名 株式会社みずほ銀行

■代表者 頭取：加藤 勝彦（かとう まさひこ）

■発足日 2013年7月1日

■本社所在地 〒100-8176 東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー）